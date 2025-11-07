Вечерний Петербург — это особая атмосфера.
Огни подсветки отражаются в глади каналов, окна дворцов таинственно мерцают, а графичные силуэты куполов расчерчивают горизонт.
На прогулке по центру вы увидите самое сердце города и услышите романтичные легенды и сюжеты из истории.
Описание водной прогулки
- Казанский собор, где похоронен великий полководец.
- Канал Грибоедова и Спас на Крови — вы побываете на месте гибели Александра II и узнаете городские истории, связанные самым необычным храмом Петербурга.
- Площадь Искусств, Русский музей, Михайловский дворец, филармония Шостаковича и легендарный отель — мы расскажем о культурной жизни города в разные времена.
- Малая Садовая — уютная пешеходная улочка с мини-скульптурами и атмосферными кафе.
- Площадь Островского и Александринский театр — поговорим об исторических персонажах, с которыми связано это место.
- Улица Росси, знаменитая своей безукоризненной симметрией, — своеобразный градостроительный символ Петербурга.
Организационные детали
- 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть — после бронирования. Мы пришлём вам ссылку для оплаты, т. к. у нас нет возможности принимать наличные. После оплаты вы получите документ с подтверждением. При отмене экскурсии менее чем за 48 часов мы не сможем вернуть предоплату.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 120 туристов
Мы команда энтузиастов! Поможем вам открыть для себя магию Санкт-Петербурга и красоты Ленинградской области. А ещё организуем незабываемую прогулку по рекам и каналам города, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух Северной Венеции. Мы любим наш город и считаем, что Санкт-Петербург никого не оставит равнодушным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
7 ноя 2025
Отличный гид, очень приятная прогулка по центру. Сама никогда бы столько не посмотрела и не узнала. Атмосферно по-питерски, тем более периодически моросил дождь:) Гид очень гибко подошла к программе и не давала нам сильно замерзнуть и промокнуть, заводила нас в различные укромные места, зашли в кафе выпить кофе и погреться. В общем отличная прогулка, рекомендую!
