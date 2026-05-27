Вас ждут увлекательные вепсские и славянские предания, полные поэзии и тайн! Вы побываете в Тихвине — очаровательном уездном городе со знаменитым Успенским монастырём, хранящим чудотворную икону. На экотропе Вепсского леса вы погрузитесь в живописные пейзажи. А также погостите в деревне Лукино — селе со старинными домами и образцами северного деревянного зодчества.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге в Тихвин вы услышите историю и легенды древнего города.

Тихвинский Успенский монастырь

Вы посетите главную святыню города — монастырь, основанный Иваном Грозным в 1560 году. Увидите величественный собор с фресками 16 века, изящную церковь и часовню, построенную по проекту архитектора Бенуа.

Чудотворная икона

В монастыре хранится икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. С давних времён она считалась защитницей города и прославилась многочисленными чудесами.

Вепсский лес

Дальше маршрут приведёт вас в заповедный лес, где тихие озёра и извилистые реки, журчащие родники, дремучие леса, грибные поляны и ягодные уголки. Кажется, будто здесь никогда не бывало людей!

Большой каскад

В глубине леса скрыт мощный родник, где двенадцать источников бьют из земли. Отсюда берёт начало живописная река Урья.

Вепсская деревня Лукино

Вы побываете в старинной деревне, где сохранились уникальные образцы традиционной северной архитектуры. Рассмотрите дома с резными наличниками и характерными северными чертами.

Мастер-класс по плетению оберега

Завершением поездки станет мастер-класс по созданию вепсского оберега — куклы-травницы. Под руководством хранительницы традиций вы сплетёте свой талисман, который сохранит тепло путешествия и силу северной земли.

Примерный тайминг экскурсии

7:15 — начало путешествия

8:00–11:00 — трассовая экскурсия до Тихвина

11:00–11:45 — обзорная экскурсия по городу

12:00–13:00 — посещение монастыря и чудотворной иконы Божией Матери

13:00–13:45 — обед в монастырской трапезной

14:00–16:00 — трассовая экскурсия до парка «Вепсский лес»

16:00–18:30 — экскурсия по парку: прогулка по экотропе, деревня Лукино, мастер-класс по плетению оберега

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Рассадка свободная — если вы хотите занять конкретное место, рекомендуем подойти к началу посадки

Возрастное ограничение — для детей от 3 лет. Для комфорта и безопасности ребенка возьмите детский бустер

Отдельно оплачивается обед — по желанию

Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок и время посещения объектов (зависит от дорожно-транспортной ситуации)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы