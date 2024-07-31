2 день

Обзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской Слободе

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Боровичи с посещением Свято-Духова монастыря.

Старые купеческие особняки с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, – воссоздают уютную атмосферу XIX – нач. XX веков. Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.

Стереопрогулка по дворянским усадьбам в 3D XIX века.

В XIX веке стереоскопические фотографии были неотъемлемой частью салонной культуры и таким же популярным зрелищем, как современные трёхмерные технологии.

В программе: экскурсионное знакомство с историей дворянских усадеб, 3D просмотр сюжета «Дворянские усадьбы и их обитатели», музейная костюмерная и фотосалон.

Путешествие в Лоцманскую Слободу, расположенную в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.

Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты.

В самом начале увлекательного пути вас встретит Лоцман Козьма и проведет по заветным местам, вы увидите Мсту во всем великолепии – знаменитые пороги предстанут перед вами, «как на ладони», вас ждет встреча со Смотрителем водного пути, легендарным мальчишкой-разбойником Семкой. .

Широкая Масленица в Лоцманской Слободе, расположенной в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.

Приходите, приезжайте, люди добрые, гости званные-долгожданные к нам на масленичные гулянья! Уж как мы вас песней-здравницей встретим, пирогами румяными приветим! А уж игр да забав у нас припасено – вы таких и не видели-то давным-давно! Ходули проверим, ту ли обувь обули?), калечина тем, кому до утра делать нечего), мешки (в них особо весело получаются всякие прыжки).. и другие игры забавные, деревенские, славные. Песни веселые, танцы хороводные, хороводные, исконно народные. Костер запалим, блинов да «мартиничек» в него покидаем, а зачем –про то мы знаем, приезжайте – и вы узнайте! При наличии снежного покрова – катание с гор и на санях.

Вас ждет угощение: серые щи, картофель отварной, разносол (грибы соленые, капуста квашеная, огурцы маринованные), блины, творог, сметана, ватрушки с творогом и вареньем, чай на травах, деревенская наливка.

Отправление в Санкт-Петербург (325 км). Ориентировочное время прибытия – 23:00.