В компании опытного капитана вы прокатитесь на комфортабельном частном катере по ночной Неве. Полюбуетесь с воды разведением четырёх мостов: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного. А также Петропавловской крепостью, крейсером «Аврора», Зимним дворцом, Исаакиевским собором, стрелкой Васильевского острова и другими символами города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 20 000 ₽ за экскурсию

* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Начнём прогулку с Лопухинского сада. По Большой Невке вдоль Аптекарской набережной выйдем к красавице «Авроре» и в акваторию Невы, где полюбуемся ночным Петербургом.

Наш дальнейший маршрут: Троицкий мост — Петропавловская крепость — стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны — Зимний дворец и Адмиралтейство — Кунсткамера — сфинксы — Дворцовый мост — Благовещенский мост — Литейный мост.

Прогулка проходит без экскурсии. При желании мы можем организовать сопровождение профессионального гида за дополнительную стоимость.

Катаемся на комфортабельном маломерном судне Snow Queen

Прогулка проходит с 1 мая до закрытия навигации. В дни государственных праздников развод мостов не проводится

Из-за погодных условий возможны отмена или перенос прогулки

На борту запрещено курение и употребление красящих напитков и продуктов (красное вино, кока-кола, ягоды и проч.)

Пассажирам в состоянии алкогольного опьянения будет отказано в посадке на борт

Вас буду сопровождать я или другой опытный капитан из нашей команды

