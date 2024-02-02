На комфортабельном минивэне мы отправимся осматривать Санкт-Петербург.



Вы познакомитесь с наиболее известными зданиями города, памятниками и храмами, садами и площадями, мостами и набережными. Послушаете о ключевых событиях в истории Северной столицы.



По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы у вас остались не только красочные воспоминания, но и фото.