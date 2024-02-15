Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
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Описание
Что вас ожидает
Где жила и венчалась
Вы пройдёте по улице, где стоял дом Ксении, и по желанию зайдёте в кафе, которое стоит на месте её жилища. Увидите, где стояла церковь, в которой венчалась Ксения, где отпевали её мужа и её саму.
Церкви, связанные с Ксенией, и музей
Вы полюбуетесь фресками в церкви, освящённой в честь Ксении Блаженной. Осмотрите убранство Смоленской церкви, для строительства которой Ксения поднимала кирпичи на своих плечах. Подниметесь на колокольню церкви и насладитесь видами с высоты. А ещё зайдёте в маленький, но удивительный музей Ксении Блаженной.
Сытный рынок
Вы прогуляетесь по Сытному рынку, где торговцы наперебой зазывали Ксению. Мы расскажем, почему они просили её полакомиться хоть чем-нибудь.
Кладбище и часовня
Проходя по дорожкам Смоленского кладбища, вы увидите захоронения Арины Родионовны, Александра Блока, Эдуарда Хиля и других известных личностей. Здесь же находится часовня Ксении Блаженной — по желанию вы приложитесь к её надгробию и попросите о самом сокровенном.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия будет интересна как как паломникам, так и просто интересующимся историей Ксении Блаженной людям.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- По запросу программу можно скорректировать и посетить любой другой храм или музей. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Пожертвование для подъёма на колокольню, прохода в часовню и посещения музея — 600 руб. /группа
- Молебен о здравии с чтением акафиста в часовне (по желанию) — 300 руб. /сорокоуст/10 имён, 500 руб. /одно имя
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.