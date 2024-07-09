Приглашаем вас на ночную водную прогулку по центру Северной столицы! Она пройдёт на современном однопалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 50 человек. Вы прокатитесь по центральным рекам, увидите с воды старинные дворцы, замки и мосты. Кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров!
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45
Описание водной прогулки
За два с половиной часа вы увидите россыпь знаковых достопримечательностей города в ночной иллюминации. Вы увидите с воды знаковые места города: легендарный крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Медного всадника, Летний сад, Инженерный замок, Аничков мост и Шереметьевский дворец. Полюбуетесь разводом мостов с закрытой палубы или открытой кормы. А также узнаете интересные факты о городе благодаря аудиогиду на русском языке.
Маршрут прогулки
Набережная реки Мойки, 12 — Зимняя канавка — Кронверкский пролив — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Кунсткамера — Меньшиковский дворец — Медный всадник — Летний сад — Чижик-Пыжик — Михайловский замок — Набережная реки Мойки, 12
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида. На корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на теплоходе свободная
- На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять с собой еду и напитки
ежедневно в 23:45
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 790 ₽
|Дети до 7 лет
|880 ₽
|Пенсионеры
|1 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 189 туристов
Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организовываем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
9 июля 2024
Отличная экскурсия! Погода была хорошая. Разведение мостов увидели. Спасибо организатору.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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