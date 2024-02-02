Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
На комфортабельном минивэне мы отправимся осматривать Санкт-Петербург.
Вы познакомитесь с наиболее известными зданиями города, памятниками и храмами, садами и площадями, мостами и набережными. Послушаете о ключевых событиях в истории Северной столицы.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы у вас остались не только красочные воспоминания, но и фото.
Вы познакомитесь с наиболее известными зданиями города, памятниками и храмами, садами и площадями, мостами и набережными. Послушаете о ключевых событиях в истории Северной столицы.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы у вас остались не только красочные воспоминания, но и фото.
Ближайшие даты:
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
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Описание
Что вас ожидает
- Казанский собор и Казанская улица. Вы увидите знаменитую колоннаду собора из 96 колонн снаружи и 54 внутри. Узнаете, почему строительство храма заняло около 10 лет.
- Главное Адмиралтейство — архитектурный памятник и один из символов города на Неве, выполненный в стиле русского ампира и украшенный шпилем с позолоченным кораблём.
- Исаакиевский собор и Медный всадник — одни из самых знаменитых и посещаемых мест Петербурга.
- Английская набережная, Благовещенский мост, Сфинксы на Университетской набережной — поговорим о том, как настоящие сфинксы из Древнего Египта оказались в Северной столице России.
- Стрелка Васильевского острова с панорамным видом на Зимний дворец. Обсудим одну из визитных карточек Петербурга — мосты, и самый главный из них — пятипролётный Дворцовый мост.
- Кронверкская набережная, Троицкая площадь, Петропавловская крепость и пешеходная экскурсия по её территории.
- Домик Петра I, крейсер «Аврора», Летний сад, Марсово поле, Троицкий мост с панорамными видами, Садовая улица, Невский проспект, Гостиный двор — вы не пропустите ни одной визитной карточки великолепного Санкт-Петербурга.
Организационные детали
- Мы с радостью скорректируем маршрут по вашим пожеланиям.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, а за рулём минивэна будет опытный водитель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7150 туристов
Наше экскурсионное агентство успешно работает в сфере внутреннего туризма более 15 лет. Мы проводим экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, гарантируем высокое качество и отличные цены. Будем рады быть вам полезными!
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