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Петергоф — это тихий и стильный город, который часто остаётся незамеченным для тех, кто стремится посетить знаменитые парки и фонтаны.



Во время прогулки по его улицам вы увидите как замечательные произведения архитектуры прошлых веков, так и современные памятники.



А также узнаете о жизни и быте обитателей города, судьбу которого определила непосредственная близость к царской резиденции.