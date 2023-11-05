Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы

Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на групповой экскурсии

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За 1 день вы насладитесь красотами блистательной царской резиденции и атмосферой морской неприступной крепости на острове Котлин, ставшей душой Балтийского флота.

Полюбуетесь архитектурными шедеврами знаменитой столицы фонтанов, прогуляетесь по морской набережной Кронштадта, увидите форты, военные корабли и величественный Морской собор.
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в пути

Мы поедем в Кронштадт по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. Если захотите, остановимся на набережной и полюбуемся великолепным видом на город. Далее наша дорога пройдёт по воде, а точнее — а по гребню дамбы, где проложена магистраль.

Петергоф

Мы посетим Большой петергофский дворец и/или один из малых дворцов (Монплезир, Эрмитаж или Марли), а также Гроты Большого Каскада, Банный корпус, Екатерининский корпус и др.). Во время прогулки по парку полюбуемся многочисленными фонтанами и каскадами. Поговорим об истории и символике скульптур, и вы поймёте, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. Пройдёмся и по прекрасным тенистым аллеям, где перед вами откроются чудесные виды на Финский залив.

Вы узнаете:

  • Почему один из самых знаменитых фонтанных комплексов мира был размещен именно здесь
  • Кто был владельцем дворца
  • Как связаны римские фонтаны с Римом
  • Где находится любимый дворец русского царя с французским названием, построенный в голландском стиле
  • Как это возможно, что фонтаны работают без насосов уже несколько столетий

Кронштадт

Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в открытом море строили искусственные острова в 18 веке. Полюбуетесь Итальянским дворцом, Кронштадским футштоком и поймете, что такое «пуп земли». Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз — ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий. Также мы заглянем на Якорную площадь и посетим грандиозный Морской собор. И, конечно, вспомним о славной о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.

При желании можем посетить экотропы заказника Западный Котлин, форты Константин, Шанец и Риф.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги профессионального гида и трансфер. Экскурсии во дворцах проводит сотрудник музея. Гид будет ожидать внизу.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
  • Рекомендуем взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем/кофе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед (по меню)
  • Билеты в Нижний парк (взрослые — 600 руб., учащиеся — 100 руб.)
  • Билеты в Большой петергофский дворец (взрослые — 600 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 450 руб., от 7 до 14 лет — 300 руб).

Внимание: продажа билетов производится онлайн. После бронирования экскурсии на сайте, мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете их купить.

в воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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