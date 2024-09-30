12 часов
Индивидуальная
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
Завтра в 08:30
12 окт в 08:30
13 500₽ за человека
17 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
13 окт в 07:00
16 окт в 07:00
3 600₽ за человека
скидка
45%
13 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду и субботу в 07:00
18 дек в 07:00
21 дек в 07:00
35301 942₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 сентября 2024Хорошая экскурсия. Хотелось побольше времени в Долине Водопадов.
- ССветлана22 сентября 2024Все было хорошо, рекомендую
- EEkaterina31 декабря 2023Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Хаски и олени»
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