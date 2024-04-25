Добро пожаловать в Кронштадт! Мы покажем вам портовый город во всём великолепии: фортификационные сооружения и доки, прибрежный парк и православный собор. Раскроем историю города — от тех времён, когда он был военной крепостью, до наших дней. А еще поделимся сюжетами о знаменитых и рядовых горожанах.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

О Кронштадте часто упоминают, говоря слово «впервые»: в 1809 году отсюда началось первое в России кругосветное путешествие. Город является родиной ледокола и радио, здесь впервые в России стали хлорировать воду и делать рентген. А ещё Кронштадт — первое, что видят гости Северной столицы, пересекающие морские рубежи. И вас он тоже встретит со всем радушием! Вы увидите:

старинный футшток, который до сих пор отмеряет все глубины и высоты в нашей стране

пушки и другие элементы фортификационной системы

Купеческую гавань с выходом к Петровскому парку

Морской собор

После пешеходной части вас ждёт знакомство с фортами Кронштадта. В тёплое время года это будет катание на теплоходе по Финскому заливу, в холодное — посещение макета фортов.

Организационные детали