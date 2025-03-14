Замечатальный и полноценный тур, когда за три дня можно успеть посмотреть основные места Карелии. Программа правильно слставлена, в каждой остановке/локации читать дальше
есть своя изюменка. Отдельная благодооность нашему лучшему водителю Сергею, он надежный водитель и мастер своего дела. Благодсрим гида Ольгу, интересный рассказчик снежной и волшебной Карелии. Рекоммендуем тур" Три дня вся Карелия"
И
Иван
8 октября 2024
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Поездка в Карелию незабываемая. Карелия очень тронула своей безумной красотой и суровостью! Скантуру низкий поклон! А вот человеческий фактор в читать дальше
лице гида- Макарова Андрея Ивановича,начало нашего путешествия, испортил. Дело в том, что нами был куплен тур- 3 сочных дня. Стоимость была максимальная и включены были все прописанные экскурсии. По стечению обстоятельств, у Андрея Ивановича этой пометки не было. И в течении 3-4 часов он нам доказывал, что мы не посетим Валаам и ладожские шхеры, так как у него в списке нет оплаты за эти туры. Нами было выполнено 10 звонков агентам с просьбой, отчитаться ему что эти экскурсии у нас оплачены. Он при этом ничего не делал, а только говорил, что у него таких как мы много. Мы всё понимаем, но такое недоверие и давление, испытали впервые. Неточность в расписании, невнимательность, пренебрежение… Он отличный историк, грамотный человек. Его идиллия- история. Но я не сомневаюсь, что мы не одни, которые столкнулись с эмоциями Андрея Ивановича. Это плохо. Всё остальное-отлично! Водитель Игорь-специалист своего дела. В Карелию обязательно вернёмся! Спасибо за путешествие.
Е
Евгений
2 октября 2024
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Это были замечательные три дня нашей жизни. Наш гид Надежда знает о Карелии в три тысячи раз больше чем мы читать дальше
с вами… со всеми подробностями с упоением рассказывала нам про любое здание,дерево и даже камень под этим деревом(шучу,конечно),но столько ценной исторической информации мы давно не получали…
Водитель микроавтобуса Владимир мчал нас по финоугорским просторам быстро,но аккуратно,за что ему особая благодарность!
В целом мы повстречали в этом незабываемом путешествии добрейший отзывчивых людей,коими издревле славился север и массу положительных эмоций!!!
И
Ирина
9 августа 2024
Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
Экскурси неплохая, но где хотелось бы времени побольше его не было и всё галопом, что даже не всё успели посмотреть, читать дальше
но возможно, что надо просто выбрать именно туда экскурсию и поехать на один день, что касается экскурсовода, мне кажется, что он больше гид, всех устроить, взять билеты без очереди, хотелось бы больше информации, переезды большие по времени и мы тупо спали, размещение в гостинице… Хоть и две звезды, но нам хватило, чисто, аккуратно, по питанию тоже вопросов нет, вывод… Рускеала отдельно и на весь день, бастион побольше времени, а так всё понравилось, приедем ещё раз, но уже по другому маршруту
Карелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на читать дальше
то, что погода весь второй день была пасмурная.
Понравилась организация экскурсии:
1. Чёткий и хорошо продуманный тайминг и очень насыщенная, но не избыточная программа.
2. Высочайший профессионализм водителя Александра и багаж знаний и гибкость в организационных моментах гида Александра Матиешина.
Не понравилось размещение в гостинице "Заречная". Из плюсов:
1. Дружелюбный персонал.
2. Приемлемый завтрак в формате "шведский стол".
Из минусов:
1. Расположение в ужасном месте, как ниже верно писали, - в депрессивном районе. Вокруг всё перерыто и чрезвычайно мрачно и неприглядно, а также очень далеко от центра и любых работающих после 22 часов заведений общепита. Чтобы поужинать, пришлось брать такси и ехать в ресторан "Ягель".
2. Стены в гостинице будто картонные - выспаться вам не удастся, слышно все разговоры, музыку, телевизор за стенами.
Сделанный нами вывод: нельзя было брать формат размещения "оптима" (попадаешь в "Заречную"), нужно было брать формат "хит" (размещение в гостиницах в центре города). Ну, кто ж знал.
Повторю, что сама экскурсия понравилась, поэтому снижать оценку не стала.
h
hi+79660
17 июля 2024
Гран-тур: Вся Карелия и гастроприключение
Отличная экскурсия, прекрасный отель, великолепный гид и супер водитель, рекомендую👍
Нам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни!
Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!
У
Ульяна
13 июля 2024
4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Поездка получилась замечательной, динамичной, интересно-позновательной. Все понравилось, кроме момента организации поездки на о. Валаам и обратной дороги. Организация была скомкана читать дальше
с самого начала, отмена Кометы, обеда (деньги за обед вернули сразу), неразбериха на причале. Далее монотонный гид читающий лекцию? Где его эмоции? Авторское видение? Далось тяжело. И по времени пребывание на острове недостаточно, хотелось бы более длительного пребывания. Остров величественен, очень красивый, с особой атмосферой и историей. Относительно обратной дороги, организаторам необходимо в логистике сделать 2 остановки в туалет. Одной недостаточно. В остальном замечательный тур! Спасибо! Отдельное спасибо нашему первому гиду Ирине Дильмеевой!
И
Ирина
14 ноября 2022
Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда.
Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3