На обзорной экскурсии по Кронштадту мы осмотрим его главные места. Прогуляемся по парку «Остров фортов», полюбуемся Финским заливом с кораблями, маяками и фортами. Далее отправимся в Старый город, где исследуем Петровскую пристань и зайдём в Морской собор.
Даже если это уже не первое ваше знакомство с островом — он точно откроется для вас с новой стороны!
Даже если это уже не первое ваше знакомство с островом — он точно откроется для вас с новой стороны!
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Парк «Остров фортов» — мы посетим прекрасную смотровую площадку, откуда открывается южное побережье Невской губы. Рассмотрим акваторию Финского залива с кораблями, маяками и фортами. Далее прогуляемся по самому парку
- Петровскую пристань — одновременно и парадные ворота, и самое романтичное место в Кронштадте
- Якорную площадь — главный архитектурный ансамбль города, во главе которого находится Морской собор
Вы услышите:
- О рельефе острова Котлин и его окрестностей
- Как эволюционировал Кронштадт, какие проекты развития территории реализуются сейчас и чего пока нет в планах, но можно осуществить в ближайшем будущем
- Почему Кронштадт важен для многих стран
- Как строили Петровский док
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Jetta. Если понадобится детское кресло или бустер, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсия начнётся и закончится у станции метро «Беговая»
- Отдельно оплачивается трансфер из другой локации Санкт-Петербурга по желанию — 1600 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор. Я дипломированный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Провожу уникальные авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю.Задать вопрос
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