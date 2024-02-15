По следам Ксении Блаженной (на авто и пешком)
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь

Приглашаем на автопешеходную прогулку по местам, связанным с жизнью и пророчествами Ксении Петербургской. Вы прикоснётесь к истории этих уголков и узнаете, почему жизнь Ксении стала подвигом любви. Побываете в часовне её имени и услышите о чудесах, которые происходили по её молитве.
По следам Ксении Блаженной (на авто и пешком)
По следам Ксении Блаженной (на авто и пешком)
По следам Ксении Блаженной (на авто и пешком)
Ближайшие даты:
15
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Где жила и венчалась

Вы пройдёте по улице, где стоял дом Ксении, и по желанию зайдёте в кафе, которое стоит на месте её жилища. Увидите, где стояла церковь, в которой венчалась Ксения, где отпевали её мужа и её саму.

Церкви, связанные с Ксенией, и музей

Вы полюбуетесь фресками в церкви, освящённой в честь Ксении Блаженной. Осмотрите убранство Смоленской церкви, для строительства которой Ксения поднимала кирпичи на своих плечах. Подниметесь на колокольню церкви и насладитесь видами с высоты. А ещё зайдёте в маленький, но удивительный музей Ксении Блаженной.

Сытный рынок

Вы прогуляетесь по Сытному рынку, где торговцы наперебой зазывали Ксению. Мы расскажем, почему они просили её полакомиться хоть чем-нибудь.

Кладбище и часовня

Проходя по дорожкам Смоленского кладбища, вы увидите захоронения Арины Родионовны, Александра Блока, Эдуарда Хиля и других известных личностей. Здесь же находится часовня Ксении Блаженной — по желанию вы приложитесь к её надгробию и попросите о самом сокровенном.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна как как паломникам, так и просто интересующимся историей Ксении Блаженной людям.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
  • По запросу программу можно скорректировать и посетить любой другой храм или музей. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Пожертвование для подъёма на колокольню, прохода в часовню и посещения музея — 600 руб. /группа
  • Молебен о здравии с чтением акафиста в часовне (по желанию) — 300 руб. /сорокоуст/10 имён, 500 руб. /одно имя

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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