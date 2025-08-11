В компании опытного капитана вы прокатитесь на комфортабельном частном катере по ночной Неве. Полюбуетесь с воды разведением четырёх мостов: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного.
А также Петропавловской крепостью, крейсером «Аврора», Зимним дворцом, Исаакиевским собором, стрелкой Васильевского острова и другими символами города.
А также Петропавловской крепостью, крейсером «Аврора», Зимним дворцом, Исаакиевским собором, стрелкой Васильевского острова и другими символами города.
Описание экскурсии
* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
Что вас ожидает
Начнём прогулку с Лопухинского сада. По Большой Невке вдоль Аптекарской набережной выйдем к красавице «Авроре» и в акваторию Невы, где полюбуемся ночным Петербургом.
Наш дальнейший маршрут: Троицкий мост — Петропавловская крепость — стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны — Зимний дворец и Адмиралтейство — Кунсткамера — сфинксы — Дворцовый мост — Благовещенский мост — Литейный мост.
Прогулка проходит без экскурсии. При желании мы можем организовать сопровождение профессионального гида за дополнительную стоимость.
Организационные детали
- Катаемся на комфортабельном маломерном судне Snow Queen
- Прогулка проходит с 1 мая до закрытия навигации. В дни государственных праздников развод мостов не проводится
- Из-за погодных условий возможны отмена или перенос прогулки
- На борту запрещено курение и употребление красящих напитков и продуктов (красное вино, кока-кола, ягоды и проч.)
- Пассажирам в состоянии алкогольного опьянения будет отказано в посадке на борт
- Вас буду сопровождать я или другой опытный капитан из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Услуги аккредитованного гида — 8000 ₽
- Причал по запросу — от 2000 ₽ (обсуждается в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Опытный и ответственный капитан. Вместе с такими же коллегами организую для вас водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга: индивидуальную водную экскурсию с аккредитованным гидом, романтический вечер, красивейший закат на Финском заливе, прогулку по ночному Петербургу на индивидуальном катере.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё было замечательно. Капитан Егор был очень внимательным. Посмотрели всё мосты. С погодой повезло. Обязательно обратился ещё раз
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Ночное свидание с Петербургом на катере»
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
1 июн в 23:30
2 июн в 23:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Аудиогид
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
Пройти по каналам в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под фоновую музыку
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2480 ₽
3100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Санкт-Петербург - водная прогулка на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и пройти по ночной Неве
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
29 мая в 23:50
30 мая в 23:50
3100 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Развод мостов с Карповки - водная прогулка по ночному Петербургу
Путешествие с Петроградской стороны к Дворцовому мосту - и обратно
Начало: На набережной реки Карповки
30 мая в 23:50
31 мая в 23:50
2250 ₽
2500 ₽ за человека
от 20 000 ₽ за экскурсию