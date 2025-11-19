Приглашаем отправиться в путешествие по Петербургу на представительском автомобиле вместе с профессиональными водителем и гидом. Рассказывать о городе вам будут только лучшие гиды, историки и искусствоведы. Для вас откроются двери, закрытые для обычных туристов.
Вас ждёт максимальный комфорт и гарантированные впечатления от посещения удивительного города на Неве.
Описание экскурсииПетербургский вояж Путешествие по Петербургу на представительском автомобиле с профессиональными водителем и гидом. Попадаем туда, куда закрыты двери для обычных туристов. Экскурсия для самых взыскательных гостей города. Комфорт и обслуживание по высшему разряду. Мы заберём вас из отеля и покажем Петербург с лучшей стороны. Перед вами поднимутся закрытые шлагбаумы и откроются закрытые для обыкновенных туристов двери. Рассказывать о городе будут только лучшие гиды, историки, искусствоведы. Открываем музеи только для вас. Продолжение путешествия в летний сезон Кроме прочего, экскурсию в летний сезон можно продлить поездкой по Неве или Финскому заливу на элитной яхте. Доступен полёт на вертолёте над городом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Смольный собор
- Михайловский замок
- Невский проспект
- Казанский собор
- Крейсер Аврора
Что включено
- Услуги гида
- Поездка на представительском автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
