30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны петербургских декораций

Васильевский остров полон знаковых мест и достопримечательностей — вы увидите не только их, но и совсем неожиданные локации. Смерть проведёт вас под домами и улицами по подземным переходам, о которых никто не подозревает. По самой узкой улице города, где сохранилась дореволюционная брусчатка. Через Двор духов и по роскошным парадным. Вы узнаете, почему в прошлом жителям Северной столицы приходилось платить за вход в Румянцевский сад и как они поступали во время наводнений, вникнете в тонкости градостроительных идей Петра I и обнаружите знаки тайного общества на фасаде учебного заведения.

Свидание с призраками прошлого

Присутствие нечистой силы вы ощутите сполна в самом жутком месте маршрута: в доме академика Протасова, который заведовал анатомическим театром. Смерть расскажет, кем была Анна Жаклар, к которой наведывался Достоевский, какие секреты хранят каменные сфинксы на набережной и почему в городе нельзя было первое время строить мосты. Погружаясь в мистическую реальность Петербурга, вы встретите исторических персонажей и привидений, которые поделятся сюжетами прошлого.