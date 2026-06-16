Путешествие в Петергоф - это возможность окунуться в царскую атмосферу, любуясь крупнейшим фонтанным сооружением мира - Большим каскадом. Гид расскажет о судьбах императоров и строительстве резиденции. Прогулка по Нижнему парку позволит увидеть знаменитые фонтаны, такие как "Самсон" и "Фаворитка". Участники узнают о водных забавах XVIII века и секретах фонтанов. Путешествие на комфортабельном автобусе сделает поездку ещё более приятной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные фонтаны и скульптуры
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👑 Истории императоров
- 📸 Великолепные виды для фото
- 🎭 Интересные факты от гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Петергофа - с мая по сентябрь, когда фонтаны работают в полную силу, а парк радует зеленью. В мае и июне особенно приятно наслаждаться цветением, а в июле и августе - теплыми днями. Сентябрь также хорош для посещения, так как поток туристов уменьшается. В другие месяцы можно оценить архитектуру и историческую атмосферу, но фонтаны могут быть отключены.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большой каскад
- Самсон
- Фаворитка
- Шахматная гора
- Римские фонтаны
- Солнце
- Раковина
- Адам и Ева
- Пирамида
- Золотая гора
Описание экскурсии
Царская роскошь парка
По дороге до музея-заповедника гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые вы будете проезжать. В Петергофе вы прогуляетесь по Нижнему парку, узнаете историю летней резиденции российских императоров и услышите об их судьбах.
Жемчужины русского Версаля
Вы спуститесь по лестнице вдоль Большого каскада и увидите знаменитые фонтаны: «Самсона» и «Фаворитку», «Шахматную гору» и «Римские фонтаны», «Солнце» и «Раковину», «Адама и Еву», «Пирамиду», «Золотую гору» и другие.
Фонтаны-шутихи
Не обойдёте стороной и «водные забавы», которые часто устраивали в регулярных садах 18 века. Такие фонтаны необычно выглядят и могут неожиданно обрызгать водой зазевавшихся зрителей.
А также вы услышите:
- кто и как строил пышную загородную резиденцию
- почему у пригорода два имени — Петергоф и Петродворец
- как строили пристань и каналы
- об оригинальных задумках и истории фонтанов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе, в салоне действует свободная рассадка
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Дорога до Петергофа занимает около часа
- После экскурсии по парку у вас останется время для самостоятельной прогулки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4900 ₽
|Дети до 15 лет
|4250 ₽
|Дети до 7 лет
|2150 ₽
|Пенсионеры
|4450 ₽
|Студенты/Школьники (16+ лет)
|4450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9555 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Недавно побывали на экскурсии в Петергоф — впечатления в целом отличные! Гид Олег по дороге в автобусе очень интересно рассказывал про объекты, которые проезжали. в самом Петергофе была экскурсия по
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А
Петергоф прекрасен, но сама экскурсия это кошмар(((абсолютно не продуманно время! на все нам дали полтора часа, практически бегом бегали за экскурсоводом! Не успели ничего толком рассмотреть и не закончив экскурсию
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия! Нам жаль слышать, что продолжительность экскурсии оставила у Вас негативные впечатления. К сожалению, не всегда возможно предсказать
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Е
Все супер!!!!!! ¡
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К
В конце погулять по Петергофу дается только пол часа, чего хватает только чтобы выйти ну и может быть купить сувенир. Погулять свободно не получится.
Гид внутри Петергофа - хорошая, а гид в автобусе Вера(не помню отчества, женщина в возрасте) сказала что «я не гид, ищите ответы в книжках по истории… а зачем тогда я брала этот тут «с годом»?
Гид внутри Петергофа - хорошая, а гид в автобусе Вера(не помню отчества, женщина в возрасте) сказала что «я не гид, ищите ответы в книжках по истории… а зачем тогда я брала этот тут «с годом»?
Юлия
Ответ организатора:
Карина, добрый день! Мы рады слышать, что сама экскурсия в Петергофе Вам понравилась. К сожалению, свободное время после экскурсии иногда
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