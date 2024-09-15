Окунитесь в атмосферу морской неприступной крепости на острове Котлин, ставшей душой Балтийского флота! Вы прогуляетесь по морской набережной Кронштадта, увидите форты, настоящие военные корабли и величественный Морской собор.
Узнаете, где находится «пуп земли», кто раньше управлял таинственным островом и почему долгое время город был «закрытым» для путешественников.
Узнаете, где находится «пуп земли», кто раньше управлял таинственным островом и почему долгое время город был «закрытым» для путешественников.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Мы поедем в Кронштадт по красивому маршруту. Сначала — вдоль знаменитых островов Каменного и Елагина и мимо башни Лахта-центра. Позже — по морю! Не по самой воде, конечно, а по грандиозному «мосту»-дамбе. Прибыв в Кронштадт вы:
- Посмотрите на уникальные форты и разберётесь, как в 18 веке в открытом море строили искусственные острова
- Полюбуетесь Итальянским дворцом, Кронштадтским футштоком и поймёте, что такое «пуп земли»
- Увидите ту самую набережную, где стоят настоящие боевые корабли и где было пролито немало слёз — ведь именно отсюда стартовало более 40 кругосветных путешествий
- Заглянете на Якорную площадь и посетите грандиозный Морской собор
- И конечно, вспомните о славной военно-морской истории города и знаменитых адмиралах
Вы узнаете:
- Кем был основан Кронштадт, кто жил на таинственном острове и управлял городом
- Почему долгое время город был «закрытым» и какие правила соблюдали для проезда в город-крепость
- Почему Кронштадт считается важнейшим северо-западным форпостом страны
- Что такое система кронштадтских фортов и в чём её уникальность
- Сколько кругосветных экспедиций было отправлено из Кронштадта
- В чём уникальность первого в мире самосливного канал-дока Петра I
- А также о знаменитых адмиралах, мореплавателях и исследователях, живших и служивших в Кронштадте, о прошлом и настоящем Морского собора и о роли Кронштадта и Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества человек в группе)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3971 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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