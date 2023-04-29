Увидеть визитные карточки города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Приглашаем на классическую обзорную экскурсию по Северной столице — на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек. Вы проедете по главной магистрали города — Невскому проспекту — и другим старинным улицам. Остановитесь в самых значимых местах и услышите интересные факты о городе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первая встреча с Петербургом
Вы проедете по центральным улицам города и сделаете три остановки:
- Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Вы увидите на ней конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
- Храм Спас на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
- Стрелка Васильевского острова (10 минут). Она разделяет главную реку города на две части: Малую и Большую Неву. Вы узнаете, какое историческое и культурологическое значение имеет это место.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены
ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30, 11:00, 13:00 и 16:30Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 18 экскурсий для 46 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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