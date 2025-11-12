Вы уже посетили Эрмитаж и сотню раз прошли по Невскому проспекту? Пора отправляться за пределы города! Мы приглашаем вас в мотопутешествие в два интересных места — Кронштадт и Петергоф.
Наши опытные водители с ветерком прокатят вас по живописным дорогам, а затем у вас будет свободное время, чтобы осмотреть Морской Никольский собор и прогуляться по Нижнему парку среди фонтанов.
Описание экскурсии
За 5 часов мы преодолеем 120 километров. В программе:
Кронштадт (1,5–2 часа). История этого места связана с развитием военно-морского флота. У вас будет время, чтобы заглянуть в Морской Никольский собор, посетить парк «Остров фортов», посмотреть набережную со стоянкой военных кораблей и просто погулять по Кронштадту, узнать город и познакомится с его архитектурой.
Петергоф (2 часа). По пути к нему сделаем остановку на дамбе — для красивых фото с видом на Финский залив. Затем вас ждёт прогулка по императорской резиденции, созданной по образу Версаля. В Нижнем парке находится множество фонтанов — и вы их увидите.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных мотоциклах Honda Gold Wing 1800. За рулем будут профессиональные водители-инструкторы из нашей команды. Вы поедете на пассажирском сидении
- Программа подходит участникам с 12 лет
- В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый дождевик на случай непогоды
- Перед стартом мы проведём инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
- Билеты в парковые ансамбли приобретаются отдельно: в Петергоф — 750 ₽ для взрослых, 550 ₽ для детей с 14 до 18 лет, до 14 лет бесплатно, в Кронштадт — от 400 ₽
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 619 туристов
Обзорными мотопрогулками по Петербургу и мотопутешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надёжными проводниками, гидами и телохранителями, покажутЗадать вопрос
