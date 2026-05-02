Этот вечер подарит вам встречу с красотой архитектуры и магией заката.
Царское Село после заката выглядит особенно торжественно: дворцы сверкают позолотой, аллеи утопают в мягких тенях, а воздух наполняется тишиной и ароматом садов.
Вы подниметесь на смотровую площадку, полюбуетесь панорамами и прогуляетесь по местам, где отдыхала императорская семья.
Описание экскурсии
17:00 — сбор группы
По пути в Царское Село вы познакомитесь с историей приневских земель, узнаете о становлении этих мест и их значении для Российской империи.
18:00 — подъём на смотровую площадку Певческой башни
Отсюда вам откроется панорамный вид на Пулковские высоты, Екатерининский парк, Дворцово-парковый ансамбль. Вы сможете насладиться закатом с бокалом игристого напитка или сока (входит в стоимость)
18:30 — техническая остановка
19:00 — прогулка по Екатерининскому парку:
- Павильон Эрмитаж — место для отдыха императорской семьи с особой атмосферой приватности и комфорта
- Грот — таинственное сооружение, украшенное ракушками и морскими мотивами
- Камеронова галерея — архитектурный шедевр в палладианском стиле со скульптурами античных богов
- Агатовые комнаты — уникальное творение мастеров, где каждый элемент отделки выполнен из редких пород камня
- Французский регулярный парк — образец садово-паркового искусства с геометрически правильными аллеями и фонтанами
- Английский пейзажный парк — воплощение природной красоты с извилистыми дорожками и живописными прудами
- Павильон Турецкая баня — экзотическое украшение резиденции в мавританском стиле
Вы узнаете:
- о роли русской армии и флота в истории этих мест
- значимых исторических событиях, отражённых в архитектуре
- жизни императорской семьи в резиденции
- происхождении Царского Села — как из небольшой усадьбы оно превратилось в величественную резиденцию
- концепции английского пейзажного парка и особенностях планировки французского
- роли Романовых в развитии ансамбля
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса, подъём на смотровую площадку Певческой башни с панорамным видом на город, бокал напитка (игристое или сок)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2250 ₽
|Льготный, детский
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3392 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.


