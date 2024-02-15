Приглашаем на автопешеходную прогулку по местам, связанным с жизнью и пророчествами Ксении Петербургской. Вы прикоснётесь к истории этих уголков и узнаете, почему жизнь Ксении стала подвигом любви. Побываете в часовне её имени и услышите о чудесах, которые происходили по её молитве.

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Описание

Что вас ожидает

Где жила и венчалась

Вы пройдёте по улице, где стоял дом Ксении, и по желанию зайдёте в кафе, которое стоит на месте её жилища. Увидите, где стояла церковь, в которой венчалась Ксения, где отпевали её мужа и её саму.

Церкви, связанные с Ксенией, и музей

Вы полюбуетесь фресками в церкви, освящённой в честь Ксении Блаженной. Осмотрите убранство Смоленской церкви, для строительства которой Ксения поднимала кирпичи на своих плечах. Подниметесь на колокольню церкви и насладитесь видами с высоты. А ещё зайдёте в маленький, но удивительный музей Ксении Блаженной.

Сытный рынок

Вы прогуляетесь по Сытному рынку, где торговцы наперебой зазывали Ксению. Мы расскажем, почему они просили её полакомиться хоть чем-нибудь.

Кладбище и часовня

Проходя по дорожкам Смоленского кладбища, вы увидите захоронения Арины Родионовны, Александра Блока, Эдуарда Хиля и других известных личностей. Здесь же находится часовня Ксении Блаженной — по желанию вы приложитесь к её надгробию и попросите о самом сокровенном.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна как как паломникам, так и просто интересующимся историей Ксении Блаженной людям.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

По запросу программу можно скорректировать и посетить любой другой храм или музей. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы