По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве

На комфортабельном минивэне мы отправимся осматривать Санкт-Петербург.

Вы познакомитесь с наиболее известными зданиями города, памятниками и храмами, садами и площадями, мостами и набережными. Послушаете о ключевых событиях в истории Северной столицы.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы у вас остались не только красочные воспоминания, но и фото.
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
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8
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Казанский собор и Казанская улица. Вы увидите знаменитую колоннаду собора из 96 колонн снаружи и 54 внутри. Узнаете, почему строительство храма заняло около 10 лет.
  • Главное Адмиралтейство — архитектурный памятник и один из символов города на Неве, выполненный в стиле русского ампира и украшенный шпилем с позолоченным кораблём.
  • Исаакиевский собор и Медный всадник — одни из самых знаменитых и посещаемых мест Петербурга.
  • Английская набережная, Благовещенский мост, Сфинксы на Университетской набережной — поговорим о том, как настоящие сфинксы из Древнего Египта оказались в Северной столице России.
  • Стрелка Васильевского острова с панорамным видом на Зимний дворец. Обсудим одну из визитных карточек Петербурга — мосты, и самый главный из них — пятипролётный Дворцовый мост.
  • Кронверкская набережная, Троицкая площадь, Петропавловская крепость и пешеходная экскурсия по её территории.
  • Домик Петра I, крейсер «Аврора», Летний сад, Марсово поле, Троицкий мост с панорамными видами, Садовая улица, Невский проспект, Гостиный двор — вы не пропустите ни одной визитной карточки великолепного Санкт-Петербурга.

Организационные детали

  • Мы с радостью скорректируем маршрут по вашим пожеланиям.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, а за рулём минивэна будет опытный водитель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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