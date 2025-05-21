Царское Село все включено: Екатерининский дворец, парк и собор

Царское Село все включено
Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите живописные улицы и бульвары одного из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, познакомитесь с историей знаменитого Царскосельского лицея, где учился А. С. Пушкин.
4
1 оценка
Царское Село все включено: Екатерининский дворец, парк и собор
Царское Село все включено: Екатерининский дворец, парк и собор
Царское Село все включено: Екатерининский дворец, парк и собор
Ближайшие даты:
5
июн6
июн7
июн8
июн9
июн11
июн12
июн
Время начала: 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Царское село: Парадная резиденция императоров

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Царскому селу — великолепной летней резиденции русских императоров и императриц. Это место, наполненное историей и красотой, ждет вас!

Обзорная экскурсия

Во время обзорной автобусной экскурсии мы проедем по живописным улочкам и бульварам одного из самых красивых пригородов Петербурга. Вы сможете увидеть:

  • Главные достопримечательности Царского села;
  • Здание Царскосельского лицея, где учился великий поэт А. С. Пушкин;

Прогулка по Екатерининскому парку

На территории дворцово-паркового ансамбля мы насладимся прогулкой по аллеям Екатерининского парка. Здесь вы увидите:

  • Парковые павильоны, воспетые поэтами;
  • Узнаете, как выглядел этот парк во времена императоров, когда здесь проходили балы и маскарады.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу

Во время экскурсии по Екатерининскому дворцу мы познакомимся с его всемирно известными интерьерами. Вы сможете:

  • Осмотреть Большой тронный зал;
  • Прогуляться по бесконечной Золотой анфиладе парадных комнат;
  • Восхититься уникальной Янтарной комнатой, которую часто называют Восьмым чудом света.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия и красоты, которую дарит Царское село. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления!

Среда, суббота в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Пушкин
  • Екатерининский собор
  • Дворцово-парковый ансамбль Царского села
Что включено
  • Авторская экскурсия от гида
  • Трансфер на автобусе
  • Входные билеты в Екатерининский парк и дворец
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
21 мая 2025

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната (всё включено)
На автобусе
5 часов
107 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
6 июн в 10:00
7 июн в 10:00
4000 ₽ за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
635 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
6 июн в 11:00
7 июн в 11:00
5690 ₽ за человека
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
6322 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 09:30
5 июн в 09:30
3650 ₽ за человека