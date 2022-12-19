Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю вас на экскурсию в царское село с посещением Екатерининского дворца и золотой анфилады где вы найдёте янтарную комнату. Царское село это резиденция трёх императриц каждый из которых оставила здесь свой след. .
Я Отвезу вас в царское село расскажу об истории этих мест, покажу вам одни из самых красивых мест города, а затем проведу Экскурсию по парку: мы увидим различные павильоны, построенные в совершенно разные эпохи, а в музее вас поведёт Музейный гид, билеты купим заранее.
Экскурсии во дворец можно забронировать в любой день, кроме вторника -выходной во дворце. Но в новогодние праздники это правило может не работать. Уточняйте непосредственно в желаемую дату, пожалуйста.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт, услуги гида: трассовая экскурсия и экскурсия по парку.
В музее ведёт музейный гид
Что не входит
Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель / аэропорт … По договорённости
Завершение: По договорённости, в центре Санкт-Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии во дворец можно забронировать в любой день, кроме вторника -выходной во дворце. Но в новогодние праздники это правило может не работать. Уточняйте непосредственно в желаемую дату, пожалуйста.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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