Что вы можете увидеть 🤩

В ходе экскурсии вы совершите путешествие по улицам и площадям города, тесно связанным с историей блокадного Ленинграда.

Экскурсия позволит вам взглянуть на страшное время ВОВ глазами очевидцев. В основу рассказа входят воспоминания из дневников и очерков ленинградцев, переживших блокаду, многие из которых были тогда детьми.

Наш путь начнется возле гостиницы «Гранд Отель Европа», который в военные годы служил госпиталем.

В ходе прогулки по самой маленькой улице Петербурга, вы познакомитесь с памятниками малой архитектуры: «Мы тоже служили Родине».

Возле Дома Радио вы услышите рассказ о том, какую роль играло радио в блокаду и его особом месте в жизни ленинградцев.

Проходя по Манежной площади, вы сможете заглянуть в легендарный дом Кино, где состоялась первая блокадная ёлка для детей.

Путешествуя вдоль набережной реки Фонтанки, вы посетите 3 места, которые помнят войну:

постамент «Блокадная прорубь», где высечен образ женщины-ленинградки;

Аничков мост, который до сих пор хранит следы от немецких снарядов;

Аничков дворец, где вы услышите историю спасения детского ленинградского ансамбля, который в годы войны дал 3000 концертов для бойцов.

Пройдя несколько метров вперед, вы увидите Александринский театр и узнаете, что представляло собой фуэте блокадной сцены и как проходили выступления.

В заключении вы посетите храм Серафима Вырицкого, который все дни блокады молился об избавлении России от врага.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).