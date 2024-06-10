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В поездке всегда кажется, что времени на знакомство с городом крайне мало.



Предлагаем вам с первых минут окунуться в историческую атмосферу Петербурга и интересно провести время в дороге до отеля.



Маршрут пройдёт через ключевые локации, а гид расскажет о легендарном крейсере, важных памятниках города и самом красивом в стране празднике выпускников.