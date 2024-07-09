Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по центральным рекам, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров! 5 1 отзыв

Данила Организатор в Санкт-Петербурге Написать вопросОбычно отвечает за 15 минут Водная прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа На чём проводится На теплоходе Можно с детьми Да Когда ежедневно в 23:45 45% Скидка при заказе 3254 выгода 1 464 ₽ 1 790 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Tripster

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 23:45

Описание водной прогулки За два с половиной часа вы увидите россыпь знаковых достопримечательностей города в ночной иллюминации. Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец. Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы. А также узнаете интересные факты о городе благодаря аудиогиду на русском языке. Маршрут прогулки Набережная реки Мойки, 12 — Зимняя канавка — Кронверкский пролив — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Кунсткамера — Меньшиковский дворец — Медный всадник — Летний сад — Чижик-Пыжик — Михайловский замок — Набережная реки Мойки, 12 Организационные детали Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида. На корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)

Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная

На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки

ежедневно в 23:45 Выбрать дату

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Стоимость водной прогулки Тип билета Стоимость Стандартный 1 790 ₽ Дети до 7 лет 880 ₽ Пенсионеры 1 590 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Недалеко от Эрмитажа Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 23:45 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Данила — Организатор в Санкт-Петербурге Провёл экскурсии для 189 туристов Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организовываем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Задать вопрос