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Парк и фонтаны Петергофа (билеты включены)

Погрузитесь в атмосферу царской роскоши, прогуливаясь по Нижнему парку Петергофа. Уникальные фонтаны и увлекательные истории ждут вас
Путешествие в Петергоф - это возможность окунуться в царскую атмосферу, любуясь крупнейшим фонтанным сооружением мира - Большим каскадом. Гид расскажет о судьбах императоров и строительстве резиденции. Прогулка по Нижнему парку позволит увидеть знаменитые фонтаны, такие как "Самсон" и "Фаворитка". Участники узнают о водных забавах XVIII века и секретах фонтанов. Путешествие на комфортабельном автобусе сделает поездку ещё более приятной
3.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные фонтаны и скульптуры
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👑 Истории императоров
  • 📸 Великолепные виды для фото
  • 🎭 Интересные факты от гида

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Петергофа - с мая по сентябрь, когда фонтаны работают в полную силу, а парк радует зеленью. В мае и июне особенно приятно наслаждаться цветением, а в июле и августе - теплыми днями. Сентябрь также хорош для посещения, так как поток туристов уменьшается. В другие месяцы можно оценить архитектуру и историческую атмосферу, но фонтаны могут быть отключены.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Парк и фонтаны Петергофа (билеты включены)
Парк и фонтаны Петергофа (билеты включены)
Парк и фонтаны Петергофа (билеты включены)

Что можно увидеть

  • Большой каскад
  • Самсон
  • Фаворитка
  • Шахматная гора
  • Римские фонтаны
  • Солнце
  • Раковина
  • Адам и Ева
  • Пирамида
  • Золотая гора

Описание экскурсии

Царская роскошь парка

По дороге до музея-заповедника гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать. В Петергофе вы прогуляетесь по Нижнему парку, узнаете историю летней резиденции российских императоров и услышите об их судьбах.

Жемчужины русского Версаля

Вы спуститесь по лестнице вдоль Большого каскада и увидите знаменитые фонтаны: «Самсона» и «Фаворитку», «Шахматную гору» и «Римские фонтаны», «Солнце» и «Раковину», «Адама и Еву», «Пирамиду», «Золотую гору» и другие.

Фонтаны-шутихи

Не обойдёте стороной и «водные забавы», которые часто устраивали в регулярных садах 18 века. Такие фонтаны необычно выглядят и могут неожиданно обрызгать водой зазевавшихся зрителей.

А также вы услышите:

  • кто и как строил пышную загородную резиденцию
  • почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
  • как строили пристань и каналы
  • об оригинальных задумках и истории фонтанов

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Дорога до Петергофа занимает около часа
  • После экскурсии по парку у вас останется время для самостоятельной прогулки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4900 ₽
Дети до 15 лет4250 ₽
Дети до 7 лет2150 ₽
Пенсионеры4450 ₽
Студенты/Школьники (16+ лет)4450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9555 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
2
1
Ирина
Недавно побывали на экскурсии в Петергоф — впечатления в целом отличные! Гид Олег по дороге в автобусе очень интересно рассказывал про объекты, которые проезжали. в самом Петергофе была экскурсия по
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Нижнему парку, местный гид парка — оч здорово все показала и рассказала.
Единственный нюанс — водитель автобуса ехал довольно медленно, из‑за чего чуть растянулось время в пути. Но на общее впечатление это почти не повлияло: погода была хорошая, атмосфера — волшебная, так что день получился замечательным. Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям! 😊 а вот на повторное посещение Петергофа я выберу самостоятельную поездку на ракете, т. к. хочется насладиться атмосферой парка вдоволь))

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А
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа, практически бегом бегали за экскурсоводом! Не успели ничего толком рассмотреть и не закончив экскурсию
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пришлось бежать на автобус((( никаких прогулок, перекусов и свободного времени… 1,5 часа в одну сторону, 30 минут на туалет по приезду 1,5 часа в петергофе и собственно 1,5 часа обратная дорога. Вот и все 5 часов((((

Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа,
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия! Нам жаль слышать, что продолжительность экскурсии оставила у Вас негативные впечатления. К сожалению, не всегда возможно предсказать
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дорожную ситуацию и насколько серьезные будут пробки, из-за которых идет сокращение времени экскурсии в самом парке. Надеемся, что сам парк и фонтаны Петергофа оставили у вас положительные впечатления

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Е
Все супер!!!!!! ¡
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К
В конце погулять по Петергофу дается только пол часа, чего хватает только чтобы выйти ну и может быть купить сувенир. Погулять свободно не получится.
Гид внутри Петергофа - хорошая, а гид в автобусе Вера(не помню отчества, женщина в возрасте) сказала что «я не гид, ищите ответы в книжках по истории… а зачем тогда я брала этот тут «с годом»?
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Карина, добрый день! Мы рады слышать, что сама экскурсия в Петергофе Вам понравилась. К сожалению, свободное время после экскурсии иногда
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сокращается из-за ситуации на дороге, чтобы точно успеть вернуться во время в город. Нам жаль, что у Вас остались негативные впечатления от дороги на экскурсию. Возможно, вы перепутали сопровождающего гида и представителя сувенирной продукции, который перед отправлением заходит на пару минут в автобус. Спасибо за отзыв

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