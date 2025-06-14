Аура мистики и загадочности окружает Петербург со времён его основания. На экскурсии мы поговорим о таинственных сюжетах, призраках, литературных персонажах и древних символах. Мы проедем по центру города и будем делать остановки у самых интересных объектов, чтобы осмотреть их более внимательно и почувствовать особую атмосферу этих мест.

Михайловский замок. Поговорим об истории императора Павла Петровича и роковых цифрах в его судьбе

Спас-на-Крови. Я расскажу о жизни, смерти и любви Александра II

Сфинксы. Встретимся со старейшими жителями города

Особняк Пиковой дамы. Заглянем в окна пушкинской героини и она, может быть, даже махнёт нам рукой

Семимостье. Вы загадаете желание, стоя на удивительной точке, откуда видно сразу семь мостов

А также:

Мы поговорим о призраках прошлого

Вы узнаете, почему так страшен белый платок Софьи Перовской

Услышите историю о таинственной Пиковой даме на Малой Морской улице

Обратите внимание: эта экскурсия не подходит для скептиков и для тех, кто хочет познакомиться только с историческими фактами

