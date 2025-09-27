Пройдитесь по коридорам и залам самого знаменитого музея Санкт-Петербурга — Эрмитаж. Прогуляйтесь по самым известным пригородам Петербурга: Пушкин и Петергоф. Насладитесь реликтовой природой в Карелии. Все основные билеты и экскурсии включены в стоимость.
Описание тураПятидневный тур в Санкт-Петербург и Карелию с посещением Эрмитажа, Царского села и горного парка «Рускеала» Удивительное сочетание красоты Карелии и фантастической архитектуры Санкт-Петербурга. Вы увидите знаменитый Екатерининский дворец, старейший парк Петербурга Летний сад и произведения искусства мировых мастеров в Эрмитаже. А в Карелии вы насладитесь лесными водопадами, гладью озер и прогуляетесь вокруг мраморного каньона. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское село: Екатерининский дворец
- Летний сад
- Эрмитаж
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Гора Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
- Петергоф: Нижний парк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении 5 дней тура
- Посещение экопарка Долина водопадов
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
- Завтраки в отеле
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Экскурсия по Летнему саду
- Экскурсия по Эрмитажу
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсионная поездка в Петергоф
- Экскурсия по Нижнему парку
- Экскурсия в Царское село с профессиональным гидом
- Входные билеты в Екатерининский дворец
- Экскурсия по Екатерининскому дворцу
- Входной билет в экопарк Долина Водопадов
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Входной билет на территории национального парка Ладожские шхеры
- Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 750-900 руб. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
