Петергоф — это тихий и стильный город, который часто остаётся незамеченным для тех, кто стремится посетить знаменитые парки и фонтаны.
Во время прогулки по его улицам вы увидите как замечательные произведения архитектуры прошлых веков, так и современные памятники.
А также узнаете о жизни и быте обитателей города, судьбу которого определила непосредственная близость к царской резиденции.
Во время прогулки по его улицам вы увидите как замечательные произведения архитектуры прошлых веков, так и современные памятники.
А также узнаете о жизни и быте обитателей города, судьбу которого определила непосредственная близость к царской резиденции.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Элегантные дома состоятельных горожан и дачников Петергофа.
- Колонистский парк и Ольгин пруд — уголок Италии, на который лучше всего любоваться с Чёртовой горки.
- Собор, который можно считать своеобразной энциклопедией древнерусской архитектуры.
- Котиков, исполняющих желания.
- Романтическую петергофскую готику, которую так любили в эпоху Николая I.
- Часть системы питания фонтанов и памятник тем, кто обеспечивал её работу.
- Главную улицу Петергофа, где когда-то были лучшие магазины, фотоателье и даже театр.
И узнаете:
- Как строился и развивался город — особенно во время правления Николая I, которого называют вторым основателем Петергофа.
- Какое здание служило живой декорацией в фильме 1966 года «Три толстяка».
- В какой гостинице обедал путешествующий по России Александр Дюма и какое блюдо ему там не понравилось.
- А также о людях, которые когда-то жили в Петергофе: купцах, чиновниках, торговцах, дачниках, военных, немецких колонистах. У каждого — своя история.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, мы гуляем по городу без захода в музеи. Если захотите, зайдём погреться в кофейню — напитки оплачиваются отдельно.
- По желанию можем подняться на верхний ярус собора святых Петра и Павла (если будет открыто) — 150 ₽ с человека.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Из Петербурга до Петергофа вам нужно добраться самостоятельно. Сделать это можно на автобусе от метро «Автово» или «Проспект ветеранов», на электричке от Балтийского вокзала или на «Метеоре» от причалов в центре города (с апреля по конец ноября).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Торговая площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Екатерина. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге. По образованию я историк, а мой город — это постоянный источник новых открытий, интересных тем и исследований. Я люблю изучать егоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ася
1 дек 2024
Гид отлично рассказывает и чудесно владеет материалом.
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