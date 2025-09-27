Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пройдитесь по коридорам и залам самого знаменитого музея Санкт-Петербурга — Эрмитаж. Прогуляйтесь по самым известным пригородам Петербурга: Пушкин и Петергоф. Насладитесь реликтовой природой в Карелии. Все основные билеты и экскурсии включены в стоимость.

Описание тура Пятидневный тур в Санкт-Петербург и Карелию с посещением Эрмитажа, Царского села и горного парка «Рускеала» Удивительное сочетание красоты Карелии и фантастической архитектуры Санкт-Петербурга. Вы увидите знаменитый Екатерининский дворец, старейший парк Петербурга Летний сад и произведения искусства мировых мастеров в Эрмитаже. А в Карелии вы насладитесь лесными водопадами, гладью озер и прогуляетесь вокруг мраморного каньона. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Царское село: Екатерининский дворец

Летний сад

Эрмитаж

Долина водопадов

Сортавала

Водопады Ахвенкоски

Горный парк «Рускеала»

Гора Паасо

Залив Кирьявалахти

Северная Фиваида

Музей «У Мастера»

Минеральный центр шунгита

Петергоф: Нижний парк Что включено Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)

Сопровождение профессионального гида на протяжении 5 дней тура

Посещение экопарка Долина водопадов

Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)

Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)

Завтраки в отеле

Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала

Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски

Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая

Экскурсия по Летнему саду

Экскурсия по Эрмитажу

Входные билеты в Эрмитаж

Экскурсионная поездка в Петергоф

Экскурсия по Нижнему парку

Экскурсия в Царское село с профессиональным гидом

Входные билеты в Екатерининский дворец

Экскурсия по Екатерининскому дворцу

Входной билет в экопарк Долина Водопадов

Входные билеты в горный парк «Рускеала»

Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом

Входной билет на территории национального парка Ладожские шхеры

Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»

Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»

Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми» Что не входит в цену Комплексные обеды в туре: 750-900 руб. /взр.

Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.

Комплексные обеды в туре: 750-900 руб. /взр.

Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.

Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка. Место начала и завершения? Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 5 дней Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки