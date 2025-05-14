Отдельный вид гедонизма — осматривать городские достопримечательности с панорамных окон судна, синхронизируя это с приемом пищи. Приглашаем вас поужинать на панорамном двухпалубном теплоходе «Чайка». Именно в ночное время мы ощущаем наш город как праздник!
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Описание круиза
Что вас ожидает:
- Прогулка с живой музыкой. Путешествие по реке Неве погрузит вас в невероятную атмосферу ночного Петербурга. Вас ждет прекрасный вечер — живая музыка, утонченная кухня и живописные виды Северной столицы.
- Разводка четырех красивейших мостов. Во время путешествия вы увидите разведение Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов, центральные набережные и мерцающие огни ночного Петербурга.
Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация:.
Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация:.
• Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры.
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан.
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2700 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|2100 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2100 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- До 6 разводных мостов: Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Троицкий, Литейный и Большеохтинский
- Смольный собор
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Ужин
Место начала и завершения?
Университетская наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий