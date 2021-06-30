Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы и завершающийся просмотром развода мостов на Неве. Вы полюбуетесь всеми главными достопримечательностями города: Эрмитаж, Медный Всадник, Адмиралтейство, Петропавловку и стрелку Васильевского Острова. А потом отправитесь на Север. Туда, где много зелёных парков и современной архитектуры. Увидите Зенит-Арену и Лахта-центр. А завершите прогулку вновь в сердце города в тот самый момент, когда над Невой взмоют в воздух створки разводных мостов.