Санкт-Петербург – крупнейший туристический центр России. Мегаполис, расположенный на берегах Финского залива, привлекает гостей со всего мира. Туристы преодолевают тысячи километров для осмотра зеленого островка с богатым историческим наследием. Культурная столица и второй по величине город славится мостами и музеями, улочками и архитектурными композициями. Сады с тихими скверами и самые красивые парки Санкт Петербурга – еще одно достояние, заслуживающее внимания.

В городе насчитывается более 200 парков и скверов. Некоторым из них несколько сотен лет, другие открыты недавно.

Топ-10 самых красивых парков Санкт-Петербурга: обязательно к посещению!

В Санкт-Петербурге большое количество зеленых островков. Здесь в теплое время года приятно отдохнуть в тени деревьев и посидеть на траве, покормить уток, прокатиться на катамаране, устроить атмосферную фотосессию.

9,4 млн. человек посетили Питер в 2023 году

В холодное время парки Санкт-Петербурга подходят для прогулок, катаний на коньках, сноубордах или лыжах. Перед посещением Северной столицы стоит набросать план действий, составить рейтинг парков для обязательного посещения.

Самые интересные и популярные исторические парки Питера

У каждого места уникальная история и судьба. Не все парки расположены в центре, но зеленые островки стоят того, чтобы их посетили.

Летний сад

Адрес: Центральный район, Летний сад, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Летний Сад ✕ Google Maps Летний Сад ✕ Тип: Сад, Парк Где находится: В городе, Возле воды Примерная стоимость: Бесплатно Год появления: 1704

Летний Сад: Райский Сад Петра Великого 4.5 2 отзыва 5000 ₽ за всё Прогулка по Летнему Саду напомнит нам о грандиозных планах Петра Великого в области Культуры и Образования, Науки и Ботанике, раскроет его взгляд на В... Летний сад - детям: познавательная прогулка 5 28 отзывов 6500 ₽ за всё Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны Скульптуры Летнего сада: аудиопрогулка под музыку барокко 5 2 отзыва 690 ₽ за чел. Приглашаем на аудиоэкскурсию по Летнему саду под музыку барокко. Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми статуями Летнего сада и и...

Наряду с Петропавловским собором и Эрмитажем стал символом Санкт-Петербурга. Старейший общественный парк города на Неве был разбит в 1704 году (спустя год после основания Питера). Главная цель архитекторов состояла в том, чтобы летняя резиденция Петра I не уступала по красоте и пышности дворцово-парковым зонам Европы.

Работа по обустройству здесь завершилась к 1719 году. На территории появились уединенные аллеи с подстриженными декоративными кустами, птичники, оранжереи, фонтаны, дубравы и липовые рощи. Украшали ландшафт скульптурами, сделанными в Италии.

Попасть в парк времен Петра I можно было исключительно по личному приглашению императора.

Сегодня на территории парка расположены копии тех скульптур, которые здесь стояли ранее. Оригиналы отправили в Михайловский замок.

После наводнения, произошедшего в 1777 году, Екатерина II решила не восстанавливать пострадавшие постройки и фонтанную сеть. Реконструировать их удалость только в новейшей истории – в 2011 году.

Ищите главные достопримечательности Летнего сада:

Памятник И. А. Крылову в бронзе. Писатель и баснописец предстал перед зрителем вместе со своими героями.

Невская ограда. Памятник классицизма, созданный по указу Екатерины II. Автор шедевра не известен.

Шуваловский парк

Адрес: Выборгский район На карте: Яндекс.Карты Шуваловский парк ✕ Google Maps Шуваловский парк ✕ Сайт: m.vk.com/shuvalovopark Телефон: +78125760104 Тип: Парк Где находится: В городе, В лесу Примерная стоимость: Бесплатно

В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку 5 4 отзыва 9800 ₽ за всё Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными Конная экскурсия по Шуваловскому парку 5 6 отзывов от 8000 ₽ за всё Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения Секреты Александровского парка 7630 ₽ за всё Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня

Разбит в XVIII веке в усадьбе графа Шувалова, чем и обусловлено название. На обширной территории высадили аллеи, вырыли пруды. Здесь обустроили большой насыпной холм Парнас (высота 61 м) со смотровой площадкой на вершине. В 1830 году усилиями графини Шуваловой был выстроен православный храм Святых Петра и Павла.

В красивый парк СПб отправляются ради восхождения на Парнас, необычных видов, красот тенистых аллей и шедевра неоготической архитектуры – необычной церкви.

Ищите на территории Шуваловского парка ряд достопримечательностей:

Желтую дачу. Оригинальное деревянное строение в неоготическом стиле. Обветшалое здание создает неповторимую атмосферу.

Склеп Адольфа. Здесь нашел последнее пристанище геолог, муж графини.

Екатерингофский парк

Оф. название: Парк Екатерингоф Адрес: Парк Екатерингоф, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Парк Екатерингоф ✕ Google Maps Парк Екатерингоф ✕ Тип: Парк Где находится: В городе, Возле воды Примерная стоимость: Бесплатно

Старейший пейзажный парк, расположенный на Екатерингофском острове. В 1711 году Петр I приказал обустроить здесь дворец из дерева, разбить сад. Екатерина I, в честь которой и было дано название, использовала парк в качестве загородной резиденции вплоть до 1725 года. После смерти супруга постоянно здесь не жила.

Постепенно имение приходило в упадок. В XIX веке власти города сделали из острова культурное место, доступное для посещений. Территория загородной резиденции жены императора полностью подверглась реконструкции. На обширной площади возвели фонтаны, трактир, беседки, павильоны, вырыли пруды.

На территории парка сегодня возведены: конноспортивный клуб, площадки для детей, станции для аренды лодок. Сюда устремляются многие жители, чтобы провести в тишине красивого парка Питера романтичный или спокойный день.

Порадуйте себя обзором достопримечательностей Екатерингофского парка:

Памятник «Героям Краснодона». Оригинал «Клятва» расположен в Краснодоне. Копия повторяет его до мелочей.

Молвинская колонна. Столп из гранита высотой 6 метров создал О. Монферран.

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Адрес: Разводная улица, 2, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Государственный музей-заповедник "Петергоф" ✕ Google Maps Государственный музей-заповедник "Петергоф" ✕ Сайт: peterhofmuseum.ru Телефон: +78123132314 Тип: Парк, Музей, Заповедник Где находится: В городе, Возле воды Примерная стоимость: В среднем по рынку

Дворцово-парковый ансамбль, расположенный на берегу Финского залива, открыли в 1723 году. За годы существования музей-заповедник видел многое. Некогда здесь была летняя резиденция императорской семьи. Ансамбль должен был затмить прекрасный Версаль во Франции.

Самый красивый парк в Питере построен по чертежам Петра I и стал символом успешной борьбы за выход в Балтийское море.

В комплексе функционирует 150 фонтанов, которые работают в теплый период – с апреля и вплоть до конца октября. Уникальная инженерная система позволяет ансамблю работать без насосов на протяжении трех сотен лет.

Обязательно посмотрите на главные достопримечательности Петергофа:

Большой дворец. Главная резиденция монархов России.

Большие мраморные вазы, расположенные у моста. Некогда он был разводным. Канаты инженерной конструкции наматывались на барабаны, которые сегодня служат постаментом для больших мраморных ваз.

Фонтаны, главным из которых стал «Самсон». 20-метровая водная струя удивляет посетителей.

Александровский парк

Адрес: парк Александровский, 7, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Александровский парк ✕ Google Maps Александровский парк ✕ Тип: Парк Где находится: В городе

В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле 5 1 отзыв 17700 ₽ за всё Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец 5 65 отзывов 12990 ₽ за всё Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде 4000 ₽ за всё Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка

Большая парковая зона раскинулась на 9 гектарах. Крупный ландшафтный памятник, охраняемый ЮНЕСКО, расположен между Дворцовой и Сенатской площадями. Настоящее зеленое «сердце» города окружено архитектурными памятниками. В их числе доминанты: Исаакиевский собор, Зимний дворец, Сенат.

1874 Александровский парк назван в честь Александра II, открыт в 1874 году.

Советская власть несколько раз меняла название ансамбля, пытаясь оставить в прошлом память об императоре-реформаторе, который отменил крепостное право. Первоначальное наименование было возвращено только в конце XX века. Современный парк может похвастаться зеленым массивом, в котором насчитывают около 4 тысяч кустарников и еще 1 тысячу деревьев.

Ищите на территории Александровского парка исторические и архитектурные памятники:

Постаменты Глинке, Жуковскому, Гоголю, Лермонтову. Здесь же расположены памятники и другим государственным, научным, политическим и культурным деятелям.

Скульптуры Гераклу и Флоре. Выполнены в античном стиле.

Танцующий фонтан и массивный вековой дуб, посаженный царем-освободителем.

Современные парки и сады Санкт-Петербурга

В топ парков СПб включены современные ансамбли, которые по историческим меркам возведены и открыты недавно.

ЦПКиО имени С. М. Кирова

Оф. название: Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова Адрес: Елагин остров, 4, лит.Б, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова ✕ Google Maps Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова ✕ Сайт: www.elaginpark.org Телефон: +78124300911 Тип: Парк Где находится: В городе

Смольный за 300 лет: от Смольного двора до убийства Кирова 5 6 отзывов от 1400 ₽ за чел. Погрузиться в историю с гидом, которая поможет отличить правду от мифа и обратит внимание на детали

Парк разбит на территории Елагина острова в 1932 году. Под зеленую зону выделено 96 га. Сюда отправляются историки и путешественники, которым интересна архитектура прошлых лет. В парке достаточно места для занятий спортом, неспешных прогулок и отдыха.

Парковая зона открыта для гостей с 6 до 22 часов. После прогулок и осмотра Елагина дворца можно отправиться в расположенное здесь же здание без единого окна. Выполнено строение в классическом стиле, вмещает большое количество скульптур древнеримских богов.

Обязательно найдите в парке:

Музей художественного стекла. Здесь собрана богатая коллекция творений зарубежных и местных стеклодувов.

Елагин дворец. Построен специально для Марии Федоровны, но сейчас здесь представлены уникальные экспозиции предметов искусства.

«Охта-Парк»

Адрес: Ленинградская область, деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной, 1А На карте: Яндекс.Карты Курорт «Охта Парк» ✕ Google Maps Курорт «Охта Парк» ✕ Сайт: www.ohtapark.ru Телефон: +78123892999 Тип: Горнолыжный курорт, SPA, Парк Где находится: За городом, В лесу

Всего 10 км от Северной столицы достаточно преодолеть, чтобы попасть на территорию знаменитого курорта. «Охта-Парк» расположен в сосновом лесу, около реки Охты.

Вас ждут здесь разные развлечения:

маршруты любой сложности через лес и пересеченную местность;

система открытых бассейнов;

спа-комплексы;

детские аттракционы и спортплощадки.

Зимой в парке не будет скучно. Для ценителей активного отдыха обустроены спуски и горнолыжные трассы.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Адрес: Приморский проспект, 74, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Парк 300-летия Санкт-Петербурга ✕ Google Maps Парк 300-летия Санкт-Петербурга ✕ Сайт: park300spb.ru Телефон: +78123451080 Тип: Парк Где находится: В городе Год появления: 1995

По главным местам Петербурга 1000 ₽ за чел. Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии Кронштадт и выдающиеся кронштадтцы 3000 ₽ за всё Узнать о 300-летней истории города и его известных жителях - учёных, изобретателях, военных Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость 4.5 8 отзывов 1050 ₽ за чел. История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек

Открыт в 1995 году, относится к самым молодым и модным. Сюда приходят для полноценного отдыха и катания на аттракционах. Гостей ждут: скейт-парк, дорожки для скейтеров, площадка для пляжного волейбола.

Не пропустите главные достопримечательности:

« Дольхарбан ». Интересная скульптура, созданная из вулканической лавы. Олицетворяет счастье.

». Интересная скульптура, созданная из вулканической лавы. Олицетворяет счастье. Башня «Маяк». Колонна высотой 22 метра создана из гранита. На вершине флюгер в виде Андреевского флага.

Новая Голландия

Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2/4, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Новая Голландия ✕ Google Maps Новая Голландия ✕ Сайт: www.newhollandsp.com Телефон: +78122452035 Тип: Парк Где находится: В городе

Центр притяжения туристов и местных жителей. Некогда искусственный остров приказал заложить Петр I. На этом месте складировали корабельный лес. В каналах с внутренними помещениями располагали еще и специальное оборудование, инструменты и приспособления для судостроения.

Новая Голландия напоминала монарху об Амстердаме.

Архитектура искусственного острова складывалась постепенно. В начале 2000 годов началась масштабная реконструкция. В результате работы на большой территории появились арт-центры и магазины, кафе и спортзоны.

Ищите на острове достопримечательности:

« Фрегат ». Игровой комплекс для детей. Выполнен в форме корабля.

». Игровой комплекс для детей. Выполнен в форме корабля. Травяной сад. Большой цветник с растениями из разных частей мира.

Квест по Новой Голландии в мини-группе 5 1 отзыв 1400 ₽ за чел. Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали 5 37 отзывов 4000 ₽ за всё Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам Вокруг да около Новой Голландии 5 1 отзыв 5000 ₽ за всё Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него. Наверное, это самый необычный городской остров,...

Московский Парк Победы

Адрес: Кузнецовская улица, 25, Санкт-Петербург На карте: Яндекс.Карты Московский парк Победы ✕ Google Maps Московский парк Победы ✕ Сайт: www.gupmpp.ru Телефон: +78123880881 Тип: Парк Где находится: В городе

Мемориальный комплекс заложили еще в 1945 году. Парк посвящен победе в Великой Отечественной войне, занимает огромную площадь – 168 га.

Пруды – это большие воронки от снарядов, многочисленные каналы – противотанковые траншеи.

Гостей привлекает сюда зимой каток, летом – живописные пруды и лодочная станция.

Не проходите мимо:

« Ротонды ». Конструкция выполнена в античном стиле, внутри расположена погребальная урна. Здание соорудили в честь погибших в блокадные годы.

». Конструкция выполнена в античном стиле, внутри расположена погребальная урна. Здание соорудили в честь погибших в блокадные годы. «Вагонетки». Памятник, поднятый со дна пруда. В годы войны при помощи такого средства передвижения в печи отправляли тела умерших ленинградцев.

На День Победы в Петербург 5 3 отзыва от 15210 ₽ за чел. Отметьте День Победы в Петербурге! Вас ждет путешествие в город героев с посещением культурных достопримечательностей и участие в увлекательных экскур... Групповая экскурсия по блокадному Ленинграду «Никто не забыт, ничто не забыто» 5 3 отзыва 900 ₽ за чел. Собрать целостную картину блокадного города из личных историй и понять, как жизнь победила смерть Шереметевский дворец, или Погружение в 18 век 4.8 36 отзывов 5400 ₽ за всё Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии

Полезные советы: туристам на заметку

Путешественникам, которые отправляются в Санкт-Петербург и собираются посетить не только мосты и музеи, но и парки, стоит заранее продумать маршрут. Познакомиться за один-два дня с городом на Неве сложно. Стоит выделить несколько дней для посещения исторических и современных зон отдыха. Если же время ограничено, лучше подобрать подходящую экскурсию для ознакомления с опытным гидом.

Путешественникам, которые отправляются в Санкт-Петербург и собираются посетить не только мосты и музеи, но и парки, стоит заранее продумать маршрут. Познакомиться за один-два дня с городом на Неве сложно. Стоит выделить несколько дней для посещения исторических и современных зон отдыха. Если же время ограничено, лучше подобрать подходящую экскурсию для ознакомления с опытным гидом.