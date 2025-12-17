Мои заказы

Новогоднее настроение в культурной столице

Погрузиться в сказочную атмосферу зимнего праздника и узнать, кто поставил первую ёлку в России
Главная ёлка Санкт-Петербурга, уютные улочки, где продают горячий глинтвейн, праздничный Невский проспект и бойкая ярмарка на Манежной площади — всё это и не только мы с вами увидим во время прогулки.

Конечно, не забудем подробно обсудить историю и архитектуру города, а также интересные факты и популярные мифы.
Новогоднее настроение в культурной столице
Новогоднее настроение в культурной столице
Новогоднее настроение в культурной столице

Описание экскурсии

Вы зарядитесь праздничным настроением у главной ёлки города на Дворцовой площади.

Насладитесь ароматом глинтвейна на Малой Конюшенной улице.

Восхититесь красотой нарядного Невского проспекта.

Побродите по новогодней ярмарке на Манежной площади.

А ещё:

  • У Казанского собора увидите необычный рождественский вертеп под стеклянным куполом
  • Рассмотрите Аничков дворец, где в сочельник 1818 года впервые была поставлена украшенная огоньками ёлка. Мы расскажем, кто был инициатором этого
  • Узнаете о судьбе новогодней красавицы в советское время и разберётесь, почему звезда на макушке стала красной

Если будут сильные морозы, мы предложим зайти погреться в Пассаж с волшебными декорациями, Елисеевский магазин, роскошь и изобилие которого завораживают, и храмы, радующие гостей рождественским убранством.

Организационные детали

  • Любые покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24589 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальше

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Погрузитесь в историю Руси, посетив Старую Ладогу. Узнайте о князе Рюрике и древних монастырях, осмотрите крепость и курганы
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
19 дек в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 08:30
19 дек в 08:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Пешая
1.5 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Начало: Конюшенная площадь, 1А (Тройной мост)
4680 ₽5200 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге