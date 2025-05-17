Во время путешествия вы увидите разведение Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов, живописные центральные набережные и мерцающие огни ночного Петербурга. Вас ждет прекрасный вечер — живая музыка, утонченная кухня и невероятные виды.
Ближайшие даты:17
мая
Время начала: 23:40
Описание круизаЧто вас ожидает: Приглашаем вас на истинно петербургский ужин в компании друзей на стильном двухпалубном теплоходе «Чайка»! Столик рассчитан на 6 человек. Вы насладитесь романтикой ночного Петербурга — увидите разводку Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского мостов и живописные центральные набережные. Добавьте к этому живую музыку и ресторан с кухней от Pinskiy&Co прямо на борту — прекрасный вечер гарантирован! Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан.
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
Ежедневно
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
|Стол на 6 мест
|15 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- До 6 разводных мостов: Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Троицкий, Литейный и Большеохтинский
- Смольный собор
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
- Стол на 6 мест
Что не входит в цену
- Ужин
Место начала и завершения?
Дворцовая наб., д. 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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