Путешествие из Петербурга: Царское Село и Петергоф

Пройти по аллеям императоров, рассмотреть фонтаны-шутихи и оценить дворцовую роскошь
Однодневная поездка в два петербургских пригорода откроет перед вами разные грани загородной жизни двора.

Барочная пышность Царского Села и геометрия фонтанов Петергофа расскажут об императорских вкусах и пристрастиях.

Вы сравните два парка-шедевра, увидите знаменитую Янтарную комнату и сверкающего на солнце «Самсона» и узнаете, как отдыхали цари и царицы.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Царское Село

Прогуляемся по аллеям, где всё продумано до сантиметра, и найдём скрытые сюрпризы: съедобные клумбы, изящный фонтан «Девушка с кувшином», который вдохновлял Пушкина. Посетим Екатерининский дворец с его роскошной Золотой анфиладой, залом с оптическими эффектами и Янтарной комнатой — символом возвращённого наследия.

Петергоф

В Нижнем парке вы увидите парадные каскады и главный променад к Финскому заливу. Здесь каждый найдёт «свой» фонтан: от монументального «Самсона» до игривых «Фаворитки» и «Зонтика». Вы узнаете, как они устроены и почему до сих пор работают без насосов. По дороге услышите о повседневной жизни императорского двора — где останавливались, как жили, кого любили, что строили и как выбирали места для летних резиденций.

Программа:

09:00 — выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. «Невский проспект». Точное время и место отправления приходит в СМС накануне поездки

  • трассовая экскурсия
  • экскурсия по Екатерининскому парку
  • экскурсия в Екатерининском дворце
  • экскурсия «Город Петра»
  • прогулка по Нижнему парку Петергофа: каскады, фонтаны и регулярный сад
19:00 — возвращение к ст. м. «Невский проспект»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Нижний парк Петергофа: 750 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 550 ₽ — учащиеся от 14 до 18 лет, дети с 7 до 14 лет — 100 ₽ (при предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении документа, подтверждающего возраст), 1800 ₽ — иностранные граждане
  • Комплексный билет в Царское село (дворец +парк): 1500 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 900 ₽ — пенсионеры РФ и Белоруссии, студенты, учащиеся с 14 до 18 лет, 600 ₽ — учащиеся с 7 до 14 лет, дети младше 7 лет — бесплатно

Как проходит экскурсия

  • Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Школьники2300 ₽
Студенты2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект/Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59616 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
