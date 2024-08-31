На катере по рекам и каналам Петербурга: романтично и познавательно

Погрузиться в атмосферу «русской Венеции»
На этой водной прогулке вы увидите город с необычного ракурса, взглянете на дворцы, старинные мосты и знаменитые набережные. Почувствуете дыхание и ритм Петербурга.
5
1 отзыв
На катере по рекам и каналам Петербурга: романтично и познавательно
На катере по рекам и каналам Петербурга: романтично и познавательно
На катере по рекам и каналам Петербурга: романтично и познавательно
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание водной прогулки

Мы пройдём по такому маршруту:

  • Набережная реки Мойки и вид на Юсуповский дворец.
  • Река Мойка и вид на Строгановский дворец, Марсово поле, Летний сад и Михайловский замок.
  • Зимняя канавка, Эрмитажный мост, вид на Зимний дворец и Малый Эрмитаж.
  • Река Нева и вид на Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Эрмитаж.
  • Река Фонтанка и вид на Аничков мост, Летний сад, Шереметевский и Аничков дворцы.
  • Крюков канал и вид на Коломну и Никольский морской собор.
  • Река Мойка и вид на старинные набережные, дворцы и мосты.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги капитана и прогулка на комфортабельном катере.
  • На судне есть спасательные жилеты, перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Имеются пледы и зонтики.
  • Обращаем внимание: это водная прогулка без сопровождения гида или аудиогида.
  • Маршрут может немного корректироваться.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
31 авг 2024
Это было очень крутое катание. Капитан Мирослав подарил кучу положительных эмоций 🙂🙂🙂спасибо за вашу работу ☺️

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