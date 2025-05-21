Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите живописные улицы и бульвары одного из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, познакомитесь с историей знаменитого Царскосельского лицея, где учился А. С. Пушкин.
Описание экскурсии
Царское село: Парадная резиденция императоров
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Царскому селу — великолепной летней резиденции русских императоров и императриц. Это место, наполненное историей и красотой, ждет вас!
Обзорная экскурсия
Во время обзорной автобусной экскурсии мы проедем по живописным улочкам и бульварам одного из самых красивых пригородов Петербурга. Вы сможете увидеть:
- Главные достопримечательности Царского села;
- Здание Царскосельского лицея, где учился великий поэт А. С. Пушкин;
Прогулка по Екатерининскому парку
На территории дворцово-паркового ансамбля мы насладимся прогулкой по аллеям Екатерининского парка. Здесь вы увидите:
- Парковые павильоны, воспетые поэтами;
- Узнаете, как выглядел этот парк во времена императоров, когда здесь проходили балы и маскарады.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу
Во время экскурсии по Екатерининскому дворцу мы познакомимся с его всемирно известными интерьерами. Вы сможете:
- Осмотреть Большой тронный зал;
- Прогуляться по бесконечной Золотой анфиладе парадных комнат;
- Восхититься уникальной Янтарной комнатой, которую часто называют Восьмым чудом света.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия и красоты, которую дарит Царское село. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления!
Среда, суббота в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пушкин
- Екатерининский собор
- Дворцово-парковый ансамбль Царского села
Что включено
- Авторская экскурсия от гида
- Трансфер на автобусе
- Входные билеты в Екатерининский парк и дворец
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
21 мая 2025
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