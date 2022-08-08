Кронштадт-Петергоф на мотоцикле

Индивидуальная экскурсия на мотоцикле в Петергоф и Кронштадт из Санкт-Петербурга

5
3 отзыва
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Хотите увидеть фонтаны Петергофа и финский залив при этом испытать незабываемые ощущения свободы и драйва от поездки на мотоцикле? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии на мотоциклах комфорт класса.

Безопасность и комфорт гарантируются, а так же гарантируются отличное настроение и масса впечатлений.
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Морской собор в Кронштадте
  • Финский залив
  • Парк в Петергофе
  • Фонтаны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Маршрут протяженностью 120 километров. Мы посетим такие всемирно известные достопримечательности как Морской Никольский собор в Кронштадте, Нижний парк с комплексом фонтанов в Петергофе, проедем по дамбе. Общее время маршрута 5 часов, из которых мы даём пол часа на посещение собора и два часа на посещение парка.

Какие достопримечательности вы увидите:

  • Морской собор в Кронштадте.
  • Финский залив.
  • Парк в Петергофе.
  • Фонтаны.

пн-вс до 12

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вся необходимая экипировка
Что не входит
  • Входной билет в парк
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Александра Невского
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: пн-вс до 12
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Старт до 12.00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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8 авг 2022
N
3 авг 2022
Брали мотоэкскурсию Кронштадт - Петергоф на двоих. Потрясающая поездка: аккуратные и опытные водители, удобные места для пассажиров, красивейшие места, огромный заряд положительных эмоций! Большое спасибо Александру и Алексею за отличное времяпрепровождение! Мы остались очень довольны.
N
28 июля 2022

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