Путешествие в Петергоф - это возможность окунуться в царскую атмосферу, любуясь крупнейшим фонтанным сооружением мира - Большим каскадом. Гид расскажет о судьбах императоров и строительстве резиденции. Прогулка по Нижнему парку позволит увидеть знаменитые фонтаны, такие как "Самсон" и "Фаворитка". Участники узнают о водных забавах XVIII века и секретах фонтанов. Путешествие на комфортабельном автобусе сделает поездку ещё более приятной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Петергофа - с мая по сентябрь, когда фонтаны работают в полную силу, а парк радует зеленью. В мае и июне особенно приятно наслаждаться цветением, а в июле и августе - теплыми днями. Сентябрь также хорош для посещения, так как поток туристов уменьшается. В другие месяцы можно оценить архитектуру и историческую атмосферу, но фонтаны могут быть отключены.

Сейчас июнь — это идеальное время.