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Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»

5
5 отзывов
Олег Ф.
Олег Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы ⭐️.

Вы увидите знаменитые дворы-колодцы, загляните в потайные парадные и побываете в местах, которые скрыты от глаз обычных туристов.

Я расскажу главное об архитектурных жемчужинах нетривиального Петербурга.

Вы узнаете, как лучше проводить время в культурной столице.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»

Что вы увидите

  • дворы-колодцы
  • сады и скверы
  • мосты
  • крыши
Пешеходно-автобусная экскурсия ⛳ по необычным локациям города, которые не представлены в туристических проспектах, но при этом являются духом и сутью современного Петербурга.
  • дворы-колодцы
  • скверы и парки
  • мосты
  • крыши
  • а что является 5-ым элементом, вам и предстоит узнать в финале данной экскурсии 🧭 каждой точке вас ожидает задание, на внимательность, креатив, командное взаимодействие, творческий конкурс.
  • Все локации безопасны для детей и лиц пожилого возраста.
Отельным бонусом - в процессе экскурсии, я расскажу вам о том, где надо есть-пить в Петербурге и почему!
Что входит
  • Транспорт к месту проведения экскурсии
  • Увлекательный, авторский рассказ гида, во время квест-экскурсии
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Возможность обогатит ваши знания о Северной столице
  • Вода
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Еда не входит в стоимость
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Водитель заберет вас, где скажите
Место завершения
🏁 в центре города
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Ф.
Олег Ф.
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5 отзывов оставили туристы

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