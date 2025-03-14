Групповые обзорные – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Групповые обзорные» в Санкт-Петербурге, цены от 17 050 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Пешая
На автобусе
2 дня 17 часов
104 отзыва
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 07:00
8 мая в 07:00
19 950 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Пешая
На автобусе
На метеоре
2 дня
56 отзывов
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
17 мая в 06:30
21 мая в 06:30
0 ₽ за человека
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Пешая
На автобусе
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 06:30
8 мая в 06:30
от 17 050 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    14 марта 2025
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Замечатальный и полноценный тур, когда за три дня можно успеть посмотреть основные места Карелии. Программа правильно слставлена, в каждой остановке/локации
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    есть своя изюменка. Отдельная благодооность нашему лучшему водителю Сергею, он надежный водитель и мастер своего дела. Благодсрим гида Ольгу, интересный рассказчик снежной и волшебной Карелии. Рекоммендуем тур" Три дня вся Карелия"

  • И
    Иван
    8 октября 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка в Карелию незабываемая. Карелия очень тронула своей безумной красотой и суровостью! Скантуру низкий поклон! А вот человеческий фактор в
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    лице гида- Макарова Андрея Ивановича,начало нашего путешествия, испортил. Дело в том, что нами был куплен тур- 3 сочных дня. Стоимость была максимальная и включены были все прописанные экскурсии. По стечению обстоятельств, у Андрея Ивановича этой пометки не было. И в течении 3-4 часов он нам доказывал, что мы не посетим Валаам и ладожские шхеры, так как у него в списке нет оплаты за эти туры. Нами было выполнено 10 звонков агентам с просьбой, отчитаться ему что эти экскурсии у нас оплачены. Он при этом ничего не делал, а только говорил, что у него таких как мы много. Мы всё понимаем, но такое недоверие и давление, испытали впервые. Неточность в расписании, невнимательность, пренебрежение… Он отличный историк, грамотный человек. Его идиллия- история. Но я не сомневаюсь, что мы не одни, которые столкнулись с эмоциями Андрея Ивановича. Это плохо. Всё остальное-отлично! Водитель Игорь-специалист своего дела. В Карелию обязательно вернёмся! Спасибо за путешествие.

  • Е
    Евгений
    2 октября 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Это были замечательные три дня нашей жизни. Наш гид Надежда знает о Карелии в три тысячи раз больше чем мы
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    с вами… со всеми подробностями с упоением рассказывала нам про любое здание,дерево и даже камень под этим деревом(шучу,конечно),но столько ценной исторической информации мы давно не получали… Водитель микроавтобуса Владимир мчал нас по финоугорским просторам быстро,но аккуратно,за что ему особая благодарность! В целом мы повстречали в этом незабываемом путешествии добрейший отзывчивых людей,коими издревле славился север и массу положительных эмоций!!!

  • И
    Ирина
    9 августа 2024
    Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
    Экскурси неплохая, но где хотелось бы времени побольше его не было и всё галопом, что даже не всё успели посмотреть,
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    но возможно, что надо просто выбрать именно туда экскурсию и поехать на один день, что касается экскурсовода, мне кажется, что он больше гид, всех устроить, взять билеты без очереди, хотелось бы больше информации, переезды большие по времени и мы тупо спали, размещение в гостинице… Хоть и две звезды, но нам хватило, чисто, аккуратно, по питанию тоже вопросов нет, вывод… Рускеала отдельно и на весь день, бастион побольше времени, а так всё понравилось, приедем ещё раз, но уже по другому маршруту

  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Карелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на
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    то, что погода весь второй день была пасмурная. Понравилась организация экскурсии: 1. Чёткий и хорошо продуманный тайминг и очень насыщенная, но не избыточная программа. 2. Высочайший профессионализм водителя Александра и багаж знаний и гибкость в организационных моментах гида Александра Матиешина. Не понравилось размещение в гостинице "Заречная". Из плюсов: 1. Дружелюбный персонал. 2. Приемлемый завтрак в формате "шведский стол". Из минусов: 1. Расположение в ужасном месте, как ниже верно писали, - в депрессивном районе. Вокруг всё перерыто и чрезвычайно мрачно и неприглядно, а также очень далеко от центра и любых работающих после 22 часов заведений общепита. Чтобы поужинать, пришлось брать такси и ехать в ресторан "Ягель". 2. Стены в гостинице будто картонные - выспаться вам не удастся, слышно все разговоры, музыку, телевизор за стенами. Сделанный нами вывод: нельзя было брать формат размещения "оптима" (попадаешь в "Заречную"), нужно было брать формат "хит" (размещение в гостиницах в центре города). Ну, кто ж знал. Повторю, что сама экскурсия понравилась, поэтому снижать оценку не стала.

  • h
    hi+79660
    17 июля 2024
    Гран-тур: Вся Карелия и гастроприключение
    Отличная экскурсия, прекрасный отель, великолепный гид и супер водитель, рекомендую👍
  • И
    Инна
    17 июля 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Нам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни! Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!
  • У
    Ульяна
    13 июля 2024
    4 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка получилась замечательной, динамичной, интересно-позновательной. Все понравилось, кроме момента организации поездки на о. Валаам и обратной дороги. Организация была скомкана
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    с самого начала, отмена Кометы, обеда (деньги за обед вернули сразу), неразбериха на причале. Далее монотонный гид читающий лекцию? Где его эмоции? Авторское видение? Далось тяжело. И по времени пребывание на острове недостаточно, хотелось бы более длительного пребывания. Остров величественен, очень красивый, с особой атмосферой и историей. Относительно обратной дороги, организаторам необходимо в логистике сделать 2 остановки в туалет. Одной недостаточно. В остальном замечательный тур! Спасибо! Отдельное спасибо нашему первому гиду Ирине Дильмеевой!

  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
    Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые обзорные»

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  1. Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
  2. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
  3. Гран-тур Вся Карелия. Лайт
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  2. Музей Фаберже
  3. Царское село
  4. Петропавловская крепость
  5. Петергоф
  6. Исаакиевский собор
  7. Дворцовая площадь
  8. Эрмитаж
  9. Ладожское озеро
  10. Ладожские шхеры
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Групповые обзорные" можно забронировать 3 тура от 17 050 до 19 950. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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