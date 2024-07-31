Вас ждет незабываемое путешествие в Русь глубинную, купеческие посиделки, игра на русских деревянных ложках, прогулки среди старых особняков, которые воссоздают уютную атмосферу XIX – нач. XX веков, веселые, народные гулянья, традиционные забавы, вкусные блины и другие угощения.
Программа тура по дням
Экскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века». Купеческие посиделки
08:00 отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.
Переезд в Любытино (280 км). Экскурсия по трассе. Прибытие в поселок Любытино.
Экскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века».
«Новгородская Швейцария» – так называли уже в XIX веке эти места на севере Валдайской возвышенности из-за ландшафта с перепадами высот 100-150 метров. Во время экскурсии узнаем, как выглядели стиральная машина, утюг, холодильник, миксер в давние времена. Здесь всё можно потрогать своими руками, войти в дом, зажечь лучину, покрутить жернова; узнать, что такое «шиш», почему у избушки «курьи ножки» и еще много интересного из жизни наших далеких и находчивых предков.
Переезд в Боровичи.
Обед за доп. плату, по желанию.
Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Купеческие посиделки в доме купца Шульгина.
Приглашаем принять участие в боровичских купеческих посиделках, обучиться мастерству виртуозной игры на русских деревянных ложках. Ложки деревянные, расписные – чудесный музыкальный инструмент. Использование ложек в качестве музыкального инструмента – подражание испанским кастаньетам.
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской Слободе
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Боровичи с посещением Свято-Духова монастыря.
Старые купеческие особняки с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, – воссоздают уютную атмосферу XIX – нач. XX веков. Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.
Стереопрогулка по дворянским усадьбам в 3D XIX века.
В XIX веке стереоскопические фотографии были неотъемлемой частью салонной культуры и таким же популярным зрелищем, как современные трёхмерные технологии.
В программе: экскурсионное знакомство с историей дворянских усадеб, 3D просмотр сюжета «Дворянские усадьбы и их обитатели», музейная костюмерная и фотосалон.
Путешествие в Лоцманскую Слободу, расположенную в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.
Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты.
В самом начале увлекательного пути вас встретит Лоцман Козьма и проведет по заветным местам, вы увидите Мсту во всем великолепии – знаменитые пороги предстанут перед вами, «как на ладони», вас ждет встреча со Смотрителем водного пути, легендарным мальчишкой-разбойником Семкой. .
Широкая Масленица в Лоцманской Слободе, расположенной в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.
Приходите, приезжайте, люди добрые, гости званные-долгожданные к нам на масленичные гулянья! Уж как мы вас песней-здравницей встретим, пирогами румяными приветим! А уж игр да забав у нас припасено – вы таких и не видели-то давным-давно! Ходули проверим, ту ли обувь обули?), калечина тем, кому до утра делать нечего), мешки (в них особо весело получаются всякие прыжки).. и другие игры забавные, деревенские, славные. Песни веселые, танцы хороводные, хороводные, исконно народные. Костер запалим, блинов да «мартиничек» в него покидаем, а зачем –про то мы знаем, приезжайте – и вы узнайте! При наличии снежного покрова – катание с гор и на санях.
Вас ждет угощение: серые щи, картофель отварной, разносол (грибы соленые, капуста квашеная, огурцы маринованные), блины, творог, сметана, ватрушки с творогом и вареньем, чай на травах, деревенская наливка.
Отправление в Санкт-Петербург (325 км). Ориентировочное время прибытия – 23:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиница «Ткачи», г. Боровичи
|2-х местный номер (раздельные кровати)
|14 750
|1-местное размещение в 2-местном номере
|16 000
|2-х местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)
|15 350
|3-местный номер «семейный» (2 кровати + раскладной диван)
|15 000
|1-местный номер «комфорт»
|15 750
|Дополнительное место в 2-местном номере
|14 000
|Гостиница «Олимп», г. Боровичи
|2-х местный номер «стандарт» (раздельные кровати)
|15 650
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|17 450
|1-местный номер «стандарт»
|16 150
|2-х местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)
|17 250
|1-местное размещение в 2-местном номере «комфорт»
|20 650
|Дополнительное место в 2-местном номере (кресло-кровать)
|14 850
|Скидка на школьника до 16 лет – 150 рублей.
Варианты проживания
Ткачи
Отель «Ткачи» расположен в городе Боровичи.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Номера отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
В отеле Tkachi подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
Олимп
В Новгородской области расположена гостиница "Олимп". В распоряжении постояльцев парковка, а так же имеется возможность поиграть в бильярд.
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, есть бытовая техника и удобная ванная комната со всеми туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории отеля организовано питание в ресторане, а также рядом находятся различные кафе с широким ассортиментом блюд. Желающие могут отведать прохладительные напитки в баре.
Расстояние до железнодорожного вокзала - 260 км, а до аэропорта - 266 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе:
- 1 завтрак, 1 обед-угощение в Лоцманской слободе
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Обед в 1 день - 600 руб. /чел. (заказ и оплата заранее)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.