Самостоятельный заезд в гостиницу после 14:00
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.
Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!
По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.
Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.
Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».
Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.
Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.
Транспорт не предоставляется.
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».
Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.
Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее.
И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора.
Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.
Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!
Дополнительно:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже.
Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить.
И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Самостоятельный выезд из гостиницы до 12:00
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
КИРОЧНАЯ
Тур. класс, удобства на блок
Завтрак накрытие
|11 610
|11 610
|15 770
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|12 605
|12 605
|17 805
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|13 850
|–
|18 790
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|14 850
|15 050
|20 310
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|13 535
|12 735
|20 035
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
|19 830
|14 630
|34 130
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|14 600
|15 800
|21 880
Скидка детям до 16 лет: 150 руб.
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При заселении вам дадут уточненную программу, в которой будет указано время и место встречи с группой. Вас будет ждать гид с табличкой «Рождественский Петербург. Лайт 5».
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.
Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.
Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.