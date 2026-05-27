А также погостите в деревне Лукино — селе со старинными домами и образцами северного деревянного зодчества.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По дороге в Тихвин вы услышите историю и легенды древнего города.
Тихвинский Успенский монастырь
Вы посетите главную святыню города — монастырь, основанный Иваном Грозным в 1560 году. Увидите величественный собор с фресками 16 века, изящную церковь и часовню, построенную по проекту архитектора Бенуа.
Чудотворная икона
В монастыре хранится икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. С давних времён она считалась защитницей города и прославилась многочисленными чудесами.
Вепсский лес
Дальше маршрут приведёт вас в заповедный лес, где тихие озёра и извилистые реки, журчащие родники, дремучие леса, грибные поляны и ягодные уголки. Кажется, будто здесь никогда не бывало людей!
Большой каскад
В глубине леса скрыт мощный родник, где двенадцать источников бьют из земли. Отсюда берёт начало живописная река Урья.
Вепсская деревня Лукино
Вы побываете в старинной деревне, где сохранились уникальные образцы традиционной северной архитектуры. Рассмотрите дома с резными наличниками и характерными северными чертами.
Мастер-класс по плетению оберега
Завершением поездки станет мастер-класс по созданию вепсского оберега — куклы-травницы. Под руководством хранительницы традиций вы сплетёте свой талисман, который сохранит тепло путешествия и силу северной земли.
Примерный тайминг экскурсии
- 7:15 — начало путешествия
- 8:00–11:00 — трассовая экскурсия до Тихвина
- 11:00–11:45 — обзорная экскурсия по городу
- 12:00–13:00 — посещение монастыря и чудотворной иконы Божией Матери
- 13:00–13:45 — обед в монастырской трапезной
- 14:00–16:00 — трассовая экскурсия до парка «Вепсский лес»
- 16:00–18:30 — экскурсия по парку: прогулка по экотропе, деревня Лукино, мастер-класс по плетению оберега
- 23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная — если вы хотите занять конкретное место, рекомендуем подойти к началу посадки
- Возрастное ограничение — для детей от 3 лет. Для комфорта и безопасности ребенка возьмите детский бустер
- Отдельно оплачивается обед — по желанию
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок и время посещения объектов (зависит от дорожно-транспортной ситуации)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — 650 ₽
- Входной билет и экскурсия с мастер-классом в Вепсском лесу: взрослые — 300 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3350 ₽
|Пенсионеры
|3250 ₽
|Школьники
|3250 ₽
|Студенты
|3250 ₽