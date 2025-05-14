Что вас ожидает:

Прогулка с живой музыкой. Путешествие по реке Неве погрузит вас в невероятную атмосферу ночного Петербурга. Вас ждет прекрасный вечер — живая музыка, утонченная кухня и живописные виды Северной столицы.

Разводка четырех красивейших мостов. Во время путешествия вы увидите разведение Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов, центральные набережные и мерцающие огни ночного Петербурга.

Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация:.

Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация:.

• Теплоход премиум-класса. Вы отправитесь в плавание на экологичном двухпалубном теплоходе «Чайка» с панорамными окнами, зоной ресторана и полностью открытой палубой. Для ценителей высокой кухни на борту работают ресторан и бар с авторскими блюдами от гастрономического холдинга Pinskiy&Co. Важная информация: