Парадный Петербург: обзорная экскурсия по главным достопримечательностям

Классическое знакомство с Северной столицей для тех, кто впервые в городе! За одну прогулку увидите все визитные карточки Петербурга: Дворцовую площадь с Зимним дворцом, Невский проспект, Медного всадника, Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Все о Северной столице за два часа Экскурсия идеально подходит для тех, кто:

  • впервые приехал в Санкт-Петербург и хочет увидеть все самое главное;
  • мечтает сделать потрясающие фото на фоне легендарных достопримечательностей;
  • хочет за одну прогулку познакомиться с 300-летней историей имперской России;
  • планирует романтическое свидание в самых красивых местах города;
  • путешествует с детьми и ищет увлекательный, но не утомительный маршрут/ Главные визитные карточки Петербурга за одну прогулку • Побываем на Дворцовой площади — сердце империи.
  • Увидим Зимний дворец — резиденцию российских императоров.
  • Узнаем, почему Александровская колонна держится без единого гвоздя и какие тайны хранят стены Эрмитажа.
  • Прогуляемся по главной магистрали города — Невскому проспекту, где каждый дом — страница истории.
  • Услышим удивительные легенды о знаменитом памятнике Петру I: почему конь встал на дыбы и какое проклятие связано с этим местом. Развенчиваем мифы и открываем секреты • Правда ли, что город построен на костях?
  • Куда исчезли бриллианты Екатерины II?
  • Почему в Михайловском замке являются призраки?
  • Какие тайны хранит Мариинский театр? Фотосессия в самых колоритных местах • Арка Главного штаба — идеальный кадр с Александровской колонной.
  • Набережная Невы — панорама с видом на Стрелку Васильевского острова.
  • Сенатская площадь — атмосферные снимки с Медным всадником.
  • Дворцовый мост — классика петербургской фотографии.

• Миллионная улица — уютные кадры в историческом центре. Важная информация: Как одеться:

  • Весна/осень: теплая куртка, удобная обувь, зонт.
  • Лето: легкая одежда, головной убор, солнцезащитные очки.

• Зима: теплая куртка, зимняя обувь, перчатки и шапка. Что взять с собой:

  • заряженный телефон/фотоаппарат;
  • повербанк для долгой фотосессии;
  • питьевую воду (особенно летом);

• хорошее настроение и готовность к открытиям! Экскурсия с детьми:

  • подходит для детей от 7 лет;
  • адаптируем рассказ под возраст участников;
  • делаем больше остановок для отдыха;
  • рассказываем интересные легенды и истории.

Каждый день в 11:00 и 15:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Александровский сад
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский сад
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Адмиралтейская, Кирпичный пер., 1, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Россия, 191186
Завершение: Миллионная улица
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
1 дек 2025
Экскурсовод Валерия чудесная и милая девушка, которая не только хорошо знает историю города, но и умеет заинтересовать с первых минут! Это была моя первая проездка в Питер, которая оставила только
читать дальше

приятные впечатления!
Валерия так подробно описывала историю каждого здания, где мы проходили, что создавалось впечатление, что все это происходит прямо сейчас и ты присутствуешь в этой истории.
Впечатлила история и красота соборов, памятников!
Благодарю вашу команду и Валерию за то, что помогаете людям влюбиться в такой прекрасный город, куда хочется возвращаться снова и снова. Обязательно приеду еще и снова вместе в вами продолжу изучать город!

Л
Лидия
28 ноя 2025
Великолепная экскурсия по главным достопримечательностям города! Казалось бы знакомые здания, памятники, символы города оживали и обрастали историями и интересными деталями. Удивительно, но интересно было и взрослым, и детям! Время пролетело незаметно, а экскурсия оставила яркие эмоции.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Отыскать интересные здания и проникнуть в места, где царит особая питерская атмосфера
Начало: У метро «Владимирская»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
На машине
На микроавтобусе
3 часа
662 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
9900 ₽ за всё до 7 чел.
Комбоэкскурсия по Питеру: подъём на крышу + променад по дворам и парадным
Пешая
2.5 часа
167 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Подъём на крышу и прогулка по дворам
Обзорная экскурсия по дворам и парадным в районе станции "Достоевская". Поднимитесь на крышу и узнайте, почему Питер такой "низкий"
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
1 янв в 11:00
2 янв в 12:00
2000 ₽ за человека
