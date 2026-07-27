Мы поедем в Кронштадт по очень красивому маршруту — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни «Лахта-центра» высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. Если захотите, остановимся на набережной и полюбуемся великолепным видом на город. Далее наша дорога пройдёт по воде, а точнее — а по гребню дамбы, где проложена магистраль.
Петергоф
Мы посетим Большой петергофский дворец и/или один из малых дворцов (Монплезир, Эрмитаж или Марли), а также Гроты Большого Каскада, Банный корпус, Екатерининский корпус и др.). Во время прогулки по парку полюбуемся многочисленными фонтанами и каскадами. Поговорим об истории и символике скульптур, и вы поймёте, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. Пройдёмся и по прекрасным тенистым аллеям, где перед вами откроются чудесные виды на Финский залив.
Вы узнаете:
Почему один из самых знаменитых фонтанных комплексов мира был размещен именно здесь
Кто был владельцем дворца
Как связаны римские фонтаны с Римом
Где находится любимый дворец русского царя с французским названием, построенный в голландском стиле
Как это возможно, что фонтаны работают без насосов уже несколько столетий
Кронштадт
Вы посмотрите на уникальные форты и узнаете, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова. Полюбуетесь Итальянским дворцом, Кронштадским футштоком и поймете, что такое «пуп земли». Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз — ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий. Также мы заглянем на Якорную площадь и посетим грандиозный Морской собор. И конечно, вспомним о славной военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.
При желании и по согласованию с гидом вы можете посетить:
Новый интерактивный музей Военно-Морской Славы
Экотропу заказника Западный Котлин
Форты Константин, Шанец и Риф
Организационные детали
Для группы от 3-х человек предоставим скидку
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автомобиле. Есть бустер для ребёнка (по запросу)
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсии во дворцах проводит сотрудник музея. Гид будет ожидать внизу
По запросу экскурсию можно провести и для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Нижний парк «Петергофа» (в том числе для гида): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 1500 руб., учащийся из РФ и Беларуси от 14 до 18 лет — 550 руб., детям до 14 лет бесплатно
Большой Петергофский дворец (только для вас): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 2000 руб., учащийся из РФ и РБ от 14 до 18 лет — 550 руб.
Обед (по меню)
Внимание: продажа билетов производится онлайн. После бронирования экскурсии на сайте, мы отправим вам ссылку, по которой вы сможете их купить.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11506 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Большое спасибо за замечательную экскурсию в Петергоф. Это было незабываемое впечатление, и мой муж (он из Канады, вся экскурсия была на английском языке) остался в полном восторге. Мы искренне ценим читать дальшеуменьшить
Ваш профессионализм, душевность и то, как вы сделали этот день таким интересным, комфортным и запоминающимся.
Спасибо вам за заботу и за то, что поделились с нами такими красивыми и интересными деталями. Мы будем с теплотой вспоминать эту поездку.
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Ольга
все просто супер, не смотря на непогоду Большое спасибо Елене за экскурсию
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И
Ирина
Однозначно рекомендую! Структурированно, по делу, с тонким чувством своих гостей, с возможностью подстроиться под темп каждого!Прекрасный гид Ирина, рекомендую!
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