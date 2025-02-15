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На обзорной экскурсии по Кронштадту мы осмотрим его главные места. Прогуляемся по парку «Остров фортов», полюбуемся Финским заливом с кораблями, маяками и фортами. Далее отправимся в Старый город, где исследуем Петровскую пристань и зайдём в Морской собор.



Даже если это уже не первое ваше знакомство с островом — он точно откроется для вас с новой стороны!