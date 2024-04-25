Добро пожаловать в Кронштадт! Мы покажем вам портовый город во всём великолепии: фортификационные сооружения и доки, прибрежный парк и православный собор. Раскроем историю города — от тех времён, когда он был военной крепостью, до наших дней. А еще поделимся сюжетами о знаменитых и рядовых горожанах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
О Кронштадте часто упоминают, говоря слово «впервые»: в 1809 году отсюда началось первое в России кругосветное путешествие. Город является родиной ледокола и радио, здесь впервые в России стали хлорировать воду и делать рентген. А ещё Кронштадт — первое, что видят гости Северной столицы, пересекающие морские рубежи. И вас он тоже встретит со всем радушием! Вы увидите:
- старинный футшток, который до сих пор отмеряет все глубины и высоты в нашей стране
- пушки и другие элементы фортификационной системы
- Купеческую гавань с выходом к Петровскому парку
- Морской собор
После пешеходной части вас ждёт знакомство с фортами Кронштадта. В тёплое время года это будет катание на теплоходе по Финскому заливу, в холодное — посещение макета фортов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Детские кресла предоставляются по предварительной договорённости.
- Дополнительно оплачиваются: билет на водную прогулку вокруг фортов (900 руб. /взрослый, 800 руб. /ребёнок до 18 лет или пенсионер), посещение музея-макета фортов зимой и в непогоду (550 руб. /взроcлый, 450 руб. /льготный)
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
|Дети до 14 лет
|2 300 ₽
|Пенсионеры
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 апр 2024
Спасибо большое за приятное путешествие, несмотря на дождливую погоду. Экскурсия понравилась. Рассказ экскурсовода
Евгении захватывает с первой минуты. Все хорошо продумано: ознакомительный экскурс в автобусе по пути следования
и маршрут позволяют максимально насладиться историей и достопримечательностями Кронштадта. Рекомендую данную экскурсию всем гостям северной столицы!!!
Евгении захватывает с первой минуты. Все хорошо продумано: ознакомительный экскурс в автобусе по пути следования
и маршрут позволяют максимально насладиться историей и достопримечательностями Кронштадта. Рекомендую данную экскурсию всем гостям северной столицы!!!
С
Сергей
15 апр 2024
Всё прошло очень хорошо. Много интересного материала. Живое общение Евгении при рассказе. Рекомендую этого экскурсовода.
С
Сергей
13 апр 2024
Экскурсия по Кронштадту с экскурсоводом Евгений прошла на одном дыхании. Рассказ про город очень содержателен, видна увлеченность своим делом. Ещё хорошо, что группа небольшая, но выдаются наушники, так что всё очень хорошо слышно. Рекомендую этого гида!
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