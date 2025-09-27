Мои заказы

2 в 1: Петербург и Карельские выходные

Пройдитесь по коридорам и залам самого знаменитого музея Санкт-Петербурга — Эрмитаж. Прогуляйтесь по самым известным пригородам Петербурга: Пушкин и Петергоф. Насладитесь реликтовой природой в Карелии. Все основные билеты и экскурсии включены в стоимость.
Ближайшие даты:
25
сен2
окт
Время начала: 09:00

Описание тура

Пятидневный тур в Санкт-Петербург и Карелию с посещением Эрмитажа, Царского села и горного парка «Рускеала» Удивительное сочетание красоты Карелии и фантастической архитектуры Санкт-Петербурга. Вы увидите знаменитый Екатерининский дворец, старейший парк Петербурга Летний сад и произведения искусства мировых мастеров в Эрмитаже. А в Карелии вы насладитесь лесными водопадами, гладью озер и прогуляетесь вокруг мраморного каньона. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царское село: Екатерининский дворец
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Гора Паасо
  • Залив Кирьявалахти
  • Северная Фиваида
  • Музей «У Мастера»
  • Минеральный центр шунгита
  • Петергоф: Нижний парк
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении 5 дней тура
  • Посещение экопарка Долина водопадов
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Экскурсия по Летнему саду
  • Экскурсия по Эрмитажу
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Экскурсионная поездка в Петергоф
  • Экскурсия по Нижнему парку
  • Экскурсия в Царское село с профессиональным гидом
  • Входные билеты в Екатерининский дворец
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входной билет на территории национального парка Ладожские шхеры
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: 750-900 руб. /взр.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

