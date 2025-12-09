Представьте, что вы не просто заглядываете на фабрику, а становитесь частью волшебства.
Перед вами откроется весь процесс создания настоящего итальянского джелато — того самого, которое готовят в Италии уже более 460 лет. Это будет интерактивное приключение, где задействованы все пять чувств. И четыре сорта мороженого!
Описание мастер-класса
Вас ждёт проба четырёх видов свежайшего мороженого, только что сошедшего с производственной линии:
- идеально кремового итальянского джелато
- освежающе яркого фруктового сорбета
- хрустящего классического рожка
- авторского эскимо с уникальным вкусом
Мы проведём вас по всем этапам рождения сладкого лакомства — от молока и фруктов до идеального десерта. Вы увидите всё своими глазами и поймёте:
- как создаётся и замешивается основа
- как работает фризер и почему он так важен
- из-за чего настоящее джелато не тает за две минуты на солнце
- как оно остаётся плотным, но в то же время невесомым на вкус
А ещё раскроем самые интересные факты и ответим на каверзные вопросы:
- где на самом деле появилось первое мороженое
- почему итальянцы едят джелато круглый год, даже зимой
- чем джелато принципиально отличается от обычного пломбира
- какой вкус по праву считается королём мира мороженого
- и, наконец, правда ли, что от мороженого можно стать счастливее
Организационные детали
- После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору по специальной ссылке, чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение фабрики. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам в мессенджер или на e-mail
- Дети до 10 лет допускаются только при наличии взрослого сопровождающего
- Перед экскурсией всем выдаются фирменные халаты, бахилы и шапочки, их ношение обязательно
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|1990 ₽
|Дети до 18 лет
|2840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1095 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.
