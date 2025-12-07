Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется закладывать не менее 3 часов свободного времени после завершения тура из-за возможных задержек. На маршруте может не быть терминалов для безналичной оплаты, рекомендуется иметь наличные. С собой необходимо взять паспорт и льготные документы (при наличии), удобную одежду по погоде.
Точные данные по автобусу и контакт гида будут отправлены в СМС накануне вечером, с 19:00 до 21:00.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины (комплексные) оплачиваются дополнительно: первое, второе, салат, напиток, сладкая булочка; ужин — горячее, салат, напиток, сладкая булочка.
Транспорт. Комфортабельные автобусы 2024–2025 годов выпуска, рассчитанные на 18–55 мест. Все сиденья расположены по направлению движения, оборудованы ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором, микрофоном.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Экокомплекс "Долина водопадов", ослиная ферма, музей "Обитель ангелов", дегустация и новогодний банкет
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:40 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера.
В 12:30–13:40 сделаем следующую остановку, чтобы прогуляться по экотропе в комплексе «Долина водопадов». Вас ждёт знакомство с ручными северными оленями, дружелюбными хаски и лосями.
В 14:00–15:00 заглянем на ферму осликов и в музей «Обитель ангелов», где можно понаблюдать за животными и узнать много интересного.
15:30–16:10 — дегустация бальзамов и настоек на основе карельских ягод и трав по старинным рецептам.
В 16:30 пообедаем в кафе «Акуловка», а в 19:15 разместимся на базе отдыха «Белые Мосты». У вас будет время, чтобы подготовиться к празднику.
21:30–22:00 — начало новогоднего банкета в ресторане «Можжевельник». Весёлая шоу-программа с конкурсами, квизом, диджеем и ведущим создаст праздничное настроение.
Интерактивная программа и отдых на Ладоге, знакомство с историей добычи металла, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
В 10:00–10:40 — поздний завтрак. С 11:00 до 13:00 — интерактивная программа с Дедом Морозом и время для прогулок по турбазе. По желанию можно арендовать инвентарь и отправиться к берегу Ладожского озера.
В 13:00–13:45 — прогулка по маршруту «Следы олова» с аудиогидом, раскрывающим историю добычи металла в этих местах.
Пообедаем в кафе «Сытый Лис» в 13:45–14:30, а в 15:30 посетим живописные водопады Ахвенкоски, известные по фильму «А зори здесь тихие».
С 16:30 до 19:00 состоится экскурсия по горному парку «Рускеала». Вас ждут Мраморный каньон, смотровые площадки и вечерняя подсветка, создающая эффект северного сияния.
В 20:00 — ужин в ресторане «Можжевельник».
Программа с Дедом Морозом, зоопарк, свободное время в г. Сортавала, Шунгитовый центр, «Город ангелов»
Сегодня с 10:30 до 12:30 вы поучаствуете в развлекательной программе в парке «Белая Руна». Вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, фотосессия, посещение его дома, игры и чаепитие, а также знакомство с животными.
В 13:00–14:30 побываем в Карельском зоопарке, одном из крупнейших частных зоопарков в России.
В 15:20–16:00 — комплексный обед в Сортавале, после которого у вас будет час свободного времени: можно прогуляться по центру, посетить музей Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья.
17:20–17:50 — экскурсия в Шунгитовый центр. Вы узнаете о полезных свойствах камня и продегустируете продукты на его основе. После осмотрим древнюю лютеранскую кирху и посетим «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри кирхи. Затем — дегустация в музее Иван-чая с карельским вареньем.
В 19:05–19:25 заглянем в рыбный магазин «Акуловка», где у вас будет возможность приобрести свежую рыбу и деликатесы.
22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения». 23:00 — прибытие к Казанскому собору.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 450 ₽
|Для студентов и пенсионеров
|25 949 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы на автобусе
- Сопровождение гидом-историком
- Трассовая экскурсия по программе
- Обзорные экскурсии в городах
- Осмотр Долины водопадов и Яккиманской кирхи
- Экскурсия в Музей иван-чая с дегустацией
- Посещение парка «Белая руна» и встреча с Дедом Морозом
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски и по экотропе
- Посещение горного парка «Рускеала»
- Посещение шунгитовой комнаты с дегустацией
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Экскурсия на ослиную ферму
- Прогулка к водопаду с аудиогидом
- Посещение музея «Город Ангелов»
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - от 400-700 ₽
- Новогодний пакет (шоу-программа + банкет: взрослый - от 9500 ₽, дети от 4 до 16 лет - от 5250 ₽)
- Посещение водопадов Ахвенкоски - 450 ₽
- Льготная цена тура для студентов и пенсионеров - 25 450 ₽