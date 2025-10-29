Отправляемся на празднование Нового года в скандинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими яствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют.
Описание тураОтправляемся на празднование Нового года в скандинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими яствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют! Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день: Санкт-Петербург - Приозерск - экопарк "Долина водопадов" - магазин карельских настоек и бальзамов - Сортавала: обзорная экскурсия - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми" - г. Сортавала: заселение в отель - новогодний банкет в историческом парке "Бастiонъ"
- 2-й день: отель в г. Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - отель в г. Сортавала
- 3-й день: отель в г. Сортавала - подъем на гору Паасо - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - минеральный центр карельского шунгита - фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург
Что включено
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавалы (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Посещение музея северных народов
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Дегустация карельских настоек и бальзамов
- Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
- Трассовые экскурсии
- Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в парк «Рускеала»
- Обзорная экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с лицензированным гидом парка
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Авторская экскурсия по музею под открытым небом «Северная Фиваида»
- Входной билет в музей «У Мастера»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
Что не входит в цену
- Оплачивается по желанию на месте:/nКомплексные обеды в туре: 900-1100 руб. /взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 500 руб. /взр., 400 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Оплачивается обязательно в момент бронирования тура:/nНовогодний банкет в историческом парке и музее живой истории эпохи викингов «Бастiонъ». Взрослые - 14900 руб. /чел. Дети от 9 до 17 включительно - 12900 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
