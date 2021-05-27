Приобретая билет 🎫 до Петергофа из Санкт-Петербурга в 2021, вы доберётесь до одного из самых красивых 🤩 мест России. Музей-заповедник состоит из нескольких парков 🌳, где находятся знаменитые фонтаны, например, Большой каскад, а так же дворцы и парки царской династии. Рассказываем как добраться до Петергофа и где можно купить билеты онлайн, включая метеор

Петергоф

В данной статье мы подготовили необходимую информацию, чтобы каждый получил максимум пользы от посещения главных достопримечательностей Петергофа.

Осмотреть самое популярное место пребывания русских монархов, раскинувшееся вдоль Финского залива, одного дня точно будет недостаточно. Чтобы исследовать часть значимых мест за пределами фонтанов Нижнего парка, тут стоит провести хотя бы целый день (в идеале 2). Его парки, озера, императорские резиденции, конюшни и один из старейших в России вокзалов, прекрасны и в межсезонье.

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Основная масса посетителей проводит в Петергофе всего пару часов и только мимолетом осматривают это очаровательное место, проводя большую часть времени в очереди. Лишь малая часть людей по-настоящему изучает Петергоф и ловит кайф от его непринужденности и романтичности, мы надеемся, что кто-то из вас станет этим человеком. ХорошоТАМ рады поделиться своим туристическим советом о пребывании в Петергофском дворце.

Чем заняться и что посмотреть в Петергофе

Вид на Большой дворец и фонтаны Большой каскад Фонтан "Самсон"

Фонтаны и нижний парк

Нижний парк сооружен по подобию французского сада. Его создал Жан Батист Ле Блонд, воспитанник Андре Ленотра, основателя Версальских садов.

Именно здесь расположились прекраснейшие Петергофские фонтаны. Например, большой каскад, который выходит в канал, а дальше в залив. Площадь сада довольно большая: 102 га.

Он состоит из 3-х частей:

Центральной;

Западной: носит название «Марли»,

Восточной: называется «Монплезир».

Интересные места нижнего парка:

Воронихинские колоннады;

большой водопад;

лабиринт;

Фонтан Самсон;

фонтаны на террасе;

Фонтаны Нимфея и Данаида;

аллея фонтанов;

Фонтан Тритон;

шахматный каскад;

Римские фонтаны.

Этот сад прекрасен для прогулок. Здесь стоит провести минимум часа два.

Видео-обзор Петергофа

Фонтаны Петергофа

Как мы уже упоминали, целью Петра I было построить фонтаны грандиознее, чем Версальские. Фонтанов, тут так много! Если быть точными 4 каскада и 191 фонтан. Подача воды осуществляется без помпы. Сила тяжести заставляет насосы функционировать благодаря сети акведуков. Это достижение машины Марли.

Как правило, фонтаны работают с апреля по октябрь, но если погода не по сезону холодная, они могут не работать из-за промерзших труб.

Самые известные фонтаны:

Большой каскад – красивейший фонтан Петергофского дворца. Десятки водяных струек, сотни скульптур и мрамора. Прямо за Большим каскадом есть пещера, попасть туда можно за дополнительную плату.

– красивейший фонтан Петергофского дворца. Десятки водяных струек, сотни скульптур и мрамора. Прямо за Большим каскадом есть пещера, попасть туда можно за дополнительную плату. Фонтан Самсон – скульптура изображает «Самсона, сокрушающего львиную пасть», она находится в конце большого каскада.

К слову, 22 мая 2021 года состоялся массовый праздник по случаю открытия фонтанов в Петергофе.



Большой Петергофский дворец

Большой Петегофский дворец Внутренне убранство дворца

Подходящая экскурсия Автобусная экскурсия в Петергоф c билетами в Большой дворец без очереди! 4.3 237 отзывов 2500 ₽ за чел. Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении. Грамотно организованный тур избавит вас от лишних трат времени и денег. Вы отправитесь прямо из центра Петербурга на удобном автобусе в Петергоф. Команда профессионалов из водителя и гида сделают эту экскурсию особенной. Вы увидите роскошные залы Большого дворца и прогуляетесь по Нижнему парку. Отличный экскурс в историю добавит в путешествие особенных эмоций и впечатлений. Подробнее

Большинство экскурсий по Петергофскому дворцу начинаются с посещения Большого дворца, состоящий из более чем двух десятков залов, богато украшенных на разные темы – дань уважения богатству и светскому царству. Шелковые гобелены украшают стены и мебель, а фрески и статуи украшают длинные коридоры, оформленные в стиле барокко.

Пожалуй, самые впечатляющие залы – это Белая столовая, которая может похвастаться изысканными люстрами, свисающими с высоких потолков, и драматический бальный зал, где золотые фасады стекают со стен.

Так как летом здесь многолюдно, планируйте посещение в межсезонье, фонтаны будут закрыты, а дворец полупустой. Иначе будьте готовы провести часа два внутри среди больших групп туристов.

Подробное видео о Большом петергофском дворце

Дворец Монплезир

Дворец Монплезир

Ещё одно любимейшее место Петра I – дворец Монплезир, который принимал его советников и самых близких друзей для неформальных посиделок и развлечений. Неудивительно, что это название происходит от французского «моё удовольствие» – от фонтанов, которые внезапно запускают водопроводные сети, когда кто-то приближается к ним, до изысканных садов, которые могут похвастаться яркой и разнообразной флорой летом.

Этот дворец также является культурным символом, который представляет собой знакомство Петра Великого с мультикультурным прошлым, так как вы увидите голландские колониальные мотивы в его экстерьере, Китайский сад и Зал собраний, украшенный африканскими и азиатскими мотивами.

Рекомендуем посетить его с экскурсией. Здесь можно взглянуть на вещи Петра I (они были вывезены во времена войны), а также оценить уникальную коллекцию картин. Ключевой шедевр – творение Рембрандта – в настоящее время хранится в Государственном Эрмитаже. Билет в Монплезир дешевле, чем в Большой дворец, несмотря на то, что в сезон тут довольно многолюдно, но всё равно не так, как в Большом дворце.

Двери Монплезира открыты с мая по октябрь, но его могут закрыть в ливень, причём без уведомления.

Александрия

Парк Александрия

Александрия – большущий парк с особняками, построенный для царя Николая I (и носит имя его жены), эта территория предлагает приятное укрытие от туристической суеты.

Александрию можно исследовать на туристическом поезде, отправление осуществляется из Нижнего парка и прибытие туда же. Вся поездка займет примерно 30 минут, большой плюс что в нём имеются аудиогиды.

Если есть огромное желание погулять по Александрии и посетить её особняки, то придётся идти пешком, но оно того стоит. В Нижнем парке есть выход, ведущий прямо в Александрию.

Прежде чем окунётесь в волнующую Александрию, посмотрите на прекрасные конюшни в стиле неоготика возведенные из красного кирпича, вы увидите их сразу после оранжерей! Основная масса туристов их не замечает, хотя они находятся близко к основным достопримечательностям Петергофа.

Императорские конюшни

Императорские конюшни На фото видно, что постройкам необходима реставрация

Одно из самых романтических мест Петергофа, оно восхищает кинолюбителей и фотографов. Конюшни построили по проекту Николая Бенуа в неоготическом стиле в 19 веке, он также был автором проекта Петергофского железнодорожного вокзала. Жена Николая I безумно любила данный стиль, а так как главные здания города строились по указу императора, теперь в Петергофе можно найти множество неоготических построек.

В конюшнях находилось около 330 лошадей. В восстановленном манеже сохранилось напольное покрытие из мореного дуба и липы. Здание имеет большие окна стрельчатой конфигурации, которые не требуют искусственного освещения днём. Старых лошадей не забивали, а увозили в конюшни Царского села (нынешний Пушкин), где они продолжали мирную жизнь.

Во времена войны гитлеровцы переоборудовали здания конюшен под гестапо и госпиталь. Строения уцелели.

С 1976 до 2013 года на территории бывших конюшен находился санаторий "Петродворец" с лечебными водами, добывающимися тут же.

Здесь снимали многие российские и советские кинофильмы. В настоящее время конюшни ветшают и нуждаются в восстановлении – мы надеемся, что желающие помочь, скоро найдутся.

Парк Александрия

Александрия

У Александрии очень красивая панорама на море, тут господствует таинственная, спокойная и волшебная атмосфера, вдохновляющая и успокаивающая. Здесь ощущается, как претерпевала изменения дворцовая архитектура на протяжении времен.

В 18 веке на данной территории был зверинец, вот почему у неё такие внушительные размеры. Императорский участок с прежними царскими резиденциями получила планировку обширного парка во времена правления Николая I.

Кстати парк получил название в честь супруги Николая I Александры. Стоит заметить, что Петергоф и близлежащие окрестности полны строений, церквей, парков и целых деревень, названых в честь детей и жены Николая. Данная резиденция была любимейшей у императорский семьи, и они проводили тут почти всё лето, постепенно делая Петергоф безупречным местом для длительных прогулок и умиротворённого отдыха.

Император Николай I обожал свою супругу и был достаточно страстным, и когда она родила 7-го ребёнка, доктора порекомендовали императору воздержаться от близости с Александрой, поскольку для неё новая беременность была бы рискованной. Николай послушался рекомендаций и завёл отношения на стороне. Возможно, он осознавал свою вину и поэтому делал всё, дабы порадовать Александру. Вероятно, из-за этого Петергоф полон зданий и мест, построенных в честь неё и названных в её честь.

Парк стал местом ожесточенных боев во время войны. Важнейшие сооружения пострадали, но не были разрушены, в отличие от Нижнего парка. В послевоенное время он утратил первоначальное убранство и стал напоминать лес. И лишь недавно парк был реконструирован, вырубили ненужные деревья, и теперь он выглядит так, как в царские времена. Например, в ходе работ была восстановлена детская площадка со спортивным инвентарем выполненным из дерева и интересные крепости, где забавлялись юные Романовы.

Входные билеты в Александрию и её музеи приобретаются либо онлайн на официальном сайте Петергофа либо в кассах парка.

Участок парка, рядом с вокзалом Петергофа, более дикий, и его можно посетить бесплатно.

Главные достопримечательности Александрии

Готическая часовня

Часовня

Как следует из названия, архитектура этой часовни украшена неоготическими мотивами. Это была семейная церковь русских императоров четырех поколений. В 2006 году здесь прошла служба по перезахоронению русской и датской императрицы Марии Федоровны. Сегодня она продолжает оставаться православной часовней и открыта для публики.

Коттедж

Коттедж

Уютный дворец возвели для Николая I и его семейства в стиле английского дома в 1829 году. Как и другие постройки в Александрии и Петергофе, он имеет элементы готики – и теперь вы знаете причину☝🏻

По хорошему коттеджным дворцом его сложно назвать, так как он довольно скромный. Его построили для жены Николая I Александры Федоровны, которая тяжело переносила придворную пышность петергофа и предпочитала более простой образ жизни.

Посетите коттедж с экскурсией и полюбуйтесь на множество вещей, которые принадлежали королевской семье, кстати, сам дом пережил войну.

Фермерский дворец

Фермерский дворец

Первоначально его построили как ферму для императора Николая I и его семьи. Неоготическая ферма, построенная в английском стиле, не могла обойтись без английских коров, поэтому 10 из них были привезены в Александрию из Великобритании вместе с пастухом. В хозяйстве производили вкусные молочные продукты.

В 1840-х годах, когда старший сын Николая и наследник престола Александр вырос и женился, ферма была передана в его резиденцию. Александр жил здесь в летнее время со своей семьей, а по мере её расширения – во дворце. Все последующие корректировки возглавил А. Штакеншнейдер. Внутри он был скромным и уютным, как и дача, где Александр провёл свое детство.

Фермерский дворец – единственная резиденция Александра II, других дворцов для себя и своей семьи он не строил во время своего правления. Как и его отец, он часто работал в своем доме в Александрии, и многие важные встречи проходили в Фермерском дворце.

После убийства Александра II его сын, император Александр III, также проводил летние сезоны в Фермерском дворце. Там вырос сын Александра III, Николай II, но когда он взошел на престол, построил для себя отдельную беседку на берегу Александрийского моря.

Во время войны Фермерский дом был превращен в штаб немецкой армии. Его основные помещения сохранились, а после войны использовались как общежитие рабочих Часового завода. Его реконструировали только в 2000-х годах, но большая часть воссозданного трагически сгорела в 2005 году. Затем последовала ещё одна реконструкция, и в 2010 году его наконец открыли как музей.

Если вы посетите музей, вы узнаете, как когда-то жили семьи русских царей Александра II и Александра III.

Билеты в Петергоф

Как купить билеты в Петергоф

Подходящая экскурсия Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия с билетом в Нижний парк 990 ₽ за чел. Петергоф — одна из красивейших загородных резиденций императоров. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по аллеям парка и увидеть самые разнообразные фонт...

Комплекс разделен на верхний сад и нижний парк.

Нижний парк – стоимость входного билета 450 руб. (2021 год для граждан РФ и ЕАЭС); для взрослых по полной стоимости – 1000 руб. Для детей до 16 лет– бесплатно (РФ и ЕАЭС). Билет позволяет посетить территорию нижнего парка и все фонтаны.

– стоимость входного билета 450 руб. (2021 год для граждан РФ и ЕАЭС); для взрослых по полной стоимости – 1000 руб. Для детей до 16 лет– бесплатно (РФ и ЕАЭС). Билет позволяет посетить территорию нижнего парка и все фонтаны. Парк Александрия – вход 200 руб. в 2021 году (граждане РФ и ЕАЭС, налоговые резиденты РФ); для остальных взрослых по полной стоимости – 300 руб.; бесплатно для детей до 16 лет (РФ и ЕАЭС).

В нижнем парке есть некоторые места, которые требуют доплаты:

Петергофский дворец,

дворец "Марли",

дворец Монплезир,

вольеры,

музей "Императорские яхты",

музей фонтанного дела,

музей "Особая кладовая";

музей "Гроты Большого каскада",

историко-культурный проект «Государевы потехи»,

павильон Эрмитаж,

музей "Банный комплекс",

Екатерининский корпус.

Верхний сад – посещение бесплатное.

К сожалению верхний сад закрыли на реставрацию до 2024 года. Посетителей могут пройти только по транзитному проходу вдоль Большого дворца с Разводной на Дворцовую площадь Петергофа.

Как доехать в Петергоф из Санкт-Петербурга

Сядьте на скоростной катер

В Петергоф на метеоре

Не все в курсе, что из Питера в Петергоф действительно ходит скоростной катер. Весь путь займёт около 45 минут.

Скоростные катера курсируют в Петергоф с 10:30 (11:00) до 14:30 (отправление ежечасно). В обратном направлении катера начинают ходить с 14:30 до 18:30 каждый час. Стоит помнить, что в пиковые часы, места быстро распродаются, поэтому лучший вариант купить билеты онлайн.

Маршрутные катера можно найти у Дворцовой пристани, напротив тыльной стороны Эрмитажа.

В Петергофе вы прибудете к пристани, находящейся прямо у входа в парк.

Плюсы: самый быстрый путь в Петергоф.

Минусы: высокая стоимость.

С ветерком до Петергофа на метеоре В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей 4.1 474 отзыва 1540 ₽ за чел. Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом — на «Метеоре». Дорога займет чуть больше 30 минут. Гуляя по Петергофу, вы поймете, почему это место так любили в древности и так обожают сейчас, вдохновитесь лучшими панорамами, а также посетите живописный Нижний парк с фонтанами. Ваше путешествие начнется уже на борту «Метеора» — за окном откроется прекрасный вид на Петербург, Неву и Финский залив. В стоимость экскурсии входит ваучер в Нижний парк, поэтому вам не придется стоять в очереди — это экономия времени и нервов. Ваучер придет вам на электронную почту. А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая. Купить билет

Такси

В Петергоф на такси

Такси – отличный вариант, чтобы доехать из Санкт-Петербурга в Петергоф. Не забудьте скачать приложение Яндекс такси или Geet, если ещё не сделали этого.

Плюсы:

комфортная поездка,

не привязаны ко времени,

особенно хороший вариант, если вы путешествуете с семьей.

Минусы: чтобы вызвать такси или загрузить одно из приложений, обязательно нужен интернет. Мы бы не советовали, ловить нелицензионное такси на дороге, поэтому лучше заказать официальное такси через приложение.

Общественный транспорт

Автобусом в Петергоф

Общественный транспорт – будет самым доступным вариантом. В независимости от того, где вы проживаете в Питере, доедьте до метро Автово, оно находится на юге Красной линии метро. Автово – также очень красивая станция метро.

Дальше ваша задача выйти из метро и перейти дорогу через подземку. На другой стороне, стоят маршрутные такси с табличками «Петергоф» или «Петергоф-фонтаны», их номера: 424, 300, 224. Также можно воспользоваться автобусом № 200, но по времени будет дольше.

Весь путь займет примерно 40 минут, но пробки никто не отменял😬, автобус прибывает до остановки прямо перед Петергофом.

Плюсы:

самый бюджетный способ добраться до Петергофа,

по пути у вас есть возможность увидеть самую красивую станцию ​​метро.

Минусы: у некоторых данный способ вызывает сложности и неудобства.

Станция Новый Петергоф

Есть и другие способы, чтобы добраться до Петергофа, например на поезде от Балтийского вокзала, но будьте готовы к тому, что до входа государственного музея-заповедника придется идти пешком минут 20.

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