Масленица в Боровичах

Приглашаем вас встретить весну в уютных Боровичах! Присоединяйтесь к нашему праздничному туру, где вы сможете насладиться настоящей русской атмосферой Масленицы.

Вас ждет незабываемое путешествие в Русь глубинную, купеческие посиделки, игра на русских деревянных ложках, прогулки среди старых особняков, которые воссоздают уютную атмосферу XIX – нач. XX веков, веселые, народные гулянья, традиционные забавы, вкусные блины и другие угощения.
5
1 отзыв
Масленица в Боровичах
Масленица в Боровичах
Масленица в Боровичах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века». Купеческие посиделки

08:00 отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.

Переезд в Любытино (280 км). Экскурсия по трассе. Прибытие в поселок Любытино.

Экскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века».

«Новгородская Швейцария» – так называли уже в XIX веке эти места на севере Валдайской возвышенности из-за ландшафта с перепадами высот 100-150 метров. Во время экскурсии узнаем, как выглядели стиральная машина, утюг, холодильник, миксер в давние времена. Здесь всё можно потрогать своими руками, войти в дом, зажечь лучину, покрутить жернова; узнать, что такое «шиш», почему у избушки «курьи ножки» и еще много интересного из жизни наших далеких и находчивых предков.

Переезд в Боровичи.

Обед за доп. плату, по желанию.

Посещение музея истории купеческого города (дома купца Шульгина). Купеческие посиделки в доме купца Шульгина.

Приглашаем принять участие в боровичских купеческих посиделках, обучиться мастерству виртуозной игры на русских деревянных ложках. Ложки деревянные, расписные – чудесный музыкальный инструмент. Использование ложек в качестве музыкального инструмента – подражание испанским кастаньетам.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

Экскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века». Купеческие посиделкиЭкскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века». Купеческие посиделкиЭкскурсия по музею под открытым небом «Славянская деревня Х века». Купеческие посиделки
2 день

Обзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской Слободе

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Боровичи с посещением Свято-Духова монастыря.

Старые купеческие особняки с разноцветной керамикой и изящной резьбой по дереву, тротуары, вымощенные булыжником, кое-где проступающие сквозь толщу асфальта, – воссоздают уютную атмосферу XIX – нач. XX веков. Все это по-прежнему живет, «дышит» и без труда уживается с настоящим временем, стремительным XXI веком.

Стереопрогулка по дворянским усадьбам в 3D XIX века.

В XIX веке стереоскопические фотографии были неотъемлемой частью салонной культуры и таким же популярным зрелищем, как современные трёхмерные технологии.

В программе: экскурсионное знакомство с историей дворянских усадеб, 3D просмотр сюжета «Дворянские усадьбы и их обитатели», музейная костюмерная и фотосалон.

Путешествие в Лоцманскую Слободу, расположенную в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.

Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты.

В самом начале увлекательного пути вас встретит Лоцман Козьма и проведет по заветным местам, вы увидите Мсту во всем великолепии – знаменитые пороги предстанут перед вами, «как на ладони», вас ждет встреча со Смотрителем водного пути, легендарным мальчишкой-разбойником Семкой. .

Широкая Масленица в Лоцманской Слободе, расположенной в селе Опеченский Посад в 30 км от Боровичей.

Приходите, приезжайте, люди добрые, гости званные-долгожданные к нам на масленичные гулянья! Уж как мы вас песней-здравницей встретим, пирогами румяными приветим! А уж игр да забав у нас припасено – вы таких и не видели-то давным-давно! Ходули проверим, ту ли обувь обули?), калечина тем, кому до утра делать нечего), мешки (в них особо весело получаются всякие прыжки).. и другие игры забавные, деревенские, славные. Песни веселые, танцы хороводные, хороводные, исконно народные. Костер запалим, блинов да «мартиничек» в него покидаем, а зачем –про то мы знаем, приезжайте – и вы узнайте! При наличии снежного покрова – катание с гор и на санях.

Вас ждет угощение: серые щи, картофель отварной, разносол (грибы соленые, капуста квашеная, огурцы маринованные), блины, творог, сметана, ватрушки с творогом и вареньем, чай на травах, деревенская наливка.

Отправление в Санкт-Петербург (325 км). Ориентировочное время прибытия – 23:00.

Обзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской СлободеОбзорная экскурсия по городу Боровичи. Прогулка по экотропе по берегу Горной Мсты. Широкая Масленица в Лоцманской Слободе

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Ткачи», г. Боровичи
2-х местный номер (раздельные кровати)14 750
1-местное размещение в 2-местном номере16 000
2-х местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)15 350
3-местный номер «семейный» (2 кровати + раскладной диван)15 000
1-местный номер «комфорт»15 750
Дополнительное место в 2-местном номере14 000
Гостиница «Олимп», г. Боровичи
2-х местный номер «стандарт» (раздельные кровати)15 650
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»17 450
1-местный номер «стандарт»16 150
2-х местный номер «комфорт» (двуспальная кровать)17 250
1-местное размещение в 2-местном номере «комфорт»20 650
Дополнительное место в 2-местном номере (кресло-кровать)14 850
Скидка на школьника до 16 лет – 150 рублей.

Варианты проживания

Ткачи

1 ночь

Отель «Ткачи» расположен в городе Боровичи.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

За дополнительную плату предоставляется частная парковка.

Номера отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

В отеле Tkachi подают континентальный завтрак или завтрак по меню.

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Олимп

1 ночь

В Новгородской области расположена гостиница "Олимп". В распоряжении постояльцев парковка, а так же имеется возможность поиграть в бильярд.

Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, есть бытовая техника и удобная ванная комната со всеми туалетно-косметическими принадлежностями.

На территории отеля организовано питание в ресторане, а также рядом находятся различные кафе с широким ассортиментом блюд. Желающие могут отведать прохладительные напитки в баре.

Расстояние до железнодорожного вокзала - 260 км, а до аэропорта - 266 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе:
  • 1 завтрак, 1 обед-угощение в Лоцманской слободе
  • Автотранспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Обед в 1 день - 600 руб. /чел. (заказ и оплата заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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