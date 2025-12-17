Главная ёлка Санкт-Петербурга, уютные улочки, где продают горячий глинтвейн, праздничный Невский проспект и бойкая ярмарка на Манежной площади — всё это и не только мы с вами увидим во время прогулки.
Конечно, не забудем подробно обсудить историю и архитектуру города, а также интересные факты и популярные мифы.
Описание экскурсии
Вы зарядитесь праздничным настроением у главной ёлки города на Дворцовой площади.
Насладитесь ароматом глинтвейна на Малой Конюшенной улице.
Восхититесь красотой нарядного Невского проспекта.
Побродите по новогодней ярмарке на Манежной площади.
А ещё:
- У Казанского собора увидите необычный рождественский вертеп под стеклянным куполом
- Рассмотрите Аничков дворец, где в сочельник 1818 года впервые была поставлена украшенная огоньками ёлка. Мы расскажем, кто был инициатором этого
- Узнаете о судьбе новогодней красавицы в советское время и разберётесь, почему звезда на макушке стала красной
Если будут сильные морозы, мы предложим зайти погреться в Пассаж с волшебными декорациями, Елисеевский магазин, роскошь и изобилие которого завораживают, и храмы, радующие гостей рождественским убранством.
Организационные детали
- Любые покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24589 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
