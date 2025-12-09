Мои заказы

Сделай своё мороженое

Экскурсия, дегустация и мастер-класс на фабрике итальянского джелато в Петербурге
Представьте, что вы не просто заглядываете на фабрику, а становитесь частью волшебства.

Перед вами откроется весь процесс создания настоящего итальянского джелато — того самого, которое готовят в Италии уже более 460 лет. Это будет интерактивное приключение, где задействованы все пять чувств. И четыре сорта мороженого!
Описание мастер-класса

Вас ждёт проба четырёх видов свежайшего мороженого, только что сошедшего с производственной линии:

  • идеально кремового итальянского джелато
  • освежающе яркого фруктового сорбета
  • хрустящего классического рожка
  • авторского эскимо с уникальным вкусом

Мы проведём вас по всем этапам рождения сладкого лакомства — от молока и фруктов до идеального десерта. Вы увидите всё своими глазами и поймёте:

  • как создаётся и замешивается основа
  • как работает фризер и почему он так важен
  • из-за чего настоящее джелато не тает за две минуты на солнце
  • как оно остаётся плотным, но в то же время невесомым на вкус

А ещё раскроем самые интересные факты и ответим на каверзные вопросы:

  • где на самом деле появилось первое мороженое
  • почему итальянцы едят джелато круглый год, даже зимой
  • чем джелато принципиально отличается от обычного пломбира
  • какой вкус по праву считается королём мира мороженого
  • и, наконец, правда ли, что от мороженого можно стать счастливее

Организационные детали

  • После внесения предоплаты необходимо внести доплату организатору по специальной ссылке, чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение фабрики. Затем будет сформирован уникальный билет, который мы отправим вам в мессенджер или на e-mail
  • Дети до 10 лет допускаются только при наличии взрослого сопровождающего
  • Перед экскурсией всем выдаются фирменные халаты, бахилы и шапочки, их ношение обязательно

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослые1990 ₽
Дети до 18 лет2840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1095 туристов
Здравствуйте! Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы: обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды и не только.

