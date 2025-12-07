Мои заказы

На Новый год в Карелию из Петербурга: отдых у Ладоги, развлечения для всех возрастов, знаковые места

Понаблюдать за животными, пообщаться в Дедом Морозом и погулять по «Рускеала» в вечерней подсветке
3 дня настоящей зимней сказки! В первый день вы пройдёте по экотропе в «Долине водопадов», где также вас ждёт знакомство с ручными северными оленями, дружелюбными хаски и лосями. Побываете на
ослиной ферме, а взрослые попробуют карельские настойки.

На второй день вы встретитесь с Дедом Морозом, увидите знаменитые водопады Ахвенкоски и Мраморный каньон в горном парке «Рускеала», где природа создала картины невероятной красоты. Заключительный день подарит фотосессию с главным новогодним волшебником и посещение его дома.

Мы прогуляемся по городу Сортавала, заглянем в частный зоопарк и поучаствуем в дегустациях в Шунгитовом центре и Музее иван-чая. А жить мы будем в туркомплексе на берегу Ладожского озера в окружении природы. Это путешествие наполнит праздники яркими впечатлениями и атмосферой чудес!

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется закладывать не менее 3 часов свободного времени после завершения тура из-за возможных задержек. На маршруте может не быть терминалов для безналичной оплаты, рекомендуется иметь наличные. С собой необходимо взять паспорт и льготные документы (при наличии), удобную одежду по погоде.
Точные данные по автобусу и контакт гида будут отправлены в СМС накануне вечером, с 19:00 до 21:00.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины (комплексные) оплачиваются дополнительно: первое, второе, салат, напиток, сладкая булочка; ужин — горячее, салат, напиток, сладкая булочка.

Транспорт. Комфортабельные автобусы 2024–2025 годов выпуска, рассчитанные на 18–55 мест. Все сиденья расположены по направлению движения, оборудованы ремнями безопасности, климат-контролем, телевизором, микрофоном.

Возраст участников. 3+.

Уровень сложности. Минимальный: автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Экокомплекс "Долина водопадов", ослиная ферма, музей "Обитель ангелов", дегустация и новогодний банкет

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:40 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера.

В 12:30–13:40 сделаем следующую остановку, чтобы прогуляться по экотропе в комплексе «Долина водопадов». Вас ждёт знакомство с ручными северными оленями, дружелюбными хаски и лосями.

В 14:00–15:00 заглянем на ферму осликов и в музей «Обитель ангелов», где можно понаблюдать за животными и узнать много интересного.

15:30–16:10 — дегустация бальзамов и настоек на основе карельских ягод и трав по старинным рецептам.

В 16:30 пообедаем в кафе «Акуловка», а в 19:15 разместимся на базе отдыха «Белые Мосты». У вас будет время, чтобы подготовиться к празднику.

21:30–22:00 — начало новогоднего банкета в ресторане «Можжевельник». Весёлая шоу-программа с конкурсами, квизом, диджеем и ведущим создаст праздничное настроение.

2 день

Интерактивная программа и отдых на Ладоге, знакомство с историей добычи металла, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

В 10:00–10:40 — поздний завтрак. С 11:00 до 13:00 — интерактивная программа с Дедом Морозом и время для прогулок по турбазе. По желанию можно арендовать инвентарь и отправиться к берегу Ладожского озера.

В 13:00–13:45 — прогулка по маршруту «Следы олова» с аудиогидом, раскрывающим историю добычи металла в этих местах.

Пообедаем в кафе «Сытый Лис» в 13:45–14:30, а в 15:30 посетим живописные водопады Ахвенкоски, известные по фильму «А зори здесь тихие».

С 16:30 до 19:00 состоится экскурсия по горному парку «Рускеала». Вас ждут Мраморный каньон, смотровые площадки и вечерняя подсветка, создающая эффект северного сияния.

В 20:00 — ужин в ресторане «Можжевельник».

3 день

Программа с Дедом Морозом, зоопарк, свободное время в г. Сортавала, Шунгитовый центр, «Город ангелов»

Сегодня с 10:30 до 12:30 вы поучаствуете в развлекательной программе в парке «Белая Руна». Вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, фотосессия, посещение его дома, игры и чаепитие, а также знакомство с животными.

В 13:00–14:30 побываем в Карельском зоопарке, одном из крупнейших частных зоопарков в России.

В 15:20–16:00 — комплексный обед в Сортавале, после которого у вас будет час свободного времени: можно прогуляться по центру, посетить музей Кронида Гоголева или музей Северного Приладожья.

17:20–17:50 — экскурсия в Шунгитовый центр. Вы узнаете о полезных свойствах камня и продегустируете продукты на его основе. После осмотрим древнюю лютеранскую кирху и посетим «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри кирхи. Затем — дегустация в музее Иван-чая с карельским вареньем.

В 19:05–19:25 заглянем в рыбный магазин «Акуловка», где у вас будет возможность приобрести свежую рыбу и деликатесы.

22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения». 23:00 — прибытие к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 450 ₽
Для студентов и пенсионеров25 949 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы на автобусе
  • Сопровождение гидом-историком
  • Трассовая экскурсия по программе
  • Обзорные экскурсии в городах
  • Осмотр Долины водопадов и Яккиманской кирхи
  • Экскурсия в Музей иван-чая с дегустацией
  • Посещение парка «Белая руна» и встреча с Дедом Морозом
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски и по экотропе
  • Посещение горного парка «Рускеала»
  • Посещение шунгитовой комнаты с дегустацией
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Экскурсия на ослиную ферму
  • Прогулка к водопаду с аудиогидом
  • Посещение музея «Город Ангелов»
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - от 400-700 ₽
  • Новогодний пакет (шоу-программа + банкет: взрослый - от 9500 ₽, дети от 4 до 16 лет - от 5250 ₽)
  • Посещение водопадов Ахвенкоски - 450 ₽
  • Льготная цена тура для студентов и пенсионеров - 25 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00. Также есть возможность присоединиться к туру у станции метро «Проспект Просвещения» в 9:35
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, ориентировочно в 22:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

