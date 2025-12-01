Классическое знакомство с Северной столицей для тех, кто впервые в городе! За одну прогулку увидите все визитные карточки Петербурга: Дворцовую площадь с Зимним дворцом, Невский проспект, Медного всадника, Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость.
Описание экскурсии
Все о Северной столице за два часа Экскурсия идеально подходит для тех, кто:
- впервые приехал в Санкт-Петербург и хочет увидеть все самое главное;
- мечтает сделать потрясающие фото на фоне легендарных достопримечательностей;
- хочет за одну прогулку познакомиться с 300-летней историей имперской России;
- планирует романтическое свидание в самых красивых местах города;
- путешествует с детьми и ищет увлекательный, но не утомительный маршрут/ Главные визитные карточки Петербурга за одну прогулку • Побываем на Дворцовой площади — сердце империи.
- Увидим Зимний дворец — резиденцию российских императоров.
- Узнаем, почему Александровская колонна держится без единого гвоздя и какие тайны хранят стены Эрмитажа.
- Прогуляемся по главной магистрали города — Невскому проспекту, где каждый дом — страница истории.
- Услышим удивительные легенды о знаменитом памятнике Петру I: почему конь встал на дыбы и какое проклятие связано с этим местом. Развенчиваем мифы и открываем секреты • Правда ли, что город построен на костях?
- Куда исчезли бриллианты Екатерины II?
- Почему в Михайловском замке являются призраки?
- Какие тайны хранит Мариинский театр? Фотосессия в самых колоритных местах • Арка Главного штаба — идеальный кадр с Александровской колонной.
- Набережная Невы — панорама с видом на Стрелку Васильевского острова.
- Сенатская площадь — атмосферные снимки с Медным всадником.
- Дворцовый мост — классика петербургской фотографии.
• Миллионная улица — уютные кадры в историческом центре. Важная информация: Как одеться:
- Весна/осень: теплая куртка, удобная обувь, зонт.
- Лето: легкая одежда, головной убор, солнцезащитные очки.
• Зима: теплая куртка, зимняя обувь, перчатки и шапка. Что взять с собой:
- заряженный телефон/фотоаппарат;
- повербанк для долгой фотосессии;
- питьевую воду (особенно летом);
• хорошее настроение и готовность к открытиям! Экскурсия с детьми:
- подходит для детей от 7 лет;
- адаптируем рассказ под возраст участников;
- делаем больше остановок для отдыха;
- рассказываем интересные легенды и истории.
Каждый день в 11:00 и 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Адмиралтейство
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Невский проспект
- Казанский собор
- Храм Спаса на Крови
- Михайловский сад
- Марсово поле
- Летний сад
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Адмиралтейская, Кирпичный пер., 1, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Россия, 191186
Завершение: Миллионная улица
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 дек 2025
Экскурсовод Валерия чудесная и милая девушка, которая не только хорошо знает историю города, но и умеет заинтересовать с первых минут! Это была моя первая проездка в Питер, которая оставила только
Л
Лидия
28 ноя 2025
Великолепная экскурсия по главным достопримечательностям города! Казалось бы знакомые здания, памятники, символы города оживали и обрастали историями и интересными деталями. Удивительно, но интересно было и взрослым, и детям! Время пролетело незаметно, а экскурсия оставила яркие эмоции.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
