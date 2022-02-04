Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу

Блокада Ленинграда глазами детей

Индивидуально
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу
Блокада Ленинграда глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • «Гранд Отель Европа»
  • Дом Радио
  • Дом купцов Елисеевых
  • Манежной площадь
  • Дом Кино
  • Постамент «Блокадная прорубь»
  • Аничков мост
  • Аничков дворец
  • Александринский театр
  • Храм Серафима Вырицкого
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В ходе экскурсии вы совершите путешествие по улицам и площадям города, тесно связанным с историей блокадного Ленинграда.
Экскурсия позволит вам взглянуть на страшное время ВОВ глазами очевидцев. В основу рассказа входят воспоминания из дневников и очерков ленинградцев, переживших блокаду, многие из которых были тогда детьми.
Наш путь начнется возле гостиницы «Гранд Отель Европа», который в военные годы служил госпиталем.
В ходе прогулки по самой маленькой улице Петербурга, вы познакомитесь с памятниками малой архитектуры: «Мы тоже служили Родине».
Возле Дома Радио вы услышите рассказ о том, какую роль играло радио в блокаду и его особом месте в жизни ленинградцев.
Проходя по Манежной площади, вы сможете заглянуть в легендарный дом Кино, где состоялась первая блокадная ёлка для детей.

Путешествуя вдоль набережной реки Фонтанки, вы посетите 3 места, которые помнят войну:

  • постамент «Блокадная прорубь», где высечен образ женщины-ленинградки;
  • Аничков мост, который до сих пор хранит следы от немецких снарядов;
  • Аничков дворец, где вы услышите историю спасения детского ленинградского ансамбля, который в годы войны дал 3000 концертов для бойцов.
  • Пройдя несколько метров вперед, вы увидите Александринский театр и узнаете, что представляло собой фуэте блокадной сцены и как проходили выступления.
  • В заключении вы посетите храм Серафима Вырицкого, который все дни блокады молился об избавлении России от врага.
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Лайфхак, как пройти в домовый храм Святого старца Серафима Вырицкого
  • Рекомендации автора по посещению других памятных мест, связанных с ВОВ
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Михайловская ул., 1, Санкт-Петербург
Завершение: Невский проспект, 35, Апраксин двор
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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