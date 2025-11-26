У самой артистической площади города — площади Искусств — скрыты истории, которые только и ждут, чтобы открыться.
Здесь искрились романы, задавали модные течения, князья дарили артисткам дома, а Достоевский тратил последние деньги. Вы увидите театры, дворец, арт-кафе — и узнаете, что хранят их стены.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- торговый дом «Пассаж», скрывающий интересные исторические находки
- Михайловский дворец — шедевр Карла Росси
- здание Дворянского собрания — свидетель невероятных событий
- Театр музыкальной комедии, который хранит тайны своих владельцев
- арт-кафе «Бродячая собака», чьи своды помнят Мандельштама и Ахматову
- Михайловский театр — один из трёх шикарных императорских театров
И узнаете:
- какое невероятное животное можно было встретить в галерее торгового дома в 19 веке
- как танцовщица спасла любимого человека и что из этого вышло
- где в начале 20 века проводили время бражники и блудницы
- какое платье нужно было надеть на премьеру в Михайловский театр и кто был законодателем моды
- для какой артистки князь купил дом и при чём здесь алмаз
- на каком концерте побывал Достоевский, а потом две недели сидел на хлебе и воде
А потом, если захотите, поднимемся на крышу отеля, откуда открывается чудесный вид на исторический центр — и с чашечкой чая или кофе в руках вы полюбуетесь им.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительные расходы (по желанию): вход на крышу отеля — 400 ₽ за чел. (чашка кофе или чая включена в эту стоимость)
- В редких случаях допуск на крышу может быть ограничен из-за проведения там закрытых мероприятий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 851 туриста
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там было
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
