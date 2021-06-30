Развод мостов 2021 – ночные экскурсии в Питере на теплоходах и катерах

Ночные экскурсии 🧭 на теплоходе в Санкт-Петербурге на развод мостов на Неве: самые интересные теплоходы и катера, в некоторых случаях с вами будет гид с экскурсионной программой из которой вы узнаете о достопримечательностях 🏛️ Санкт-Петербурга. В конце статьи график развода мостов
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Разведение мостов в Санкт-Петербурге
Разведение мостов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге развод мостов – это незабываемое зрелище: множество туристов со всего мира съезжается в северную столицу, чтобы увидеть эту удивительную картину на Неве. Как правило, туристы смотрят с разных площадок, типа крыш, набережных или в нашем случае с теплоходов.

Речные круизы чаще всего проходят в сопровождении гида, поэтому вам будет предоставлена уникальная возможность увидеть разводку мостов и другие достопримечательности, которые обычно скрыты от глаз человека.

Северные острова, каналы и развод мостов

Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы и завершающийся просмотром развода мостов на Неве. Вы полюбуетесь всеми главными достопримечательностями города: Эрмитаж, Медный Всадник, Адмиралтейство, Петропавловку и стрелку Васильевского Острова. А потом отправитесь на Север. Туда, где много зелёных парков и современной архитектуры. Увидите Зенит-Арену и Лахта-центр. А завершите прогулку вновь в сердце города в тот самый момент, когда над Невой взмоют в воздух створки разводных мостов.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1700 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , причал Медный всадник
  • 👥 Максимум 80 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа 45 минут
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 23:15

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Что можно увидеть

  • Большой драматический театр
  • Никольский собор
  • Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Музей-усадьба Державина
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский замок
  • 35 мостов, включая Казанский
  • Невский проспект
  • канал Грибоедова
  • Лахта-центр
  • Крестовский остров

Что включено

  • Путешествие на теплоходе
  • Аудиогид
  • Музыкальное сопровождение
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Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга

С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I. Не случайно основные достопримечательности северной столицы выстроены вдоль береговой линии. С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными. Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места. Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1000 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , д. 2
  • 👥 Максимум 15 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут

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Что можно увидеть

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Нахимовское училище
  • Соборная мечеть
  • Крейсер «Аврора»
  • Мосты

Что включено

  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
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Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе

Ночной Петербург особенно прекрасен, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии. Во время прогулки по городу мы с вами осмотрим самые знаменитые архитектурные ансамбли, а также побываем на территории Петропавловской крепости. Завершающим аккордом станет катание на теплоходе под разведенными мостами.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1800 за 1 человека
  • 🙋 Это сборная групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 🚩 Где начинается: Невский проспект, 85
  • 👥 Максимум 15 человек
  • 🕑 По времени займёт 4 часа

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Что включено

  • Автобус туристического класса
  • услуги экскурсовода
  • теплоходная прогулка
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Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой

Какой Петербург в ночи? Он сказочный, таинственный и немного романтичный. Нет ничего от «прежнего», дневного города. Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов. Каждый уважающий себя турист должен увидеть это. За ночь мы изучим весь исторический центр — проплывем под разводящимися мостами и прогуляемся по улочкам Северной столицы.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1600 за 1 человека
  • 🙋 Это сборная групповая экскурсия
  • 🚌 Проходит на автобусе
  • 👥 Максимум 50 человек
  • 🕑 По времени займёт 6 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 22:00

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Что можно увидеть

  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
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Джаз под разводными мостами

Два комфортабельных теплохода «Астра» и «Корюшка» приглашают вас совершить вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга. Вас ждут изысканный джазовый вечер и разводные мосты — визитная карточка Санкт-Петербурга, которая не может надоесть. Насладитесь удивительными видами с воды под музыку.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1400 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , 2
  • 👥 Максимум 20 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа 45 минут
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 00:30

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Что можно увидеть

  • "Кресты"
  • Смольный собор
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Крейсер "Аврора"
  • Петропавловскую крепость
  • Биржа
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник

Что включено

  • Круиз
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Ночной круиз «Истории разводных мостов»

С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I. Не случайно основные достопримечательности северной столицы выстроены вдоль береговой линии. С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными. Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места. Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1100 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , д. 2, т/х Moscow-194
  • 👥 Максимум 15 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 00:50

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Что можно увидеть

  • Здания Адмиралтейства, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Нахимовского училища, соборной мечети и крейсер «Аврора»

Что включено

  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальное сопровождение (живая музыка)
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Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном

Развод мостов в Петербурге — это магическое событие. Его спешат увидеть не только туристы, но и местные жители. Но только с воды можно прочувствовать всё величие этого момента. Проходите на борт нашего уютного катера и насладитесь ночными видами Петербурга!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 16000 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: улица Академика Павлова 11 а
  • 👥 Максимум 7 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 00:00 до 02:00

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 7 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 6 друзей

Что можно увидеть

  • Маршрут включает в себя следующие достопримечательности:
  • Лахта-центр
  • Елагин остров и Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков мосты
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Каналы Петербурга: река Фонтанка, Крюков канал, река Мойка, Зимняя канавка

Что включено

  • Прогулка на катере с капитаном (120 минут)
  • Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
  • Пледы для каждого пассажира
  • Одноразовая посуда
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности.
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Здесь полное описание и выбор дат

Прогулка на катере без капитана на развод мостов

Двухчасовая экскурсия (с 20:00 до 02:00) подарит вам возможность насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и увидеть музыкальное летнее шоу развода мостов. Большим преимуществом экскурсии является то, что вы совершите прогулку исключительно своей компанией на индивидуальном катере по маршруту, составленному собственноручно.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9990 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: ул. Академика Павлова 11 а
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 22:55 до 01:55

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 3 друга

Что можно увидеть

  • Западная стрелка Елагинао острова
  • Восточная стрелка Елагина острова
  • Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий мост
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж

Что включено

  • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
  • Прогулка на катере 120 минут
  • Спасательные жилеты, рация, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Служба спасения
  • Топливо
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Здесь полное описание и выбор дат

Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов

Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города

Это предложение — возможность красиво завершить ваш день в Петербурге. На теплоходе в группе до 50 человек вы проплывете под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом мостов (от одного до трех). А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1, 5 часа.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: на набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций метро: Звенигородская (Пушкинская), Садовая (Сенная), Невский проспект (Гостиный двор)
  • 👥 Максимум 50 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 23:45

Выбрать день и время

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Здесь полное описание и выбор дат

Ночная музыкальная прогулка «Разводные мосты»

Мечтали ли вы увидеть разведение мостов? У вас есть такая возможность! Приглашаем вас на вечернюю теплоходную прогулку. Вы рассмотрите Петербург в свете фонарей. Весь вечер на борту будет играть живая музыка. Музыканты исполнят мировые хиты. В конце экскурсии мы будем наблюдать за разведением 5 мостов — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного и Петра Великого.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1300 за 1 человека
  • 🙋 Это сборная групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
  • 👥 Максимум 20 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа 30 минут
  • 📆 Когда проводится: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 23.45

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Что можно увидеть

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Крейсер Аврора
  • Разводку мостов: Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского).
  • Мосты: Дворцовый, Биржевой, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Петра Великого

Что включено

  • Прогулка на теплоходе 2, 5 часа
  • Живая музыка
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Здесь полное описание и выбор дат

Прогулка на катере на развод мостов

Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и проплыть по ночной Неве в мини-группе

Уютная прогулка в группе до 11 человек откроет для вас самые романтичные ракурсы Петербурга: пролеты мостов над блестящей Невой, гранитные набережные и роскошные фасады в свете огней. Вы насладитесь ночным бризом на палубе катера, услышите рассказ аудиогида, а после аплодисментами встретите разводящиеся мосты!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1350 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: на набережной реки Фонтанки
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
  • 📆 Когда проводится: ежедневно в 23:30

Выбрать день и время

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Здесь полное описание и выбор дат

Отзыв от туриста

Евгения: Почти все понравилось: и маршрут, и аудиогид, и особенно капитан! Единственное, не понравилась организация посадки на катер: значительная задержка по времени, незаинтересованность в туристах ответственного за организацию и размещение на катере.
Оценка: 5. 30 июня 2021

Расписание разводки мостов в 2021 году

МостРекаПрекращение движения транспортаНачало судоходстваОкончание судоходстваОткрытие движения транспорта
ВолодарскийНева2:00 и 4:152:10 и 4:253:40 и 5:403:45 и 5:45
Александра НевскогоНева2:202:305:055:10
БольшеохтинскийНева2:002:104:555:00
ЛитейныйНева1:401:504:404:45
ТроицкийНева1:201:454:454:50
ДворцовыйБольшая Нева1:10 и 3:101:35 и 3:202:45 и 4:502:50 и 4:55
БлаговещенскийБольшая Нева1:25 и 3:101:35 и 3:202:40 и 4:552:45 и 5:00
БиржевойМалая Нева2:002:104:404:55
ТучковМалая Нева2:00 и 3:352:10 и 3:452:50 и 4:502:55 и 4:55
СампсониевскийБольшая НевкаРазводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
ГренадерскийБольшая НевкаРазводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
КантемировскийБольшая НевкаРазводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.

Всегда уточняйте актуальную информацию на сайте Мостотреста (https://mostotrest-spb.ru/razvodka-mostov), чтобы знать точное время развода нужных вам мостов.

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