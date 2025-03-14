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лице гида- Макарова Андрея Ивановича,начало нашего путешествия, испортил. Дело в том, что нами был куплен тур- 3 сочных дня. Стоимость была максимальная и включены были все прописанные экскурсии. По стечению обстоятельств, у Андрея Ивановича этой пометки не было. И в течении 3-4 часов он нам доказывал, что мы не посетим Валаам и ладожские шхеры, так как у него в списке нет оплаты за эти туры. Нами было выполнено 10 звонков агентам с просьбой, отчитаться ему что эти экскурсии у нас оплачены. Он при этом ничего не делал, а только говорил, что у него таких как мы много. Мы всё понимаем, но такое недоверие и давление, испытали впервые. Неточность в расписании, невнимательность, пренебрежение… Он отличный историк, грамотный человек. Его идиллия- история. Но я не сомневаюсь, что мы не одни, которые столкнулись с эмоциями Андрея Ивановича. Это плохо. Всё остальное-отлично! Водитель Игорь-специалист своего дела. В Карелию обязательно вернёмся! Спасибо за путешествие.