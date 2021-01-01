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Хорошие фотографии Санкт-Петербурга в высоком разрешении

Фотографии города Санкт-Петербурга (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Санкт-Петербург
Разведение мостов в Санкт-Петербурге
Разведение мостов в Санкт-Петербурге
Водные экскурсии по каналам Санкт-Петербурга
Водные экскурсии по каналам Санкт-Петербурга
Гид Светлана
Гид Светлана
Внутри очень уютно
Внутри очень уютно
Газпром Арена и Лахта-Центр
Газпром Арена и Лахта-Центр
Встречаем закат на теплоходе
Встречаем закат на теплоходе
Развод мостов
Развод мостов
Ночной Питер
Ночной Питер
Ночной Питер с теплохода
Ночной Питер с теплохода
Развод мостов
Развод мостов
Закат в Санкт-Петербурге
Закат в Санкт-Петербурге
Индивидуальная прогулка на катере
Индивидуальная прогулка на катере
Мосты Питера
Мосты Питера
Посадка на эту экскурсию
Посадка на эту экскурсию
Спас на Крови
Спас на Крови
Мосты Питера
Мосты Питера
Карта Петергофа
Карта Петергофа
Инженерный мост
Инженерный мост
Банковский мост и его грифоны
Банковский мост и его грифоны
Мост Александра Невского
Мост Александра Невского
Речной трамвайчик под одним из многочисленных мостиков Санкт-Петербурга
Речной трамвайчик под одним из многочисленных мостиков Санкт-Петербурга
Фрагмент Иоанновского моста
Фрагмент Иоанновского моста
Лазаревский мост
Лазаревский мост
Вид на Троицкий мост со смотровой Петропавловской крепости
Вид на Троицкий мост со смотровой Петропавловской крепости
Проплывая на теплоходе у Троицкого моста
Проплывая на теплоходе у Троицкого моста
Крыло Троицкого моста во время Парада ВМФ
Крыло Троицкого моста во время Парада ВМФ
Троицкий мост
Троицкий мост
Вид с Благовещенского моста
Вид с Благовещенского моста
Благовещенский мост
Благовещенский мост
Мост Ломоносова (Екатерининский)
Мост Ломоносова (Екатерининский)
Дворцовый мост
Дворцовый мост
Скульптура на мосту
Скульптура на мосту
Чугунная решётка с русалками
Чугунная решётка с русалками
Аничков мост
Аничков мост
Топ-10 мостов Санкт-Петербурга
Топ-10 мостов Санкт-Петербурга
Метеор до Петергофа из Санкт-Петербурга
Метеор до Петергофа из Санкт-Петербурга
Маршрут метеора Петергоф - Санкт-Петербург
Маршрут метеора Петергоф - Санкт-Петербург
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Метеор «в полёте»
Метеор «в полёте»
Рассадка в метеоре
Рассадка в метеоре
Даже «Алые Паруса» можно увидеть летом
Даже «Алые Паруса» можно увидеть летом
На метеоре по Неве
На метеоре по Неве
Внутри Метеора, слева-справа как раз места у окон
Внутри Метеора, слева-справа как раз места у окон
Дворцовая пристань
Дворцовая пристань
Сенатская пристань
Сенатская пристань
Кассы на пристани «Петергоф»
Кассы на пристани «Петергоф»
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Ещё одна карта Петергофа с легендой
Ещё одна карта Петергофа с легендой
Алые Паруса в Санкт-Петербурге
Алые Паруса в Санкт-Петербурге
Самое эффектная часть фестиваля, это конечно же корабль под алыми парусами
Самое эффектная часть фестиваля, это конечно же корабль под алыми парусами
История зарождения праздника
История зарождения праздника
Просмотр шоу с обзорной площадки
Просмотр шоу с обзорной площадки
Театрализованное выступление на самом корабле
Театрализованное выступление на самом корабле
Водно-световое шоу
Водно-световое шоу
Фестиваль "Алые паруса"
Фестиваль "Алые паруса"
Концерт на Дворцовой площади
Концерт на Дворцовой площади
Чтоб вы понимали, что происходит на набережной 😅
Чтоб вы понимали, что происходит на набережной 😅
Любоваться "Алыми парусами" с крыш - бесценно 😍
Любоваться "Алыми парусами" с крыш - бесценно 😍
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Групповая экскурсия
Групповая экскурсия
Будьте готовы к очередям
Будьте готовы к очередям
Сувенирная лавка в Главном штабе
Сувенирная лавка в Главном штабе
Билет в государственный Эрмитаж
Билет в государственный Эрмитаж
Главный штаб
Главный штаб
Саркофаги Па-куш
Саркофаги Па-куш
Малахитовый зал
Малахитовый зал
Иорданская лестница
Иорданская лестница
Экспонаты Эрмитажа
Экспонаты Эрмитажа
Павильонный зал
Павильонный зал
Парадный Белый зал
Парадный Белый зал
Зимний Дворец
Зимний Дворец
Зал искусства Фландрии
Зал искусства Фландрии
Салют 9 мая в Питере
Салют 9 мая в Питере
Обзор салюта с крыши в Санкт-Петербурге
Обзор салюта с крыши в Санкт-Петербурге
Уютная летняя терраса ресторана "Макаронники"
Уютная летняя терраса ресторана "Макаронники"
Обзорная площадка лофт проекта "Этажи"
Обзорная площадка лофт проекта "Этажи"
Вид с ресторана "Корюшка"
Вид с ресторана "Корюшка"
Залпы над Петропавловской крепостью
Залпы над Петропавловской крепостью
Красочные огни в небе над Невой
Красочные огни в небе над Невой
Статуи грифонов на университетской набережной
Статуи грифонов на университетской набережной
Университетская набережная
Университетская набережная
Набережная Макарова
Набережная Макарова
Адмиралтейская набережная
Адмиралтейская набережная
Дворцовая набережная
Дворцовая набережная
Петровская набережная
Петровская набережная
Набережная Максимилиана Робеспьера
Набережная Максимилиана Робеспьера
Октябрьская набережная
Октябрьская набережная
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Не забывайте о качественное экипировке, ведь это залог хорошей рыбалки
Не забывайте о качественное экипировке, ведь это залог хорошей рыбалки
Самые лучшие места для рыбалки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Самые лучшие места для рыбалки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Река Вуокса
Река Вуокса
Заречное озеро
Заречное озеро
Невское озеро
Невское озеро
Озеро Зеркальное
Озеро Зеркальное
Полянское озеро
Полянское озеро
Река Свирь
Река Свирь
Река Волхов
Река Волхов
Пионерское озеро
Пионерское озеро
Ресторан Палкинъ
Ресторан Палкинъ
Празднование масленицы в Санкт-Петербурге
Празднование масленицы в Санкт-Петербурге
Клуб FISH FABRIQUE, Санкт-Петербург, Россия
Клуб FISH FABRIQUE, Санкт-Петербург, Россия
Клуб Грибоедов, Санкт-Петербург, Россия
Клуб Грибоедов, Санкт-Петербург, Россия
Union Bar and Grill, Санкт-Петербург, Россия
Union Bar and Grill, Санкт-Петербург, Россия
Бар "Ломоносов", Санкт-Петербург
Бар "Ломоносов", Санкт-Петербург
Ресторан Terrassa, Санкт-Петербург
Ресторан Terrassa, Санкт-Петербург
Елисеевский магазин, Санкт-Петербург
Елисеевский магазин, Санкт-Петербург
Катание на лыжах, развлечение для всей семьи
Катание на лыжах, развлечение для всей семьи
Лучшее место для отдыха зимой — это каток!
Лучшее место для отдыха зимой — это каток!
Русская банька, что может быть лучше?!
Русская банька, что может быть лучше?!
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Вид на храм Спас на Крови, Санкт-Петербург, Россия
Вид на храм Спас на Крови, Санкт-Петербург, Россия
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