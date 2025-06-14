Аура мистики и загадочности окружает Петербург со времён его основания.
На экскурсии мы поговорим о таинственных сюжетах, призраках, литературных персонажах и древних символах.
Мы проедем по центру города и будем делать остановки у самых интересных объектов, чтобы осмотреть их более внимательно и почувствовать особую атмосферу этих мест.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Михайловский замок. Поговорим об истории императора Павла Петровича и роковых цифрах в его судьбе
Спас-на-Крови. Я расскажу о жизни, смерти и любви Александра II
Сфинксы. Встретимся со старейшими жителями города
Особняк Пиковой дамы. Заглянем в окна пушкинской героини и она, может быть, даже махнёт нам рукой
Семимостье. Вы загадаете желание, стоя на удивительной точке, откуда видно сразу семь мостов
А также:
- Мы поговорим о призраках прошлого
- Вы узнаете, почему так страшен белый платок Софьи Перовской
- Услышите историю о таинственной Пиковой даме на Малой Морской улице
Обратите внимание: эта экскурсия не подходит для скептиков и для тех, кто хочет познакомиться только с историческими фактами
Организационные детали
- Автопешеходная экскурсия проходит на LADA X-RAY. Для детей есть бустер
- Возможно увеличение количества участников (условия согласуем в переписке)
- При желании дополним маршрут посещением Эрмитажа, Музея Фаберже или другими музеями (стоимость обсудим дополнительно)
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
14 июн 2025
Интересно, лаконично, доступно, увлекательно))) в общем по всем параметрам положительные эмоции))
