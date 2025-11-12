Однодневная поездка в два петербургских пригорода откроет перед вами разные грани загородной жизни двора. Барочная пышность Царского Села и геометрия фонтанов Петергофа расскажут об императорских вкусах и пристрастиях. Вы сравните два парка-шедевра, увидите знаменитую Янтарную комнату и сверкающего на солнце «Самсона» и узнаете, как отдыхали цари и царицы.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Царское Село

Прогуляемся по аллеям, где всё продумано до сантиметра, и найдём скрытые сюрпризы: съедобные клумбы, изящный фонтан «Девушка с кувшином», который вдохновлял Пушкина. Посетим Екатерининский дворец с его роскошной Золотой анфиладой, залом с оптическими эффектами и Янтарной комнатой — символом возвращённого наследия.

Петергоф

В Нижнем парке вы увидите парадные каскады и главный променад к Финскому заливу. Здесь каждый найдёт «свой» фонтан: от монументального «Самсона» до игривых «Фаворитки» и «Зонтика». Вы узнаете, как они устроены и почему до сих пор работают без насосов. По дороге услышите о повседневной жизни императорского двора — где останавливались, как жили, кого любили, что строили и как выбирали места для летних резиденций.

Программа:

09:00 — выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. «Невский проспект». Точное время и место отправления приходит в СМС накануне поездки

трассовая экскурсия

экскурсия по Екатерининскому парку

экскурсия в Екатерининском дворце

экскурсия «Город Петра»

прогулка по Нижнему парку Петергофа: каскады, фонтаны и регулярный сад

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

В стоимость включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Дополнительные расходы

Входные билеты в Нижний парк Петергофа: 750 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 550 ₽ — учащиеся от 14 до 18 лет, дети с 7 до 14 лет — 100 ₽ (при предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении документа, подтверждающего возраст), 1800 ₽ — иностранные граждане

Комплексный билет в Царское село (дворец +парк): 1500 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 900 ₽ — пенсионеры РФ и Белоруссии, студенты, учащиеся с 14 до 18 лет, 600 ₽ — учащиеся с 7 до 14 лет, дети младше 7 лет — бесплатно

Как проходит экскурсия

Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

— возвращение к ст. м. «Невский проспект»