По следам Распутина в Царском Селе

Пройти по местам жизни и смерти одного из самых загадочных персонажей российской истории
Приглашаю вместе погрузиться в будоражащие воображение события начала 20 века! Вы узнаете, при каких обстоятельствах в конце декабря 1916 года был убит Распутин и где он похоронен.

А также раскроете, что происходило задолго до этого: как простой мужик из Тобольской империи стал приближенным императора. Где он жил, с кем дружил, кого любил. И при чём здесь Царское Село.
По следам Распутина в Царском Селе
По следам Распутина в Царском Селе
По следам Распутина в Царском Селе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите знаковые места Царского Села и раскроете их связь с Распутиным. В программе экскурсии:

Александровский дворец. Именно здесь Распутин впервые вылечил цесаревича Алексея, с чего и начался его путь приближения к царской семье. Вы увидите личные покои Николая II и его жены.

Александровский парк. Его аллеи помнят встречи старца с цесаревичем, принцессами, императором и его женой. Я покажу вам главные места парка: Белую башню и Феодоровский собор.

Дом Вырубовой. Место, где Распутин часто бывал и принимал интересных гостей. Кого именно — узнаете на экскурсии.

Золотые ворота Екатерининского дворца. Здесь мы вспомним самые важные предсказания старца.

Кульминацией нашего путешествия станет собственное мини-расследование страшных событий 30 декабря 1916 года, в результате которых несколькими днями позже Распутин был в строжайшем секрете похоронен в Царском Селе.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты в Александровский дворец оплачиваются отдельно: взрослые — 650 руб., студенты и пенсионеры — 400 руб., дети до 16 лет бесплатно. Экскурсию во дворце проводят музейные сотрудники.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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