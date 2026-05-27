Тихвинские тропы и парк «Вепсский лес» - из Петербурга

Зайти в древний монастырь, погулять по заповеднику, посетить аутентичную деревню и сделать оберег
Вас ждут увлекательные вепсские и славянские предания, полные поэзии и тайн! Вы побываете в Тихвине — очаровательном уездном городе со знаменитым Успенским монастырём, хранящим чудотворную икону. На экотропе Вепсского леса вы погрузитесь в живописные пейзажи.

А также погостите в деревне Лукино — селе со старинными домами и образцами северного деревянного зодчества.
Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге в Тихвин вы услышите историю и легенды древнего города.

Тихвинский Успенский монастырь

Вы посетите главную святыню города — монастырь, основанный Иваном Грозным в 1560 году. Увидите величественный собор с фресками 16 века, изящную церковь и часовню, построенную по проекту архитектора Бенуа.

Чудотворная икона

В монастыре хранится икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. С давних времён она считалась защитницей города и прославилась многочисленными чудесами.

Вепсский лес

Дальше маршрут приведёт вас в заповедный лес, где тихие озёра и извилистые реки, журчащие родники, дремучие леса, грибные поляны и ягодные уголки. Кажется, будто здесь никогда не бывало людей!

Большой каскад

В глубине леса скрыт мощный родник, где двенадцать источников бьют из земли. Отсюда берёт начало живописная река Урья.

Вепсская деревня Лукино

Вы побываете в старинной деревне, где сохранились уникальные образцы традиционной северной архитектуры. Рассмотрите дома с резными наличниками и характерными северными чертами.

Мастер-класс по плетению оберега

Завершением поездки станет мастер-класс по созданию вепсского оберега — куклы-травницы. Под руководством хранительницы традиций вы сплетёте свой талисман, который сохранит тепло путешествия и силу северной земли.

Примерный тайминг экскурсии

  • 7:15 — начало путешествия
  • 8:00–11:00 — трассовая экскурсия до Тихвина
  • 11:00–11:45 — обзорная экскурсия по городу
  • 12:00–13:00 — посещение монастыря и чудотворной иконы Божией Матери
  • 13:00–13:45 — обед в монастырской трапезной
  • 14:00–16:00 — трассовая экскурсия до парка «Вепсский лес»
  • 16:00–18:30 — экскурсия по парку: прогулка по экотропе, деревня Лукино, мастер-класс по плетению оберега
  • 23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная — если вы хотите занять конкретное место, рекомендуем подойти к началу посадки
  • Возрастное ограничение — для детей от 3 лет. Для комфорта и безопасности ребенка возьмите детский бустер
  • Отдельно оплачивается обед — по желанию
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок и время посещения объектов (зависит от дорожно-транспортной ситуации)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — 650 ₽
  • Входной билет и экскурсия с мастер-классом в Вепсском лесу: взрослые — 300 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3350 ₽
Пенсионеры3250 ₽
Школьники3250 ₽
Студенты3250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1480 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

