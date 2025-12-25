Древние крепости и финская архитектура, изумрудные озёра парка Рускеала и мощь водопадов, дополненные атмосферной поездкой на ретро-поезде.
Выберите свой маршрут: «Классический экспресс» с путешествием на легендарном ретро-поезде к мраморным каньонам или уютный «Ретро Лайт» с камерной поездкой в стиле прошлого века.
Описание экскурсии
Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами. Мы погуляем у стен древней крепости, увидим старинный финский город Сортавала и живописные карельские фьорды, исследуем бывшие мраморные каменоломни и зарядимся энергией карельских водопадов. Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала. Нас ждет живописная дорога через Карельский перешеек. По дороге мы остановимся в Приозерске, чтобы захватить утренний кофе и погулять у стен крепости Корела, которые когда-то были северным форпостом Новгородской Руси. По пути я расскажу о том, как история трех государств – Швеции, России и Финляндии – переплелась в этих живописных местах. Вспомним и о “незнаменитой” Зимней войне, сведений о которой не встретишь в учебниках истории. Остановимся в городе Сортавала — удивительном месте, чудом сохранившем атмосферу уездного финского городка. Здесь мы пообедаем, оценив национальные карельские блюда – рыбную уху на сливках локикейто и карельские калитки, а потом отправимся на небольшую прогулку – любоваться архитектурными шедеврами финского национального романтизма. Мы полюбуемся “карельскими фьордами” – так зачастую называют ладожские шхеры. Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”. Мы прогуляемся по тропе сказок близ каскадов водопадов Ахинкоски, чтобы насладиться шумом водопадов и живописным карельским лесом со скалами и озерами, а заодно вспомним, как когда-то здесь снимали сцены фильма «А зори здесь тихие». Самая дальняя точка нашего маршрута – жемчужина Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Нас ждут озера с чистейшей изумрудной водой, карьеры, в которых когда-то добывали мрамор, украшающий сегодня фасады петербургских дворцов и соборов, и даже подземная штольня. У вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по парку, перекусить или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). Обратно в город Сортавала вы отправитесь на уникальном транспорте – единственном в России ежедневном поезде с самым настоящим паровозом во главе. Вагоны Рускеальского экспресса оформлены в стиле начала XX века – это станет самым настоящим путешествием во времени.
По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а закончим экскурсию в центре города Что включено
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Билеты на Рускеальский экспресс
Что не включено:
Питание (средний чек: 400-700 руб. на одного человека). Входные билеты в парк Рускеала: Взрослый — 650 руб., студенты/школьники/пенсионеры — 400 руб. Входные билеты на водопады: Взрослый — 1250 руб., студенты/школьники/пенсионеры – 1000 руб. Важная информация: Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь. Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду. Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания. Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди. С животными — нельзя. Обратите внимание! На ретропоезде вы проедете только из Рускеалы в Сортавалу, в остальное время передвижение по маршруту происходит на микроавтобусе.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой удобную обувь
- Дорога занимает около 4-х часов. Рекомендую взять с собой легкий перекус и воду
- Если Вас может укачать, не помешают таблетки от укачивания
- Билеты на объекты можно приобрести на месте, в кассе парков, или онлайн. Если туристам удобно, гид может собрать деньги и купить билет на всю группу без очереди
- С животными - нельзя
- Обратите внимание! На ретропоезде вы проедете только из Рускеалы в Сортавалу, в остальное время передвижение по маршруту происходит на микроавтобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
В
Виктория
25 дек 2025
Сама экскурсия была интересна. Мне не хватило самого горного парка(времени прогулки).
Е
Елизавета
23 дек 2025
Все было супер! Очень понравилось, насыщенная программа) Большое спасибо гиду Надежде и водителю Александру!
В спокойном темпе увидели все, что хотели и купили с собой сувениры и местные вкусняшки) Обязательно обратимся снова
Д
Диляра
20 дек 2025
Мы приехали специально из другого города, чтобы познакомиться с Карелией. Превзошло знакомство все ожидания, хоть и хотели попасть в снежную пору, остались довольны(у природы нет плохой погоды). Очень приятный и увлекательно рассказывающий экскурсовод Марина и классный водитель Андрей (поездка была очень комфортной). Красота потрясающая, Долина водопадов попала в самое сердце, Парк Рускеала замечательное завершение пешей прогулки. Рекомендую!
Е
Елена
19 дек 2025
Интересное путешествие, грамотно составленный маршрут, очень понравилась этно ферма (покормить лосей и оленей) погладить собачек (если я все правильно поняла, то это спасенные собачки из плохих условий).
Гид Наталья интересно рассказывает,
Д
Дарья
17 дек 2025
Прекрасная экскурсия, очень было все интересно)))
Я
Яна
15 дек 2025
Большое спасибо гиду Наталье и водителю Александру. Была очень душевная поездка. Мы с мамой очень довольны. Поедем с вами ещё с удовольствием)
Ю
Юлия
15 дек 2025
Все отлично!
А
Анна
15 дек 2025
Отличная экскурсия! Бронировали данную экскурсию в экстренном порядке, потому что отменил экскурсию другой оператор. . И тут увидели предложение именно на наш день! Даже без предоплаты) Выехали вовремя, дорога пролетела за рассказами гида; прекрасные прогулки и по шикарным местам! Ретро-поезд класссссс 🫶
О
Оксана
12 дек 2025
Наша поездка состоялась 10 декабря 2025г. нам очень понравилось поездка, за один день много посетили мест, Гид Наталья прекрасно все рассказывали, очень интересно.
Н
Наталья
2 дек 2025
Наша поездка в Карелию прошла комфортно благодаря водителю Александру, интересно, познавательно благодаря гиду Надежде. Очень много интересных рассказов и фактов. Вся экскурсия грамотно распланирована, заботами Надежды прошло все слаженно. Группа подобралась прекрасная, спасибо всем! Карелия впечатлила, влюбилась в этот край. Программа насыщенная, лучше не придумаешь
Е
Елена
25 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, организована отлично, экскурсовод Андрей очень эрудированный, ребенку было увлекательно. Дорога длинная, но это определенно того стоило, благодарю организаторов
В
Валентина
19 ноя 2025
Это был мой лучший день рождения). Спасибо за экскурсию,очень красивые места. И лучший экскурсовод
С
Светлана
11 ноя 2025
Выбрала эту экскурсию из-за мини группы и локаций для посещения. Огромное спасибо водителю Сергею за безупречное вождение. Очень понравились места, где побывали: водопады, очаровательные хаски, горный парк Рускеала, особенно впечатлила
П
Павел
10 ноя 2025
Всё великолепно, организация на уровне, Надежда очень увлекательно и подробно всё рассказывала. Единственое, поезд отправляется вечером в 17.00 и уже темно, тч ничего увидет за окном не получится.
Н
Наталья
10 ноя 2025
Очень красивая Карелия: потрясающие виды,захватывает дух от величия гор и чистоты озер. Ретропоезд это отдельная часть истории,почувствовать себя в другой эпохе возможно только находясь внутри!
У нас в группе был какой-то невероятный гид Андрей. Очень эрудированный с хорошим чувством юмора. Он включал нам песни на карельском языке,рассказывал истории и много шутил. Время пролетело на одном дыхании.
