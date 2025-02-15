Яркое автопутешествие в Кронштадт

Посетить славный город-порт, увидеть его достопримечательности и изучить трансформации
На обзорной экскурсии по Кронштадту мы осмотрим его главные места. Прогуляемся по парку «Остров фортов», полюбуемся Финским заливом с кораблями, маяками и фортами. Далее отправимся в Старый город, где исследуем Петровскую пристань и зайдём в Морской собор.

Даже если это уже не первое ваше знакомство с островом — он точно откроется для вас с новой стороны!
Яркое автопутешествие в Кронштадт
Яркое автопутешествие в Кронштадт
Яркое автопутешествие в Кронштадт
Ближайшие даты:
15
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Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Парк «Остров фортов» — мы посетим прекрасную смотровую площадку, откуда открывается южное побережье Невской губы. Рассмотрим акваторию Финского залива с кораблями, маяками и фортами. Далее прогуляемся по самому парку
  • Петровскую пристань — одновременно и парадные ворота, и самое романтичное место в Кронштадте
  • Якорную площадь — главный архитектурный ансамбль города, во главе которого находится Морской собор

Вы услышите:

  • О рельефе острова Котлин и его окрестностей
  • Как эволюционировал Кронштадт, какие проекты развития территории реализуются сейчас и чего пока нет в планах, но можно осуществить в ближайшем будущем
  • Почему Кронштадт важен для многих стран
  • Как строили Петровский док

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Jetta. Если понадобится детское кресло или бустер, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсия начнётся и закончится у станции метро «Беговая»
  • Отдельно оплачивается трансфер из другой локации Санкт-Петербурга по желанию — 1600 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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