Экскурсии к хаски и оленям из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Хаски и олени» в Санкт-Петербурге, цены от 1 942 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
Завтра в 08:30
12 окт в 08:30
13 500 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
На автобусе
17 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
13 окт в 07:00
16 окт в 07:00
3 600 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
На автобусе
скидка
45%
12 отзывов
13 часов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду и субботу в 07:00
18 дек в 07:00
21 дек в 07:00
35301 942 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Хаски и олени»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
  2. Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
  3. Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Петропавловская крепость
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Хаски и олени" можно забронировать 3 экскурсии от 1 942 до 13 500 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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