Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем отправиться в путешествие по Петербургу на представительском автомобиле вместе с профессиональными водителем и гидом. Рассказывать о городе вам будут только лучшие гиды, историки и искусствоведы. Для вас откроются двери, закрытые для обычных туристов.



Вас ждёт максимальный комфорт и гарантированные впечатления от посещения удивительного города на Неве.

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 35 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Петербургский вояж Путешествие по Петербургу на представительском автомобиле с профессиональными водителем и гидом. Попадаем туда, куда закрыты двери для обычных туристов. Экскурсия для самых взыскательных гостей города. Комфорт и обслуживание по высшему разряду. Мы заберём вас из отеля и покажем Петербург с лучшей стороны. Перед вами поднимутся закрытые шлагбаумы и откроются закрытые для обыкновенных туристов двери. Рассказывать о городе будут только лучшие гиды, историки, искусствоведы. Открываем музеи только для вас. Продолжение путешествия в летний сезон Кроме прочего, экскурсию в летний сезон можно продлить поездкой по Неве или Финскому заливу на элитной яхте. Доступен полёт на вертолёте над городом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату