Что вы увидите
- дворы-колодцы
- сады и скверы
- мосты
- крыши
Пешеходно-автобусная экскурсия ⛳ по необычным локациям города, которые не представлены в туристических проспектах, но при этом являются духом и сутью современного Петербурга.
- дворы-колодцы
- скверы и парки
- мосты
- крыши
- а что является 5-ым элементом, вам и предстоит узнать в финале данной экскурсии 🧭 каждой точке вас ожидает задание, на внимательность, креатив, командное взаимодействие, творческий конкурс.
- Все локации безопасны для детей и лиц пожилого возраста.
Отельным бонусом - в процессе экскурсии, я расскажу вам о том, где надо есть-пить в Петербурге и почему!
Что входит
- Транспорт к месту проведения экскурсии
- Увлекательный, авторский рассказ гида, во время квест-экскурсии
- Услуги талантливой команды, любящей свое дело
- Возможность обогатит ваши знания о Северной столице
- Вода
Что не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
- Еда не входит в стоимость
- Личные расходы туриста
Начало
🚩 Водитель заберет вас, где скажите
Место завершения
🏁 в центре города
Выберите день для проведения квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Ф.
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Олег Ф. проводит ещё 3 экскурсии
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