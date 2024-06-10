В поездке всегда кажется, что времени на знакомство с городом крайне мало.
Предлагаем вам с первых минут окунуться в историческую атмосферу Петербурга и интересно провести время в дороге до отеля.
Маршрут пройдёт через ключевые локации, а гид расскажет о легендарном крейсере, важных памятниках города и самом красивом в стране празднике выпускников.
Предлагаем вам с первых минут окунуться в историческую атмосферу Петербурга и интересно провести время в дороге до отеля.
Маршрут пройдёт через ключевые локации, а гид расскажет о легендарном крейсере, важных памятниках города и самом красивом в стране празднике выпускников.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Гид встретит вас в аэропорту и по дороге до отеля проведёт небольшую обзорную экскурсию по городу.
- Путь будет лежать через богатый на достопримечательности Московский проспект. Вы увидите знаменитые Московские триумфальные ворота и узнаете историю их возведения.
- Проедете по Троицкому мосту — одному из самых красивейших мостов города, символу знаменитого праздника «Алые Паруса».
- Посмотрите на величественный крейсер «Аврора». Гид расскажет о легендарном выстреле, который стал символом начала революции 1917 года.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet или Opel. В каждом авто есть кондиционер. Детское кресло предоставим под запрос.
- Бронирование тура возможно только заблаговременно — минимально за 2 дня до прилёта.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 157 туристов
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?Задать вопрос
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