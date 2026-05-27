В Петергоф на «Метеоре» с посещением Нижнего парка и фонтанов

Быстро добраться до резиденции Петра I и погулять по её прекрасным аллеям
Скоростной «Метеор» домчит вас до Петергофа по водам Финского залива всего за 45 минут.

По прибытии вы пройдётесь с гидом по знаменитому Нижнему парку: каскады фонтанов, ухоженные аллеи и виды на залив создадут особенное настроение. Затем — свободное время для прогулок и возвращение в центр Петербурга тем же маршрутом.
Описание экскурсии

Финский залив — просторная водная гладь, по которой мчится теплоход «Метеор». Из панорамных окон открываются виды на берега Петербурга, кронштадтские укрепления и просторы залива.

Нижний парк Петергофа — всемирно известный фонтанный ансамбль у берега залива. Здесь природа и архитектура соединены в гармонии, созданной руками мастеров 18 века.

Большой каскад — сердце Петергофа. Пышная композиция из фонтанов, скульптур и позолоченных героев древних мифов.

Фонтаны-шутихи — неожиданные и весёлые развлечения. Кажется, вы просто проходите по аллее — и вдруг из-под скамейки или дерева бьют струи воды.

Морской канал — широкий водный коридор, соединяющий Большой дворец с Финским заливом. Он усиливает ощущение, что Петергоф — это действительно «морской Версаль».

Вы узнаете:

  • Как Петергоф стал парадной резиденцией Петра I
  • Почему фонтаны Нижнего парка работают без насосов
  • Какая шутка скрыта в аллеях и кого там легко обрызгать водой

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на теплоходе «Метеор» из Санкт-Петербурга в Петергоф и в обратную сторону, входной билет в Нижний парк
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5700 ₽
Дети до 17 лет5350 ₽
Пенсионеры5650 ₽
Студенты5650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

