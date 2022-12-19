Приглашаю вас на экскурсию в царское село с посещением Екатерининского дворца и золотой анфилады где вы найдёте янтарную комнату. Царское село это резиденция трёх императриц каждый из которых оставила здесь свой след. .

Я Отвезу вас в царское село расскажу об истории этих мест, покажу вам одни из самых красивых мест города, а затем проведу Экскурсию по парку: мы увидим различные павильоны, построенные в совершенно разные эпохи, а в музее вас поведёт Музейный гид, билеты купим заранее.