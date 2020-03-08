30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

Подземные ходы, ожившие персонажи и призраки Петербурга на театрализованной экскурсии

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Хотите обнаружить «второе дно» самого таинственного города России? На театрализованной экскурсии вы станете свидетелями событий давнего прошлого и сможете разглядеть Петербург 18-19 веков — реальный и овеянный легендами.

Вам откроются петровские подземные ходы и судьбы исторических личностей, которых забрала Смерть, самая страшная городская сказка и секреты знакомых достопримечательностей.

Позвольте себе как следует испугаться и увидеть непривычный Петербург!
790 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Василеостровская
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У этой экскурсии30 отзывов
4.7
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

Что вас ожидает

Тайны петербургских декораций
Васильевский остров полон знаковых мест и достопримечательностей — вы увидите не только их, но и совсем неожиданные локации. Смерть проведёт вас под домами и улицами по подземным переходам, о которых никто не подозревает. По самой узкой улице города, где сохранилась дореволюционная брусчатка. Через Двор духов и по роскошным парадным. Вы узнаете, почему в прошлом жителям Северной столицы приходилось платить за вход в Румянцевский сад и как они поступали во время наводнений, вникнете в тонкости градостроительных идей Петра I и обнаружите знаки тайного общества на фасаде учебного заведения.

Свидание с призраками прошлого
Присутствие нечистой силы вы ощутите сполна в самом жутком месте маршрута: в доме академика Протасова, который заведовал анатомическим театром. Смерть расскажет, кем была Анна Жаклар, к которой наведывался Достоевский, какие секреты хранят каменные сфинксы на набережной и почему в городе нельзя было первое время строить мосты. Погружаясь в мистическую реальность Петербурга, вы встретите исторических персонажей и привидений, которые поделятся сюжетами прошлого.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт команда гидов-актёров.

Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Василеостровская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Ходили с сыном ,все было суппер нет слов!
26 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Советую всем посетить.
12 января 2020
Провели незабываемый вечер!!! В меру страшно, сверхпозитивно и занимательно! Рекомендую всем!
7 января 2020
Очень необычно. Дети (12 лет) в восторге. Взрослым тоже понравилось
7 января 2020
Было интересно поставлено. Смерть с юмором, маршрут продуман.
7 января 2020
Динамичная, нестандартная экскурсия, без традиционной нагрузки датами, в процессе которой обошли небольшую, но очень атмосферную часть Васильевского острова. Побывали на улице Репина и во многих окрестных дворах, узнали, с чьими именами они связаны (Достоевский, Врубель и др.), послушали питерские легенды, приписывающие этим закоулкам мистическое значение. Почти полтора часа пролетели незаметно, очень понравился темп экскурсии - на такой скорости скучать не успеваешь. Подойдёт тем, кто уже побывал на обычных экскурсиях и в целом знает историю города, но хочет открыть его для себя с какой-то другой стороны. Также подойдёт школьникам, которым академических знаний хватает и в школе - такой формат, с актёрским сопровождением, несомненно, будет интересен.
6 января 2020
Все очень понравилось.
Нид интересно и доходчиво рассказывал.
3 января 2020
Были на экскурсии 02.01.2020 г. Очень понравилось! Ребята оригинально, с душой отнеслиськ ее проведению. Всем рекомендую!
31 декабря 2019
Очень понравились экскурсия, необычно, содержательно, не устали ни капли, очень интересно) спасибо Алексею
18 ноября 2019
Все хорошо прошло. Дети довольны
Ещё 20 отзывов

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