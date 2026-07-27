За 1 день вы насладитесь красотами блистательной царской резиденции в Петергофе и атмосферой морской неприступной крепости на острове Котлин, ставшей душой Балтийского флота. Полюбуетесь архитектурными шедеврами знаменитой столицы фонтанов, прогуляетесь по морской набережной Кронштадта, увидите форты, военные корабли и величественный Морской собор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия в пути

Мы поедем в Кронштадт по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни «Лахта-центра» высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. Если захотите, остановимся на набережной и полюбуемся великолепным видом на город. Далее наша дорога пройдёт по воде, а точнее — а по гребню дамбы, где проложена магистраль.

Петергоф

Мы посетим Большой петергофский дворец и/или один из малых дворцов (Монплезир, Эрмитаж или Марли), а также Гроты Большого Каскада, Банный корпус, Екатерининский корпус и др.). Во время прогулки по парку полюбуемся многочисленными фонтанами и каскадами. Поговорим об истории и символике скульптур, и вы поймёте, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. Пройдёмся и по прекрасным тенистым аллеям, где перед вами откроются чудесные виды на Финский залив.

Вы узнаете:

Почему один из самых знаменитых фонтанных комплексов мира был размещен именно здесь

Кто был владельцем дворца

Как связаны римские фонтаны с Римом

Где находится любимый дворец русского царя с французским названием, построенный в голландском стиле

Как это возможно, что фонтаны работают без насосов уже несколько столетий

Кронштадт

Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова. Полюбуетесь Итальянским дворцом, Кронштадским футштоком и поймете, что такое «пуп земли». Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз — ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий. Также мы заглянем на Якорную площадь и посетим грандиозный Морской собор. И конечно, вспомним о славной военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.

При желании и по согласованию с гидом вы можете посетить:

Новый интерактивный музей Военно-Морской Славы

Экотропу заказника Западный Котлин

Форты Константин, Шанец и Риф

Организационные детали

Для группы от 3-х человек предоставим скидку

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле. Есть бустер для ребёнка (по запросу)

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсии во дворцах проводит сотрудник музея. Гид будет ожидать внизу

По запросу экскурсию можно провести и для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

Нижний парк «Петергофа» (в том числе для гида): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 1500 руб., учащийся из РФ и Беларуси от 14 до 18 лет — 550 руб., детям до 14 лет бесплатно

Большой Петергофский дворец (только для вас): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 2000 руб., учащийся из РФ и РБ от 14 до 18 лет — 550 руб.

Обед (по меню)

Внимание: продажа билетов производится онлайн. После бронирования экскурсии на сайте, мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете их купить.