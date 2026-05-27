Скоростной «Метеор» домчит вас до Петергофа по водам Финского залива всего за 45 минут. По прибытии вы пройдётесь с гидом по знаменитому Нижнему парку: каскады фонтанов, ухоженные аллеи и виды на залив создадут особенное настроение. Затем — свободное время для прогулок и возвращение в центр Петербурга тем же маршрутом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Финский залив — просторная водная гладь, по которой мчится теплоход «Метеор». Из панорамных окон открываются виды на берега Петербурга, кронштадтские укрепления и просторы залива.

Нижний парк Петергофа — всемирно известный фонтанный ансамбль у берега залива. Здесь природа и архитектура соединены в гармонии, созданной руками мастеров 18 века.

Большой каскад — сердце Петергофа. Пышная композиция из фонтанов, скульптур и позолоченных героев древних мифов.

Фонтаны-шутихи — неожиданные и весёлые развлечения. Кажется, вы просто проходите по аллее — и вдруг из-под скамейки или дерева бьют струи воды.

Морской канал — широкий водный коридор, соединяющий Большой дворец с Финским заливом. Он усиливает ощущение, что Петергоф — это действительно «морской Версаль».

Вы узнаете:

Как Петергоф стал парадной резиденцией Петра I

Почему фонтаны Нижнего парка работают без насосов

Какая шутка скрыта в аллеях и кого там легко обрызгать водой

Организационные детали