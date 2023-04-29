Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия

Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом

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Приглашаем на классическую обзорную экскурсию по Северной столице — на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек. Вы проедете по главной магистрали города — Невскому проспекту — и другим старинным улицам. Остановитесь в самых значимых местах и услышите интересные факты о городе.
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Знакомство с Петербургом: автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первая встреча с Петербургом

Вы проедете по центральным улицам города и сделаете три остановки:

  • Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Вы увидите на ней конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
  • Храм Спас на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
  • Стрелка Васильевского острова (10 минут). Она разделяет главную реку города на две части: Малую и Большую Неву. Вы узнаете, какое историческое и культурологическое значение имеет это место.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены

ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00 и 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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