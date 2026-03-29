Приглашаем на классическую обзорную экскурсию по Северной столице.
На комфортабельном вы проедете по главной магистрали города — Невскому проспекту — и другим старинным улицам. Остановитесь в самых значимых местах и услышите интересные факты о городе.
На комфортабельном вы проедете по главной магистрали города — Невскому проспекту — и другим старинным улицам. Остановитесь в самых значимых местах и услышите интересные факты о городе.
Описание экскурсии
Первая встреча с Петербургом
Вы проедете по центральным улицам города и сделаете три остановки:
- Исаакиевская площадь (10 минут). Это главная административная площадь города. Вы увидите на ней конный памятник Николаю I и собор пресвятого Исаакия Далматского.
- Храм Спас на Крови (10 минут). Вы рассмотрите храм, воздвигнутый на месте гибели царя-освободителя Александра II, и расшифруете особенности его архитектуры.
- Стрелка Васильевского острова (10 минут). Она разделяет главную реку города на две части: Малую и Большую Неву. Вы узнаете, какое историческое и культурологическое значение имеет это место.
Кроме того, по пути вы увидите из окна автобуса: Дворцовую площадь, Кунсткамеру, крейсер Аврора, Казанский собор, Зимний дворец и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается на пл. Восстания
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- В зависимости от дорожной ситуации остановки могут быть изменены или заменены на осмотр из автобуса. Санитарная остановка — 20-25 минут
в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00 и 18:00, в пятницу в 09:00, 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00 и 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети до 6 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты очной формы обучения
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00 и 18:00, в пятницу в 09:00, 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00 и 18:00, в воскресенье в 09:30, 11:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 25126 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 123 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
отличная экскурсия! экскурсовод Лидия очень интересно рассказывала! комфортный автобус! Хотим ещё посетить экскурсию с Лидией «Блокадный Ленинград»
P.S. никакой навязывания сувенирной лавки не было!
P.S. никакой навязывания сувенирной лавки не было!
Дмитрий
Ответ организатора:
Рады слышать, что вам понравилось! Спасибо, что поделились!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 18 ноя 2025
Понравилось все
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остались хорошие впечатления от экскурсии 👍 для тех кто не был на главных достопримечательностях города.
мы приехали с Хакасии 🦅
мы приехали с Хакасии 🦅
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Д
Покатались,узнали много нового, очень интересно, спасибо за поездку.
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Неплохая экскурсия для тех, кто впервые посещает город. Есть возможность увидеть основные достопримечательности, погрузиться в атмосферу города, ознакомиться с его историей.
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Мы рады, что экскурсия доставила вам положительные эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень интересная экскурсия, спасибо!
Дмитрий
Ответ организатора:
Очень приятно слышать! Спасибо за ваш отзыв!
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