Барочная пышность Царского Села и геометрия фонтанов Петергофа расскажут об императорских вкусах и пристрастиях.
Вы сравните два парка-шедевра, увидите знаменитую Янтарную комнату и сверкающего на солнце «Самсона» и узнаете, как отдыхали цари и царицы.
Описание экскурсии
Царское Село
Прогуляемся по аллеям, где всё продумано до сантиметра, и найдём скрытые сюрпризы: съедобные клумбы, изящный фонтан «Девушка с кувшином», который вдохновлял Пушкина. Посетим Екатерининский дворец с его роскошной Золотой анфиладой, залом с оптическими эффектами и Янтарной комнатой — символом возвращённого наследия.
Петергоф
В Нижнем парке вы увидите парадные каскады и главный променад к Финскому заливу. Здесь каждый найдёт «свой» фонтан: от монументального «Самсона» до игривых «Фаворитки» и «Зонтика». Вы узнаете, как они устроены и почему до сих пор работают без насосов. По дороге услышите о повседневной жизни императорского двора — где останавливались, как жили, кого любили, что строили и как выбирали места для летних резиденций.
Программа:
09:00 — выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. «Невский проспект». Точное время и место отправления приходит в СМС накануне поездки
- трассовая экскурсия
- экскурсия по Екатерининскому парку
- экскурсия в Екатерининском дворце
- экскурсия «Город Петра»
- прогулка по Нижнему парку Петергофа: каскады, фонтаны и регулярный сад
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- В стоимость включено: транспортное обслуживание и сопровождение гида
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Нижний парк Петергофа: 750 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 550 ₽ — учащиеся от 14 до 18 лет, дети с 7 до 14 лет — 100 ₽ (при предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст), дети до 7 лет — бесплатно (при предъявлении документа, подтверждающего возраст), 1800 ₽ — иностранные граждане
- Комплексный билет в Царское село (дворец +парк): 1500 ₽ — взрослые граждане РФ и Белоруссии, 900 ₽ — пенсионеры РФ и Белоруссии, студенты, учащиеся с 14 до 18 лет, 600 ₽ — учащиеся с 7 до 14 лет, дети младше 7 лет — бесплатно
Как проходит экскурсия
- Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста, обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2400 ₽