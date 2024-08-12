«Я на Гражданке, стою у поребрика в синем бадлоне,» — такую необычную реплику можно запросто услышать от петербуржца (причем как коренного, так и приезжего). Рассказываем, что значат все эти сленговые слова, и учим понимать питерский диалект.

Питерский сленг

Почему в Питере так говорят: как появился сленг

Нельзя сказать, что все жители России кроме петербуржцев говорят на одном сленге — все-таки везде есть какие-то местные колоритные словечки, а кое-где даже акцент. И все же Санкт-Петербург значительно отличается от других городов, выделяясь не только своеобразным стилем речи, но и большим количеством уникального сленга, который сложно услышать в других регионах.

Считается, что основной причиной тому стала историческая роль Петербурга как «окна в Европу»: местная интеллигенция ездила за рубеж и привозила с собой новые термины. Приглашенные иностранные специалисты тоже оставляли свой след, делая смесь из своего родного языка и русского. Этот процесс можно сравнить с активным внедрением англицизмов в нашу речь с тех пор, как английские термины переместились из исключительно профессиональной сферы в повседневную.

Популярные фразы и слова питерского сленга

С какими словами вы скорее всего столкнетесь в Питере? Взглянем на самые распространенные сленговые выражения.

Парадная

То, что в других городах называют подъездом, в Санкт-Петербурге носит гордое название парадной. Это объясняется просто — раньше в домах интеллигенции были парадные и черные входы. Первыми пользовались собственно владельцы жилья, вторыми — прислуга. Поэтому главный вход в здание, то есть подъезд, продолжает называться парадной.

Бадлон

Бадлон

Своеобразное название водолазок, о котором не всегда подозревают даже сами петербуржцы. Это довольно новое слово — оно появилось лишь в 60-х годах прошлого века. В это время в магазинах города появилась куча водолазок из синтетики. Материал, из которого они были изготовлены, оказался зарегистрированной торговой маркой Ban-Lon, поэтому на бирках водолазок было написано "100% ban-lon". Эти водолазки вошли в сленг СПб как банлоны, а потом и бадлоны. Вскоре название перешло на все водолазки, а не только те, что изготовлены из банлона.

Було[шн]ая и другие [ШН]

Считается, что петербуржцы при любой удобной возможности будут читать ЧН как ШН: булочная, лавочник, фабричный... На самом деле такое произношение встречается довольно редко и, как правило, в шутку. До XIX века большинство слов с сочетанием ЧН записывалось (и читалось) через ШН (то есть писали буквально «фабришный» вместо «фабричный»). Потом орфографическую норму сменили, и вслед за ней потихоньку изменилось произношение. Впрочем, некоторые слова (например, «скворечник» или «девичник») современные пособия по орфоэпии рекомендуют произносить по-старому (через ШН), но это относится ко всем носителям русского языка, а не только к петербуржцам.

Поребрик

Поребрик

То же, что и бордюр на дороге.

Пухто

Любая мусорка. Слово появилось как аббревиатура от «Пункт утилизации хозяйственных твердых отходов».

Кто крайний

То же, что и «Кто последний»; вопрос задается в очереди. Это выражение из жаргона разделяют далеко не все жители СПб, но оно часто встречается.

Сленговые названия местных достопримечательностей

Как и в других городах, в Питере приняты сокращенные названия многих мест и достопримечательностей:

Апрашка – Апраксин двор, рынок (Садовая ул., 28-30к23).

– Апраксин двор, рынок (Садовая ул., 28-30к23). Балты – станция метро Балтийская и/или Балтийский вокзал (набережная Обводного канала, 120).

– станция метро Балтийская и/или Балтийский вокзал (набережная Обводного канала, 120). Вантус – Обуховский мост, единственный вантовый неразводной мост через Неву.

– Обуховский мост, единственный вантовый неразводной мост через Неву. Васька – Васильевский остров.

– Васильевский остров. Гражданка – Гражданский проспект, спальный район в северной части города.

– Гражданский проспект, спальный район в северной части города. Дворик – Дворцовая площадь.

– Дворцовая площадь. Катька – памятник Екатерине II (Санкт-Петербург, площадь Островского).

– памятник Екатерине II (Санкт-Петербург, площадь Островского). Кулек – Государственный Университет культуры (Дворцовая наб., 2).

– Государственный Университет культуры (Дворцовая наб., 2). Марс – Марсово поле.

– Марсово поле. Финбан – Финляндский вокзал (площадь Ленина, 6).

Необычные названия продуктов

Знакомые продукты Петербурга

В магазинах тоже можно встретить непривычные слова.

Кура

Есть несколько теорий, объясняющих «куру» в сленге СПб. Первая — это более историческое название, которое здесь просто не стали заменять на «новомодную» курицу. Действительно, «кура» — более старое слово. Вторая теория связана с приездом гостей из Восточной Европы, у которых в ходу было именно название kura (чехи, поляки).

Греча

Гречневая крупа, гречка, гречиха — все это производные слова от «гречи». Петербуржцы просто не утруждают себя добавлением лишнего суффикса. Почему так повелось — до конца неясно, как и в случае с курой. Есть несколько теорий; самая интересная предполагает, что иностранцам было проще говорить «греча», поэтому слово вросло и в местный диалект.

Шаверма

И шаверма, и шаурма — абсолютно правильные названия для одного и того же блюда. У нас нет однозначных правил транслитерации многих языков, включая арабский. Сравните это с тем, как мы по-разному записываем, к примеру, английские имена и фамилии, начинающиеся на W (Ватсон, но Уильям — а ведь обе начинаются на W). В арабском языке принято консонантное письмо: в нем не записываются гласные, только согласные; «шаверма» записывается примерно как «ШВРМ». Причем выраженного «В» в арабском нет, есть нечто среднее между звуком «в» и «у». А путем добавления гласных мы получаем либо шаверму, либо шаурму. Людям в Санкт-Петербурге больше понравился первый вариант, поэтому был принят такой сленг. На Ближнем Востоке вариантов еще больше: там говорят «шварма», «шаверма», «шаурма», «шворма»...

Есть теория, что в Москве слово заимствовано у турок, а в Санкт-Петербурге ­— у арабов, отсюда и разница в произношении. На самом деле это не так; в Турции вообще нет понятия «шаверма», блюдо называют «дёнер кебаб» (обратите внимание на вывески döner в западных странах или американских фильмах).

Кебаб — не единственное интересное блюдо в Турции. Познакомьтесь с местной кухней в ходе экскурсии: «Гастрономическая сказка в Стамбуле».

Пышка

До советского времени слово «пышка» использовали и в Москве. После революции оно плавно заменилось на «пончик», причем по всей России, кроме Ленинграда.