На нашей автобусной экскурсии вы окунётесь в ночную атмосферу города, увидите набережные, улицы и знакомые здания в свете огней. Посмотрите на впечатляющий развод мостов.
И всё это под рассказы гида об истории города, его мифах и легендах о привидениях, даме в красном, таинственных сфинксах и других обитателях Петербурга.
И всё это под рассказы гида об истории города, его мифах и легендах о привидениях, даме в красном, таинственных сфинксах и других обитателях Петербурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
Во время автобусной экскурсии будут остановки у таких локаций:
- Музей фонарей на Одесской улице.
- Площадь Растрелли у Смольного монастыря.
- Михайловский замок.
- Набережная реки Фонтанки у Чижика-Пыжика.
- Университетская набережная у сфинксов.
- Дворцовая набережная.
Гид расскажет:
- Кто в царское время зажигал свет на улицах Петербурга и какой обряд при этом нужно было совершить, чтобы стать удачливым и богатым.
- Почему в Санкт-Петербурге так много волшебных львов.
- Почему у таинственных сфинксов нет бороды.
- Кто заключён в тысячной камере тюрьмы «Кресты».
- Какое привидение обитает в Михайловском замке.
- Что за дама в красном посетила крейсер «Аврора».
- Почему Смольный собор украшен странными ликами ангелов.
- Сколько Чижиков-Пыжиков украшало Фонтанку.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автобусе туристического класса.
- После внесения предоплаты мы отправим вам QR-код и реквизиты для полной оплаты экскурсии.
- Во время экскурсии предусмотрена техническая остановка (туалет, кофе/чай) — 25 минут.
- Можем организовать экскурсию для детской группы. Подготовим все необходимые документы в ГИБДД.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 22:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|903 ₽
|Дети 8-18 лет
|760 ₽
|Дети до 7 лет
|570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 22:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 13293 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесятиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
24 июл 2024
Все было отлично, интересно и увлекательно.
Н
Наталия
20 июл 2024
Экскурсия (18.07.2024)чудесная! Комфортное перемещение по маршруту с выходами к достопримечательностям Питера. И конечно же полное красочное погружение в историческое прошлое благодаря классному экскурсоводу! На все наши вопросы мы получали исчерпывающие ответы.
Благодарим всех, кто организовал и провел этот тур!!!
Благодарим всех, кто организовал и провел этот тур!!!
В
Владислав
18 июл 2024
все было прекрасно, спасибо экскурсоводу!
С
Сергей
16 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод замечательно рассказывала о фонарях. чижике - пыжике. о дворцах. мостах и тп. Замечательный рассказчик. Хорошо. что в нашем городе есть люди умеющие увлекательно преподать исторические факты истории города. Спасибо огромное. Обязательно. посетим ещё какую- нибудь экскурсию.
Л
Лариса
14 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Юлианна отлично преподносит материал, замечательный рассказчик, умеет заинтересовать слушателей. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию
Людмила
14 июл 2024
Экскурсовод - супер, ей 10+. Снизила - на эти вопросы, заявленные в экскурсии даже не обмолвилась: - Кто в царское время зажигал свет на улицах Петербурга и какой обряд при
Татьяна
14 июл 2024
Великолепная экскурсия. Гид очень проникновенно рассказала о любимом городе. Ночной город прекрасен и таинственен! Новые неизгладимые впечатления. Фото не передают всё величие и красоту увиденного, но это было грандиозно, как и сам Петербург. Рекомендую к посещению данную экскурсию.
Вера
12 июл 2024
Экскурсия прошла незаметно, Роман очень доброжелательный, эрудированный и приятный экскурсовод.
На небольшом микроавтобусе с остановками, с фото локациями, с комментариями и интересными замечаниями прокатились по вечернему городу. Подросток 14:лет остался доволен))) Спасибо
На небольшом микроавтобусе с остановками, с фото локациями, с комментариями и интересными замечаниями прокатились по вечернему городу. Подросток 14:лет остался доволен))) Спасибо
Анастасия
7 июл 2024
Спасибо за экскурсию. Юлиана очень интересно преподнесла историю города.
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