Приглашаю вместе погрузиться в будоражащие воображение события начала 20 века! Вы узнаете, при каких обстоятельствах в конце декабря 1916 года был убит Распутин и где он похоронен. А также раскроете, что происходило задолго до этого: как простой мужик из Тобольской империи стал приближенным императора. Где он жил, с кем дружил, кого любил. И при чём здесь Царское Село.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Игорь Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите знаковые места Царского Села и раскроете их связь с Распутиным. В программе экскурсии:

Александровский дворец. Именно здесь Распутин впервые вылечил цесаревича Алексея, с чего и начался его путь приближения к царской семье. Вы увидите личные покои Николая II и его жены.

Александровский парк. Его аллеи помнят встречи старца с цесаревичем, принцессами, императором и его женой. Я покажу вам главные места парка: Белую башню и Феодоровский собор.

Дом Вырубовой. Место, где Распутин часто бывал и принимал интересных гостей. Кого именно — узнаете на экскурсии.

Золотые ворота Екатерининского дворца. Здесь мы вспомним самые важные предсказания старца.

Кульминацией нашего путешествия станет собственное мини-расследование страшных событий 30 декабря 1916 года, в результате которых несколькими днями позже Распутин был в строжайшем секрете похоронен в Царском Селе.

Организационные детали