Премиум-круиз «Разводные мосты» (стол на 6 мест со стульями у сцены)

Премиум-круиз «Разводные мосты»
Во время путешествия вы увидите разведение Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов, живописные центральные набережные и мерцающие огни ночного Петербурга. Вас ждет прекрасный вечер — живая музыка, утонченная кухня и невероятные виды.
Премиум-круиз «Разводные мосты» (стол на 6 мест со стульями у сцены)
Премиум-круиз «Разводные мосты» (стол на 6 мест со стульями у сцены)
Премиум-круиз «Разводные мосты» (стол на 6 мест со стульями у сцены)
Ближайшие даты:
17
мая
Время начала: 23:40

Описание круиза

Что вас ожидает: Приглашаем вас на истинно петербургский ужин в компании друзей на стильном двухпалубном теплоходе «Чайка»! Столик рассчитан на 6 человек. Вы насладитесь романтикой ночного Петербурга — увидите разводку Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов и живописные центральные набережные. Добавьте к этому живую музыку и ресторан с кухней от Pinskiy&Co прямо на борту — прекрасный вечер гарантирован! Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан.
  • Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета.
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.

Ежедневно

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽
Стол на 6 мест15 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • До 6 разводных мостов: Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Троицкий, Литейный и Большеохтинский
  • Смольный собор
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
  • Стол на 6 мест
Что не входит в цену
  • Ужин
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., д. 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан
  • Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета
  • Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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