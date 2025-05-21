Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите живописные улицы и бульвары одного из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, познакомитесь с историей знаменитого Царскосельского лицея, где учился А. С. Пушкин.

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Время начала: 09:00, 15:00

Описание экскурсии

Царское село: Парадная резиденция императоров

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Царскому селу — великолепной летней резиденции русских императоров и императриц. Это место, наполненное историей и красотой, ждет вас!

Обзорная экскурсия

Во время обзорной автобусной экскурсии мы проедем по живописным улочкам и бульварам одного из самых красивых пригородов Петербурга. Вы сможете увидеть:

Главные достопримечательности Царского села;

Здание Царскосельского лицея, где учился великий поэт А. С. Пушкин;

Прогулка по Екатерининскому парку

На территории дворцово-паркового ансамбля мы насладимся прогулкой по аллеям Екатерининского парка. Здесь вы увидите:

Парковые павильоны, воспетые поэтами;

Узнаете, как выглядел этот парк во времена императоров, когда здесь проходили балы и маскарады.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу

Во время экскурсии по Екатерининскому дворцу мы познакомимся с его всемирно известными интерьерами. Вы сможете:

Осмотреть Большой тронный зал;

Прогуляться по бесконечной Золотой анфиладе парадных комнат;

Восхититься уникальной Янтарной комнатой, которую часто называют Восьмым чудом света.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу величия и красоты, которую дарит Царское село. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления!