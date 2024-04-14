Вас ждет экотур с пешими прогулками и посещением уникальных мест силы. Вы посетите экопарк и прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении древнего карельского народа саамов. Вы узнаете много нового об истории и культуре древних народов Карелии, чья жизнь, быт и верования тесно связаны с природными стихиями.

Описание экскурсии