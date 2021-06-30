В Санкт-Петербурге развод мостов – это незабываемое зрелище: множество туристов со всего мира съезжается в северную столицу, чтобы увидеть эту удивительную картину на Неве. Как правило, туристы смотрят с разных площадок, типа крыш, набережных или в нашем случае с теплоходов.
Речные круизы чаще всего проходят в сопровождении гида, поэтому вам будет предоставлена уникальная возможность увидеть разводку мостов и другие достопримечательности, которые обычно скрыты от глаз человека.
Северные острова, каналы и развод мостов
Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы и завершающийся просмотром развода мостов на Неве. Вы полюбуетесь всеми главными достопримечательностями города: Эрмитаж, Медный Всадник, Адмиралтейство, Петропавловку и стрелку Васильевского Острова. А потом отправитесь на Север. Туда, где много зелёных парков и современной архитектуры. Увидите Зенит-Арену и Лахта-центр. А завершите прогулку вновь в сердце города в тот самый момент, когда над Невой взмоют в воздух створки разводных мостов.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1700 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , причал Медный всадник
- 👥 Максимум 80 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа 45 минут
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 23:15
Что можно увидеть
- Большой драматический театр
- Никольский собор
- Троицкий собор
- Казанский собор
- Музей-усадьба Державина
- Храм Спаса на Крови
- Михайловский замок
- 35 мостов, включая Казанский
- Невский проспект
- канал Грибоедова
- Лахта-центр
- Крестовский остров
Что включено
- Путешествие на теплоходе
- Аудиогид
- Музыкальное сопровождение
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I. Не случайно основные достопримечательности северной столицы выстроены вдоль береговой линии. С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными. Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места. Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1000 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , д. 2
- 👥 Максимум 15 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
Что можно увидеть
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Нахимовское училище
- Соборная мечеть
- Крейсер «Аврора»
- Мосты
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Ночной Петербург: Петропавловская крепость + разводные мосты на теплоходе
Ночной Петербург особенно прекрасен, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии. Во время прогулки по городу мы с вами осмотрим самые знаменитые архитектурные ансамбли, а также побываем на территории Петропавловской крепости. Завершающим аккордом станет катание на теплоходе под разведенными мостами.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1800 за 1 человека
- 🙋 Это сборная групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 🚩 Где начинается: Невский проспект, 85
- 👥 Максимум 15 человек
- 🕑 По времени займёт 4 часа
Что включено
- Автобус туристического класса
- услуги экскурсовода
- теплоходная прогулка
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Какой Петербург в ночи? Он сказочный, таинственный и немного романтичный. Нет ничего от «прежнего», дневного города. Именно ночью происходит то самое чудо — развод мостов. Каждый уважающий себя турист должен увидеть это. За ночь мы изучим весь исторический центр — проплывем под разводящимися мостами и прогуляемся по улочкам Северной столицы.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1600 за 1 человека
- 🙋 Это сборная групповая экскурсия
- 🚌 Проходит на автобусе
- 👥 Максимум 50 человек
- 🕑 По времени займёт 6 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 22:00
Что можно увидеть
- Адмиралтейство
- Медный Всадник
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
Джаз под разводными мостами
Два комфортабельных теплохода «Астра» и «Корюшка» приглашают вас совершить вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга. Вас ждут изысканный джазовый вечер и разводные мосты — визитная карточка Санкт-Петербурга, которая не может надоесть. Насладитесь удивительными видами с воды под музыку.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1400 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , 2
- 👥 Максимум 20 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа 45 минут
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 00:30
Что можно увидеть
- "Кресты"
- Смольный собор
- Летний сад
- Эрмитаж
- Крейсер "Аврора"
- Петропавловскую крепость
- Биржа
- Адмиралтейство
- Кунсткамера
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
Что включено
- Круиз
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I. Не случайно основные достопримечательности северной столицы выстроены вдоль береговой линии. С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными. Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места. Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 1100 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Адмиралтейская наб. , д. 2, т/х Moscow-194
- 👥 Максимум 15 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 00:50
Что можно увидеть
- Здания Адмиралтейства, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Нахимовского училища, соборной мечети и крейсер «Аврора»
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Музыкальное сопровождение (живая музыка)
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном
Развод мостов в Петербурге — это магическое событие. Его спешат увидеть не только туристы, но и местные жители. Но только с воды можно прочувствовать всё величие этого момента. Проходите на борт нашего уютного катера и насладитесь ночными видами Петербурга!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 16000 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: улица Академика Павлова 11 а
- 👥 Максимум 7 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 00:00 до 02:00
В эту цену уже включено 7 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 6 друзей
Что можно увидеть
- Маршрут включает в себя следующие достопримечательности:
- Лахта-центр
- Елагин остров и Елагин дворец
- Каменноостровский дворец
- Аврора
- Нахимовское военно-морское училище
- Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков мосты
- Петропавловская крепость
- Артиллерийский музей
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Здание двенадцати коллегий
- Меншиковский дворец
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Каналы Петербурга: река Фонтанка, Крюков канал, река Мойка, Зимняя канавка
Что включено
- Прогулка на катере с капитаном (120 минут)
- Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
- Пледы для каждого пассажира
- Одноразовая посуда
- Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности.
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Двухчасовая экскурсия (с 20:00 до 02:00) подарит вам возможность насладиться прогулкой по рекам и каналам Санкт-Петербурга и увидеть музыкальное летнее шоу развода мостов. Большим преимуществом экскурсии является то, что вы совершите прогулку исключительно своей компанией на индивидуальном катере по маршруту, составленному собственноручно.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9990 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: ул. Академика Павлова 11 а
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 22:55 до 01:55
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 3 друга
Что можно увидеть
- Западная стрелка Елагинао острова
- Восточная стрелка Елагина острова
- Елагин дворец
- Каменноостровский дворец
- Аврора
- Нахимовское военно-морское училище
- Троицкий мост
- Петропавловская крепость
- Артиллерийский музей
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Здание двенадцати коллегий
- Меншиковский дворец
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
Что включено
- Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
- Прогулка на катере 120 минут
- Спасательные жилеты, рация, карта
- Пледы на каждого пассажира
- Служба спасения
- Топливо
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Это предложение — возможность красиво завершить ваш день в Петербурге. На теплоходе в группе до 50 человек вы проплывете под кружевными сводами Фонтанки, выйдете на Большую Неву и полюбуетесь разводом мостов (от одного до трех). А аудио-рассказы о главных памятниках дополнят эти 1, 5 часа.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 700 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: на набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций метро: Звенигородская (Пушкинская), Садовая (Сенная), Невский проспект (Гостиный двор)
- 👥 Максимум 50 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 23:45
Ночная музыкальная прогулка «Разводные мосты»
Мечтали ли вы увидеть разведение мостов? У вас есть такая возможность! Приглашаем вас на вечернюю теплоходную прогулку. Вы рассмотрите Петербург в свете фонарей. Весь вечер на борту будет играть живая музыка. Музыканты исполнят мировые хиты. В конце экскурсии мы будем наблюдать за разведением 5 мостов — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного и Петра Великого.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1300 за 1 человека
- 🙋 Это сборная групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
- 👥 Максимум 20 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа 30 минут
- 📆 Когда проводится: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 23.45
Что можно увидеть
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Медный Всадник
- Исаакиевский собор
- Кунсткамера
- Мраморный дворец
- Крейсер Аврора
- Разводку мостов: Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского).
- Мосты: Дворцовый, Биржевой, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Петра Великого
Что включено
- Прогулка на теплоходе 2, 5 часа
- Живая музыка
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и проплыть по ночной Неве в мини-группе
Уютная прогулка в группе до 11 человек откроет для вас самые романтичные ракурсы Петербурга: пролеты мостов над блестящей Невой, гранитные набережные и роскошные фасады в свете огней. Вы насладитесь ночным бризом на палубе катера, услышите рассказ аудиогида, а после аплодисментами встретите разводящиеся мосты!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1350 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: на набережной реки Фонтанки
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
- 📆 Когда проводится: ежедневно в 23:30
Отзыв от туриста
Евгения: Почти все понравилось: и маршрут, и аудиогид, и особенно капитан! Единственное, не понравилась организация посадки на катер: значительная задержка по времени, незаинтересованность в туристах ответственного за организацию и размещение на катере.Оценка: 5. 30 июня 2021
Расписание разводки мостов в 2021 году
|Мост
|Река
|Прекращение движения транспорта
|Начало судоходства
|Окончание судоходства
|Открытие движения транспорта
|Володарский
|Нева
|2:00 и 4:15
|2:10 и 4:25
|3:40 и 5:40
|3:45 и 5:45
|Александра Невского
|Нева
|2:20
|2:30
|5:05
|5:10
|Большеохтинский
|Нева
|2:00
|2:10
|4:55
|5:00
|Литейный
|Нева
|1:40
|1:50
|4:40
|4:45
|Троицкий
|Нева
|1:20
|1:45
|4:45
|4:50
|Дворцовый
|Большая Нева
|1:10 и 3:10
|1:35 и 3:20
|2:45 и 4:50
|2:50 и 4:55
|Благовещенский
|Большая Нева
|1:25 и 3:10
|1:35 и 3:20
|2:40 и 4:55
|2:45 и 5:00
|Биржевой
|Малая Нева
|2:00
|2:10
|4:40
|4:55
|Тучков
|Малая Нева
|2:00 и 3:35
|2:10 и 3:45
|2:50 и 4:50
|2:55 и 4:55
|Сампсониевский
|Большая Невка
|Разводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
|Гренадерский
|Большая Невка
|Разводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
|Кантемировский
|Большая Невка
|Разводка моста производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
Всегда уточняйте актуальную информацию на сайте Мостотреста (https://mostotrest-spb.ru/razvodka-mostov), чтобы знать точное время развода нужных вам мостов.