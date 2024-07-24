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этом нужно было совершить, чтобы стать удачливым и богатым -Кто заключён в тысячной камере тюрьмы «Кресты»

- Какое привидение обитает в Михайловском замке

- Что за дама в красном посетила крейсер «Аврора»

- Почему Смольный собор украшен странными ликами ангелов. А ехали на экскурсию, чтобы именно про это узнать. А услышали по стопервому разу обычную обзорную. Если бы другой экскурсовод было бы совсем печально. Завезли в магазин сувениров, куда прибыло помимо нашего еще 3 автобуса- яблоку негде упасть, в туалеты очередь дикая, потратили время. По итогу на разводные мосты припарковались, где было место - у Медного всадника, а там очень далеко от разводящегося дворцового моста. Видно было плохо, музыку не слышно.