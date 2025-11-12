Вы уже посетили Эрмитаж и сотню раз прошли по Невскому проспекту? Пора отправляться за пределы города! Мы приглашаем вас в мотопутешествие в два интересных места — Кронштадт и Петергоф. Наши опытные водители с ветерком прокатят вас по живописным дорогам, а затем у вас будет свободное время, чтобы осмотреть Морской Никольский собор и прогуляться по Нижнему парку среди фонтанов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

За 5 часов мы преодолеем 120 километров. В программе:

Кронштадт (1,5–2 часа). История этого места связана с развитием военно-морского флота. У вас будет время, чтобы заглянуть в Морской Никольский собор, посетить парк «Остров фортов», посмотреть набережную со стоянкой военных кораблей и просто погулять по Кронштадту, узнать город и познакомится с его архитектурой.

Петергоф (2 часа). По пути к нему сделаем остановку на дамбе — для красивых фото с видом на Финский залив. Затем вас ждёт прогулка по императорской резиденции, созданной по образу Версаля. В Нижнем парке находится множество фонтанов — и вы их увидите.

Организационные детали