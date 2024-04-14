Вас ждет экотур с пешими прогулками и посещением уникальных мест силы.
Вы посетите экопарк и прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении древнего карельского народа саамов.
Вы узнаете много нового об истории и культуре древних народов Карелии, чья жизнь, быт и верования тесно связаны с природными стихиями.
Вы посетите экопарк и прогуляетесь по деревянным дорожкам вдоль бурной реки Ийоки, покормите северных оленей в поселении древнего карельского народа саамов.
Вы узнаете много нового об истории и культуре древних народов Карелии, чья жизнь, быт и верования тесно связаны с природными стихиями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Этнопарк «Земля Древних»
- Экопарк «Долина водопадов»
- Музей Кирьяж
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем вашему вниманию тур-картину карельской природы. Он идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот душой и телом. Вы погуляете по величественному лесу в экопарке и полюбуетесь водопадами. Побываете в поселении древнего карельского народа и будете очарованы их самобытной культурой и укладом жизни, а также посетите интерактивный музей и погрузитесь в средневековую историю Приладожья! Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 450 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|3 350 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнопарк «Земля Древних»
- Экопарк «Долина водопадов»
- Музей Кирьяж
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Авторская тематическая трассовая экскурсия «Сила природы Карелии»
- Входной билет в музей «Кирьяж»
- Экскурсия в музей «Кирьяж»
Что не входит в цену
- Комплексные обеды: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»: по ценам в кассе
- Входной билет и экскурсия в этнопарк «Земля древних»: 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
14 апр 2024
Замечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
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