Пешеходно-автобусная экскурсия ⛳ по необычным локациям города, которые не представлены в туристических проспектах, но при этом являются духом и сутью современного Петербурга.

дворы-колодцы

скверы и парки

мосты

крыши

а что является 5-ым элементом, вам и предстоит узнать в финале данной экскурсии 🧭 каждой точке вас ожидает задание, на внимательность, креатив, командное взаимодействие, творческий конкурс.

Все локации безопасны для детей и лиц пожилого возраста.

Отельным бонусом - в процессе экскурсии, я расскажу вам о том, где надо есть-пить в Петербурге и почему!