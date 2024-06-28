Вы посетите знаковые места Царского Села и раскроете их связь с Распутиным. В программе экскурсии:
Александровский дворец. Именно здесь Распутин впервые вылечил цесаревича Алексея, с чего и начался его путь приближения к царской семье. Вы увидите личные покои Николая II и его жены.
Александровский парк. Его аллеи помнят встречи старца с цесаревичем, принцессами, императором и его женой. Я покажу вам главные места парка: Белую башню и Феодоровский собор.
Дом Вырубовой. Место, где Распутин часто бывал и принимал интересных гостей. Кого именно — узнаете на экскурсии.
Золотые ворота Екатерининского дворца. Здесь мы вспомним самые важные предсказания старца.
Кульминацией нашего путешествия станет собственное мини-расследование страшных событий 30 декабря 1916 года, в результате которых несколькими днями позже Распутин был в строжайшем секрете похоронен в Царском Селе.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Билеты в Александровский дворец оплачиваются отдельно: взрослые — 650 руб., студенты и пенсионеры — 400 руб., дети до 16 лет бесплатно. Экскурсию во дворце проводят музейные сотрудники.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1474 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также читать дальше
со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!