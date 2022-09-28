2 день

Экскурсия "Легенды Невского проспекта" с посещением Казанского собора - Эрмитаж - общественное пространство "Двор Гостинки"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Главная улица Петербурга, одна из старейших в городе, проложенная в начале XVIII века, застраивалась на протяжении двух столетий. И какие только легендарные события не разворачивались здесь!

По Невскому проспекту в 1841 году шли гвардейские полки возводить на престол дочь Петра I Елизавету. Здесь в 1801-1811 годах ведется строительство собора, освещенного в честь Казанской иконы Божьей матери, ставшего местом вечного упокоения великого полководца М. И. Кутузова.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом – «Двор Гостинки».

Все знают Большой Гостиный двор – главный магазин на Невском проспекте. Но если войти во двор, вы попадете в совсем другое измерение.

Уютное молодежное пространство, с особой атмосферой, где можно попробовать кухни народов мира, поиграть в настольные игры, к новому году все украшено огоньками и елками, а по вечерам проходят концерты. Здесь мы согреемся после пешеходной экскурсии чашечкой горячего шоколада.

Транспорт не предоставляется.