Индивидуальная экскурсия на мотоцикле в Петергоф и Кронштадт из Санкт-Петербурга
Хотите увидеть фонтаны Петергофа и финский залив при этом испытать незабываемые ощущения свободы и драйва от поездки на мотоцикле? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии на мотоциклах комфорт класса.
Безопасность и комфорт гарантируются, а так же гарантируются отличное настроение и масса впечатлений.
Безопасность и комфорт гарантируются, а так же гарантируются отличное настроение и масса впечатлений.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Морской собор в Кронштадте
- Финский залив
- Парк в Петергофе
- Фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Маршрут протяженностью 120 километров. Мы посетим такие всемирно известные достопримечательности как Морской Никольский собор в Кронштадте, Нижний парк с комплексом фонтанов в Петергофе, проедем по дамбе. Общее время маршрута 5 часов, из которых мы даём пол часа на посещение собора и два часа на посещение парка.
Какие достопримечательности вы увидите:
- Морской собор в Кронштадте.
- Финский залив.
- Парк в Петергофе.
- Фонтаны.
пн-вс до 12
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вся необходимая экипировка
- Что не входит
- Входной билет в парк
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Александра НевскогоЗавершение: Центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн-вс до 12Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Старт до 12.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна Чубурова
8 авг 2022
N
Nesterks
3 авг 2022
Брали мотоэкскурсию Кронштадт - Петергоф на двоих. Потрясающая поездка: аккуратные и опытные водители, удобные места для пассажиров, красивейшие места, огромный заряд положительных эмоций! Большое спасибо Александру и Алексею за отличное времяпрепровождение! Мы остались очень довольны.
N
Nesterks
28 июля 2022
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