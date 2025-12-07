Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:40 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера.

В 12:30–13:40 сделаем следующую остановку, чтобы прогуляться по экотропе в комплексе «Долина водопадов». Вас ждёт знакомство с ручными северными оленями, дружелюбными хаски и лосями.

В 14:00–15:00 заглянем на ферму осликов и в музей «Обитель ангелов», где можно понаблюдать за животными и узнать много интересного.

15:30–16:10 — дегустация бальзамов и настоек на основе карельских ягод и трав по старинным рецептам.

В 16:30 пообедаем в кафе «Акуловка», а в 19:15 разместимся на базе отдыха «Белые Мосты». У вас будет время, чтобы подготовиться к празднику.

21:30–22:00 — начало новогоднего банкета в ресторане «Можжевельник». Весёлая шоу-программа с конкурсами, квизом, диджеем и ведущим создаст праздничное настроение.