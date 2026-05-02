Этот вечер подарит вам встречу с красотой архитектуры и магией заката. Царское Село после заката выглядит особенно торжественно: дворцы сверкают позолотой, аллеи утопают в мягких тенях, а воздух наполняется тишиной и ароматом садов. Вы подниметесь на смотровую площадку, полюбуетесь панорамами и прогуляетесь по местам, где отдыхала императорская семья.

Описание экскурсии

17:00 — сбор группы

По пути в Царское Село вы познакомитесь с историей приневских земель, узнаете о становлении этих мест и их значении для Российской империи.

18:00 — подъём на смотровую площадку Певческой башни

Отсюда вам откроется панорамный вид на Пулковские высоты, Екатерининский парк, Дворцово-парковый ансамбль. Вы сможете насладиться закатом с бокалом игристого напитка или сока (входит в стоимость)

18:30 — техническая остановка

19:00 — прогулка по Екатерининскому парку:

Павильон Эрмитаж — место для отдыха императорской семьи с особой атмосферой приватности и комфорта

Грот — таинственное сооружение, украшенное ракушками и морскими мотивами

Камеронова галерея — архитектурный шедевр в палладианском стиле со скульптурами античных богов

Агатовые комнаты — уникальное творение мастеров, где каждый элемент отделки выполнен из редких пород камня

Французский регулярный парк — образец садово-паркового искусства с геометрически правильными аллеями и фонтанами

Английский пейзажный парк — воплощение природной красоты с извилистыми дорожками и живописными прудами

Павильон Турецкая баня — экзотическое украшение резиденции в мавританском стиле

Вы узнаете:

о роли русской армии и флота в истории этих мест

значимых исторических событиях, отражённых в архитектуре

жизни императорской семьи в резиденции

происхождении Царского Села — как из небольшой усадьбы оно превратилось в величественную резиденцию

концепции английского пейзажного парка и особенностях планировки французского

роли Романовых в развитии ансамбля

