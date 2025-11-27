В ваше продюсерское бюро обратился знаменитый режиссёр с необычной просьбой: найти место для съёмок нового фильма. Условие одно — там уже должна была сниматься известная картина. Чтобы выполнить задачу, вы отправитесь в исторический центр Петербурга.
Берите камеру или телефон, чтобы сразу делать снимки и пересылать их режиссёру — он всегда на связи.
Берите камеру или телефон, чтобы сразу делать снимки и пересылать их режиссёру — он всегда на связи.
Описание квеста
Если вы фанат кино и любите узнавать места съёмок — эта история для вас!
Под каким львом итальянцы искали клад в Петербурге? Где жила Анна Каренина и любил гулять Пьер Безухов? А куда идти, если встреча назначена «у Шарлеманя»? Выполняя задания квеста, вы откроете для себя неожиданные факты о городе и справитесь с задачей строгого режиссёра.
Вы увидите:
- Невский проспект, Казанский собор и Дом Зингера
- Здание капеллы и набережную Мойки
- Певческий мост и особняк князя Абамелек-Лазарева
- Мало-Конюшенный мост
- Ограду Летнего сада
- Петроградскую сторону — Троицкую площадь и сквер
- Иоанновский мост
- Территорию «Ленфильма»
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — 12+
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3491 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
Завтра в 20:30
29 ноя в 20:30
11 990 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
30 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека