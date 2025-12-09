Представьте, что вы не просто заглядываете на фабрику, а становитесь частью волшебства. Перед вами откроется весь процесс создания настоящего итальянского джелато — того самого, которое готовят в Италии уже более 460 лет. Это будет интерактивное приключение, где задействованы все пять чувств. И четыре сорта мороженого!

Описание мастер-класса

Вас ждёт проба четырёх видов свежайшего мороженого, только что сошедшего с производственной линии:

идеально кремового итальянского джелато

освежающе яркого фруктового сорбета

хрустящего классического рожка

авторского эскимо с уникальным вкусом

Мы проведём вас по всем этапам рождения сладкого лакомства — от молока и фруктов до идеального десерта. Вы увидите всё своими глазами и поймёте:

как создаётся и замешивается основа

как работает фризер и почему он так важен

из-за чего настоящее джелато не тает за две минуты на солнце

как оно остаётся плотным, но в то же время невесомым на вкус

А ещё раскроем самые интересные факты и ответим на каверзные вопросы:

где на самом деле появилось первое мороженое

почему итальянцы едят джелато круглый год, даже зимой

чем джелато принципиально отличается от обычного пломбира

какой вкус по праву считается королём мира мороженого

и, наконец, правда ли, что от мороженого можно стать счастливее

Организационные детали